Rusko mocně krvácí. Poprvé za rok a půl ztratilo víc území, než získalo

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  15:16
Ruské invazní jednotky v dubnu utrpěly na ukrajinském bojišti čistou ztrátu území. Poprvé za více než rok a půl. Je to zhruba 116 kilometrů čtverečných, vyplývá z dat Institutu pro studium války (ISW). Tempo ruského postupu přitom podle analytiků od loňského podzimu neustále klesá. Rusové v uplynulém týdnu ztráceli průměrně 1 100 vojáků denně.
Ropná rafinerie v ruském Tuapse hoří po útoku ukrajinským dronem. (28. dubna 2026)

Následky ruského vzdušného útoku na Oděsu (24. dubna 2026)
Ruský útok na ukrajinský Charkov. (1. května 2026)
Na této fotografii, kterou poskytly ukrajinské záchranné služby, hoří obytné...
Ukrajina pokračuje v systematických úderech na ruskou infrastrukturu daleko od svých hranic. Zasažena byla klíčová zařízení ruského průmyslu pro zpracování a přepravu paliv v Nižněnovgorodské, Jaroslavlské a Orenburské oblasti a v Permském a Krasnodarském kraji včetně rafinérie Tuapse. Kromě toho také hutní závod v Čeljabinské oblasti a chemička ve Vologodské oblasti.

Protidronové sítě u ukrajinské Dužkivky (25. dubna 2026)
S ikonou na helmě. Ruský dělostřelec obsluhuje houfnici 2A36 Giacint-B
Slavutyč. Ukrajina si připomněl 40. výročí havárie jaderné elektrárny Černobyl (26. dubna 2026)
Následky ruského vzdušného útoku na Dnipro (25. dubna 2026)
A ukrajinské síly zaútočily také na ruské letiště Šagol v Čeljabinské oblasti, tedy 1 676 kilometrů od hranic, kde jsou dislokovány nejmodernější ruské stíhačky Su-57 a stíhací bombardéry Su-34. Satelitní snímky potvrdily, že údery z 25. dubna poškodily několik letounů.

O úspěšnosti ukrajinských úderů svědčí skutečnost, že Rusko na jedné straně pro domácí publikum opakovaně proklamuje, jak je ve válce úspěšné a že v každém případě dosáhne svých cílů, ale na straně druhé minimalizuje oslavy 9. května kvůli obavám z ukrajinských úderů.

„V pátém roce totální války se tak situace dostala do bodu, kdy Moskva chce zavést příměří, aby mohla uspořádat svou každoroční vojensko-vlasteneckou masovou akci,“ uvedla estonská vojenská rozvědka ve své nejnovější situační zprávě.

Na frontě se podle zpravodajců denně odehrávalo průměrně 202 bojových střetů. Nejintenzivnější boje probíhaly ve směru Pokrovsk (Doněcká oblast) a Huljajpole (Záporožská oblast); a dále pak Kosťantynivka a Lyman (Doněcká oblast) a Jižní Slabožanske (Charkovská oblast).

Ruské jednotky postupovaly směrem na Kupjansk (Charkovská oblast), Slovjansk a Pokrovsk (Doněcká oblast). Naopak ukrajinské síly zahájily sérii protiútoků a zatlačily ruské jednotky zpět směrem ke Kosťantynivce, Oleksandrivce (Dněpropetrovská oblast) a Huljajpole. Rusové v uplynulých dnech přicházeli denně v průměru o 1 100 vojáků (zabitých či zraněných).

Americký Institut pro studium války (ISW) potvrdil, že Rusové v dubnu utrpěli na Ukrajině čisté územní ztráty. Poprvé od překvapivého ukrajinského protiútoku do ruské Kurské oblasti v srpnu 2024.

Ruské síly podle analytiků ztratily kontrolu nad 116 kilometry čtverečními a už od loňského listopadu tempo ruského postupu na bojišti neustále klesá. „Pokračující ukrajinské pozemní protiútoky, ukrajinské údery středního doletu, blokáda ruského využití terminálů Starlink na Ukrajině v únoru 2026 a omezení Telegramu Kremlem zhoršily stávající problémy v ruské armádě,“ vysvětlil ISW.

Institut ovšem připouští, že relativní pokles tempa ruského postupu může částečně souviset také se sezonními povětrnostními vlivy v podobě každoročního těžkého bahna. „Ruské síly dříve v květnu a červnu zvýšily svůj postup, jak půda vysychá, a teprve se uvidí, zda se tyto trendy budou opakovat i v roce 2026,“ konstatoval ISW.

