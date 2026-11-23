„Ruská federace ztrácela průměrně 2 100 vojáků denně (uplynulý týden). Je to již dvanáctý týden po sobě, kdy ruské ztráty překročily 10 000 vojáků, a během tohoto období tak Rusko ztratilo 149 000 vojáků (zabitých a zraněných),“ konstatovala estonská vojenská rozvědka ve své poslední situační zprávě.
Nedávný únik dat z ruské státní statistické agentury Rosstat potvrdil, že podle oficiálních údajů bylo ve válce na Ukrajině zabito přes 450 000 Rusů, což z války činí čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí v Rusku od roku 2022.
Estonští zpravodajci zároveň upozornili, že Rusko kvůli stále tenčícímu se náboru nových rekrutů s největší pravděpodobností už dávno nestíhá ztráty doplňovat. A podle informací, které se dostaly na veřejnost, donutily rostoucí ztráty Rusko významně zkrátit dobu trvání výcviku útočné pěchoty. „Nyní se pěšák může dostat na bojiště do pěti až sedmi dnů po podpisu smlouvy,“ podotkla rozvědka.
Ruské velení se podle estonských analytiků snaží využít zhoršujících se povětrnostních podmínek, které snižují účinnost dronů a „průhlednost“ bojiště, a opět nasazují do útoků více obrněné techniky. Jeden takový pokus se odehrál ve směru Dobropillja, kde ovšem ruské jednotky nebyly úspěšné a ztratily přes deset obrněných vozidel.
Už v srpnu přitom představitelé západních zpravodajských služeb odhadovali, že Kreml ztrácí měsíčně o šest tisíc vojáků více, než kolik jich je schopen naverbovat. Tomu nasvědčují i zprávy o nuceném náboru a cílení na zranitelné osoby, které nemusí být způsobilé k vojenské službě.
Zároveň vzhledem k rostoucímu tlaku na ruskou ekonomiku je pro ruský režim zřejmě stále obtížnější udržet finanční pobídky, které doposud přesvědčily tolik Rusů, aby se přihlásili k invazi. Už během uplynulého roku řada ruských regionů dramaticky snížila platby rodinám zabitých ruských vojáků. A například v Saratovské oblasti bylo odškodnění pro příbuzné zabitých v bojích na Ukrajině sníženo o 90 procent.
Intenzita bojů se minulý týden mírně zvýšila. Na frontě probíhalo průměrně 180 bojových střetů denně. Nejintenzivnější boje se vedly na Pokrovském a Kosťantynivském směru v Doněcké oblasti. Následoval Lymanský směr, rovněž v Doněcké oblasti, a Huljajpolský směr v Záporožské oblasti. Ukrajinské síly podnikaly protiútoky zejména v Charkovské oblasti, ve směru na Lyman a v Záporožské oblasti u Orichiva a Huljajpole.
Rusové přišli o strategickou tepnu
Zničením Kerčského mostu přišlo Rusko o strategickou zásobovací tepnu na okupovaný Krym. Podle analytika amerického Hudson Institute Cana Kasapoğlua tomu nezabránily ani rozsáhlé ruské investice do vícevrstvé obrany mostu.
„Kerčský most, nelegálně postavený Ruskem po anexi Krymu v roce 2014, slouží jako symbol ruské agrese a klíčová součást ruského válečného úsilí,“ podotkl Kasapoğlu.
|
Frustrované Rusko po neúspěších na frontě zesiluje údery na civilní cíle
Oprava potrvá dlouho. První odhady počítají zhruba s rokem na výrobu konstrukcí potřebných k opravě. Jejich přeprava a případná instalace během války však zůstává otázkou, protože vyžaduje odražení ukrajinských leteckých úderů a zajištění bezpečnosti stavebních prací.
