Rusové za rok dobyli necelé procento ukrajinského území. A ztráty jsou obrovské

„Zároveň se Rusku v roce 2025 podařilo dobýt méně než 1 % území Ukrajiny a tento rok se může v rámci čtyřleté totální války ukázat pro personál ruských ozbrojených sil jako nejkatastrofálnější,“ uvedli analytici estonské vojenské rozvědky ve své poslední situační zprávě. Rusové nyní okupují asi 20 procent Ukrajiny.
Kvalifikované odhady opírající se o zprávy ukrajinského generálního štábu totiž naznačují, že jen letos už Rusové přišli o zhruba 382 000 vojáků (mrtvých a zraněných). Za takřka čtyři roky od vpádu invazních vojsk na Ukrajinu se tak celkové ruské ztráty rychle blíží hranici 1,2 milionu mrtvých nebo zraněných. Přičemž v listopadu Rusko přišlo v průměru o 1 033 vojáků denně. A v prosinci je tomu podobně.
Rusko uplynulý týden pokračovalo v útocích na ukrajinský energetický systém a zahájilo další rozsáhlý útok s použitím více než 600 dronů a desítek řízených střel a balistických raket. Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala většinu z nich zničit a energetický systém země nadále fungoval. „Rusko vynaložilo velké úsilí na narušení ukrajinského energetického systému, ale neuspělo,“ uvedla estonská rozvědka.
Útoky byly intenzivní. I když není vždy možné zničit všechny drony a rakety, ukrajinským obráncům se podle hodnocení zpravodajců podařilo zatím udržet energetický systém v chodu, dodávat elektřinu obyvatelstvu a podnikům a mít situaci relativně pod kontrolou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl Rusku „energetické příměří“, které by zastavilo vzájemné údery na energetickou infrastrukturu a zařízení, ale Rusko tento návrh odmítlo ve zjevné naději, že bude schopno na Ukrajinu vyvinout dostatečný tlak.
Ruská masa u Pokrovsku
Na frontě se během uplynulého týdnu hlavní úsilí ruských invazních sil nadále soustředilo na směr Pokrovsk-Myrnohrad, kde pokračovaly pokusy o dobytí těchto měst. Rusko dosáhlo omezených úspěchů a tlak na zásobovací trasy ukrajinských jednotek se sice zvyšoval, ale boje o města přetrvávají. „Ukrajinské jednotky zároveň pracovaly na otevření alternativních zásobovacích kanálů a tras,“ konstatovali estonští zpravodajci.
Ukrajinská obrana Pokrovsku se nadále zhoršovala. Analytici připomněli, že ruské velení do této relativně malé operační oblasti kolem města soustředilo více než 150 000 vojáků. Jen pro představu, to je větší kontingent, než momentálně čítá celá britská armáda (147 000).
Ukrajinští představitelé potvrdili, že zahájili dílčí ústupy v okolí města, ale stále odmítají, že by tato klíčová pevnost byla zcela ztracena. Zpravodajské informace z otevřených zdrojů naznačují, že ukrajinské bojové formace, včetně 25. výsadkové brigády, zůstaly v sektoru Pokrovsk. Ukrajinský 7. sbor rychlé reakce nicméně přesunul své bojové formace do lépe opevněných pozic, aby se vyhnuly ruskému obklíčení.
Ruské síly dosáhly omezeného úspěchu a podařilo se jim mírně postoupit v Charkovské, Luhanské a Záporožské oblasti, kde Ukrajina pokračovala v aktivní obraně a podnikání protiútoků.
Boje zuřily také směrem na Kupjansk, kde ukrajinské síly odrazily několik ruských útoků poblíž Petropavlivky a Piščane. Naopak ukrajinská národní garda oznámila osvobození dvou vesnic severně od Kupjansku v Charkovské oblasti. Asi 200 ruských vojáků v Kupjansku má být v obklíčení.
Šáhidy dál zaplavují nebe
Jen v listopadu Rusko na Ukrajinu vypustilo celkem 5 445 útočných dronů typu Šáhid/Geran. Ukrajinští obránci podle generálního štábu jich zachytili 4 560, z toho 2 939 sestřelili. „I tato vysoká míra zachycení (84 procent) by znamenala, že minulý měsíc zasáhlo své cíle 826 ruských dronů,“ upozornil analytik Can Kasapoğlu z prestižního amerického Hudson Institute.
Listopad byl tak třetí měsíc v řadě, kdy Rusko na Ukrajinu vyslalo přes 5 tisíc sebevražedných dronů. Ruský „úderný balíček“ měl průměrně obvykle 129 dronů, přičemž více jak třetinu z počtu tvořily „návnady“ k zahlcení ukrajinské protivzdušné obrany.
Ukrajina naopak pokračovala úspěšných hloubkových darech na ruské území, především na ruskou ropnou a plynovou infrastrukturu a podniky ruského válečného průmyslu. V noci na 9. prosince ale například ukrajinské jednotky speciálních operací (SSO) pomocí dronů zaútočily na sklad zbraní patřící ruské 9. motostřelecké brigádě v okupované Doněcké oblasti.
Jednotky SSO se také dostaly hlouběji do Luhansku, kde údajně zasáhly vojenský dopravní podnik Jug a zapálily zhruba 6 000 metrů krychlových uskladněného paliva. Kromě toho několik složek ukrajinské armády provedlo společný úder na ropnou rafinerii v Rjazani, jednu z největších ropných rafinérií v Rusku. Ochromena byla také ropná rafinerie v Syzrani, těžce poškozen byl terminál zkapalněného zemního plynu v přístavu Temrjuk.
Podle analytiků by se pozornost měla soustředit k dalšímu ukrajinskému milníku v podobě vlastní nové balistické rakety Sapsan. „Ukrajina tak získala nástroj, který zvyšuje její schopnost ovlivňovat týl nepřítele a ničit důležité objekty nacházející se stovky kilometrů od fronty,“ podotýká estonská vojenská rozvědka. Sapsan je v pořadí třetí raketou, kterou Ukrajina vyvinula a letos zavedla do výzbroje. Po upravené protilodní střele s plochou dráhou letu Neptun a střele Flamingo.