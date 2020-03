Ruslan startuje z Kyjeva v 11. Obří transportní stroj Češi využívají do boje

„Chystáme pro naše občany jeden z největších transportů zdravotnického materiálu v dějinách,“ konstatoval ministr obrany Lubomír Metnar. Ve čtvrtek v 11 hodin podle něj odstartuje z ukrajinského Kyjeva obří transportní letoun An-124 Ruslan, aby na otočku z čínského Šen-čenu přivezl najednou celkově 106 tun akutně potřebného vybavení.

Celkově 134 nákladních palet bude obsahovat 2 miliony respirátorů N95, 5 milionů roušek, 80 tisíc ochranných brýlí, 120 tisíc ochranných obleků a 50 tisíc testů na koronavirus.

Vrátit by se měl už v sobotu. S nákladem přistane na pardubickém letišti. Ministerstvo obrany přitom nevylučuje, že v případě potřeby mohou další lety tohoto nákladního stroje následovat.

Stroj An-124 (v kódu NATO Condor) byl považován za největší sériově vyráběný letoun světa – větší byl jen An-225 Mrija, ten byl ale sestrojen jen jeden. Monstrum dokáže přepravit až 120 tun nákladu. Prototyp vzlétl už v roce 1982, sériová výroba byla zahájena až o čtyři roky později.

Služby obřích strojů Ruslan česká armáda využívá už řadu let. Stejně jako další státy NATO. Kvůli nedostatku vlastních transportních kapacit si spojenci velkokapacitní letouny pronajímají v rámci takzvaného programu SALIS od ukrajinské společnosti Avialinii Antonova a dříve také od ruské firmy Volga-Dněpr, které spolu úzce kooperovaly.

An-124 Ruslan Rozpětí: 73,3 m

Délka: 69,1 m

Výška: 20,8 m

Hmotnost: 175 tun

Max. zatížení: 150 tun

Pohon: 4× Progress D-18T

Max. rychlost: 865 km/h

Dolet: až 16 000 km (s max. zátěží 4 500 km) Zdroj: Antonov



Ukrajinská společnost ale v roce 2016 ukončila s ruskou firmou spolupráci kvůli ruské anexi Krymu a akcím na východě země. A ruská firma pak v roce 2018 přišla oznámením, že od už nebude státům NATO vojenský náklad přepravovat.

Česká armáda sama nemá vlastní kapacity pro strategickou přepravu nadrozměrných nákladů. V programu SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) má stejně jako další účastnické státy zamluvený určitý počet letových hodin, které v případě potřeby může využít.

V minulosti stroje mnohokrát využila například pro přepravu obrněnců nebo vrtulníků do Afghánistánu. Při více jak 60 letech přepravily obří antonovy českým vojákům více než 4 200 tun materiálu. Také do Iráku, afrického Mali nebo letcům pro ochranu Islandu. Co do přepravní kapacity má podobné parametry jen americký stroj C-5 Galaxy.



Ačkoliv armáda neuvádí, kolik pronájem stroje na cestu do Číny stojí, lze to odvozovat z minulosti. Ještě v roce 2018 si ukrajinská společnost účtovala za letovou hodinu až 37 tisíc eur, ruská firma Volga-Dněpr chtěla 23 300 eur.