Most patří k nejdůležitějším zásobovacím trasám okupovaného poloostrova. Od roku 2014 po něm Rusko přepravuje vojáky, munici, vojenskou techniku a palivo na Krym a dále na jižní frontu. Rusko nyní přesměrovává více dopravy na dálnici mezi Krymem a Rostovem na Donu. Ukrajina tam ale také útočí na mosty i nákladní automobily. Alternativní koridor přes okupované ukrajinské území je podle Kasapoğlua delší a zranitelnější vůči ukrajinským dronům středního doletu.
Způsobené škody jsou obzvláště významné v kontextu širší kampaně Kyjeva zaměřené na izolaci okupovaného Krymu. „Politická symbolika útoku je neméně významná. Moskva postavila Krymský most jako fyzické vyjádření svého nároku na poloostrov. Ukrajina opakovaně prokázala, že i jeden z nejlépe bráněných ruských infrastrukturních projektů zůstává zranitelný,“ dodal Kasapoğlu.
Ukrajina poprvé vysadila roboty přes Dněpr
Úspěch u Kerčského mostu ale nic nemění na tom, že Kyjevu kriticky chybějí stíhací střely pro protivzdušnou obranu. Moskva se snaží dálkovými údery na ukrajinskou infrastrukturu a civilní objekty terorizovat obyvatelstvo.
OSN odhaduje, že ruské dálkové útoky jsou hlavní příčinou civilních obětí. V říjnu bylo zabito o 95 % více civilistů než ve stejném období loňského roku. Rusko pokračuje také v útocích na obchodní lodě. Od začátku října zasáhlo poblíž Bulharska a Rumunska na 15 plavidel.
|
„Exemplární operace.“ Zelenskyj zveřejnil záběry útoku na ruské lodě v Benghází
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny navrhl mechanismus, který má nedostatek střel pro protivzdušnou obranu zmírnit.
Ukrajina by dostala střely Patriot a IRIS-T ze stávajících spojeneckých zásob. Partneři by pak své zásoby doplnili novými raketami, které si Kyjev již objednal. Návrh má obejít dlouhé dodací lhůty a zabránit tomu, aby spojenci drasticky snížili vlastní zásoby. Nyní záleží na západních spojencích, jak se k návrhu postaví.
Ukrajina mezitím předvedla zcela novou kombinaci nasazení leteckých a pozemních bezpilotních systémů. Ukrajinský 426. samostatný pluk bezpilotních systémů poprvé úspěšně nasadil dron Perun na východním, ruskými jednotkami ovládaném břehu Dněpru, kde vysadil pozemního robota.
Ten nesl 7 kilogramů výbušniny. Podle ukrajinského námořnictva vozidlo přistálo, udrželo spojení a řízení a postupovalo k budově, kterou údajně obsadili ruští operátoři dronů. Operaci podporovaly FPV drony a také bombardovací a průzkumné bezpilotní stroje.
Kasapoğlu v tom vidí další důležitou inovaci a příklad rostoucí integrace letecké a pozemní robotiky do jednotného velení. Takový vývoj by podle něj mohl změnit strukturu sil, odolnost operací i rozložení rizik na bojišti v tomto i budoucích konfliktech.
„V ukrajinském způsobu boje robotické letecké platformy stále více podporují bezpilotní pozemní vozidla v misích, které byly z historie nebezpečné pro vojáky i pro platformy s posádkou,“ konstatoval.
|
První dronový poplach v Kaliningradské oblasti, ruské exklávě v Evropě
A úspěšně byly také pokračující hloubkové ukrajinské údery na rafinerie, petrochemické závody a palivovou infrastrukturu v Krasnodarském kraji, Samarské, Rostovské a Volgogradské oblasti a v Tatarstánu a Baškortostánu. Cílem byly také závody důležité pro zbrojní průmysl v Rostovské a Brjanské oblasti, letecké základny v Lipecké a Astrachaňské oblasti a ruská protivzdušná obrana v Brjanské a Rostovské oblasti, na Krymu a v Krasnodarském kraji.
Podle různých odhadů Ukrajina snížila ruskou rafinérskou kapacitu o 30 až 55 %. V některých ruských regionech byl znovu omezen prodej pohonných hmot.