Kreml zveličuje úspěchy na bojišti

Nicméně ruská invazní vojska za posledních šest měsíců (listopad 2025 až duben 2026) obsadila 1 443,35 kilometrů čtverečních ve srovnání s 2 368,38 kilometry čtverečními obsazenými ve stejném období let 2024–2025. Průměrně to je 2,9 kilometru denně ve srovnání s 9,76 kilometry v prvních čtyřech měsících roku 2025.

Rusové nyní přitom stále častěji používají takzvanou infiltrační taktiku, kdy se nepočetným oddílům podaří na velmi krátkou dobu proniknout hluboko do „šedé zóny“, kterou nekontroluje žádná ze stran a deklarují území jako obsazené. Ve skutečnosti však tyto zóny ruské jednotky neovládají.

„Ruské síly používají infiltrační taktiku částečně k vytvoření dojmu neustálého ruského postupu napříč frontou a k podpoře snah Kremlu o kognitivní válku s cílem zveličovat ruské úspěchy,“ dodali analytici ISW.

Jen během dubna takto ruské jednotky infiltrovaly oblast o rozloze 28,28 kilometrů čtverečních a od loňského listopadu to bylo celkem 1716,42 kilometrů čtverečních.

Dubnová čistá územní ztráta může podle expertů svědčit o zhoršující se logistice ruských vojsk.

Velmi zajímavé také je, že od konce dubna ruské ministerstvo obrany zakázalo přesuny operátorů dronů z jednotek bezpilotních systémů do pěchotních útočných formací na frontě bez jejich „výslovného souhlasu“. Alespoň na papíře.

Tato změna v prioritách doplňování sil na jedné straně zdůrazňuje rostoucí vliv ruské speciální drogové jednotky Rubicon a na straně druhé je také určitým přiznáním si, že vysoce kvalifikovaný personál byl posílán nedobrovolně do boje bez ohledu na ztráty, což patrně narušilo morálku a zpomalilo nábor do těchto klíčových jednotek.

Ukrajině se daří přenést bojiště

Za mimořádné lze označit ukrajinské údery na ruskou rafinerii v Tuapse na pobřeží Černého moře. Čtyři vlny úderů během dvou týdnů poškodily klíčové zařízení v Krasnodarském kraji natolik, že rafinérie s roční zpracovatelskou kapacitou 12 milionů tun musela zastavit provoz. Tuapse je pro Rusko velmi důležitým přístavem pro vývoz ropy.

Podle různých odhadů stále intenzivnější útoky Ukrajiny na ruský palivový průmysl a infrastrukturu snížily objemy zpracování ropy o 10 až 17 procent. Účinnost útoků se zvýšila opakovanými údery na stejné cíle a omezenou dostupností komponentů k opravě a výměně v důsledku sankcí.

Ukrajina tak nadále útočí na strategické cíle Ruska, aby snížila jeho ekonomický potenciál a schopnost pokračovat ve válce. Účinek ukrajinských přesných úderů na dlouhé vzdálenosti je ovšem takový, že se Moskva kvůli obavám z úderů chystá uspořádat tradiční vojenskou přehlídku na Rudém náměstí bez vojenské techniky. Poprvé od roku 2007.

„Ukrajinská operační logika těchto akcí spočívá v rozšíření bojiště, narušení ruských řetězců dodávek paliva a zvýšení nákladů a složitosti udržování operací Kremlu na frontové linii. Pokud by bylo dosaženo těchto cílů, nepochybně by oslabily dlouhodobou vojenskou efektivitu Moskvy,“ potvrdil Can Kasapoğlu z amerického Hudson Institute.

Kyjev jako „dronová velmoc“ minulý týden formalizoval novou fázi obranně orientované diplomacie s arabskými monarchiemi Perského zálivu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že země podepsala soubor bezpečnostních dohod – souhrnně označovaných jako „dohoda o dronech“ – se Saúdskou Arábií, Katarem a Spojenými arabskými emiráty.

Kyjev nabízí svým spojencům v Perském zálivu vícevrstvý model boje proti dronům, který zahrnuje operační lekce, výcvikové mise, integraci softwaru a dodávky levných stíhacích dronů podpořených vybudováním společných výrobních linek.

Všechny tři země jsou pomoci od Kyjeva otevřené, protože jim chybí udržitelná obrana před hrozbou íránských dronů. Ukrajinský recept by jim pomohl chránit nejen energetickou infrastrukturu nebo datová centra, ale také životně důležitá zařízení pro odsolování mořské vody.

