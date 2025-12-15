Rusové za rok dobyli necelé procento ukrajinského území. A ztráty jsou obrovské

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  21:00
Navzdory jednání o návrhu možné mírové dohody Rusko opakovaně pohrozilo, že svých válečných cílů na Ukrajině dosáhne stůj co stůj. Mírovou cestou, nebo vojenskou silou. Podle analýzy estonské vojenské rozvědky se tak Moskva ze všech sil snaží posílit dojem, že může bojovat ještě velmi dlouho a měnit situaci na frontě podle své libosti.
Ruští vojáci obsluhují samohybnou houfnici 2S19 Msta před palbou na ukrajinské...

Ruští vojáci obsluhují samohybnou houfnici 2S19 Msta před palbou na ukrajinské pozice u Pokrovsku. (21. října 2025) | foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Ruští vojáci operují u Pokrovsku na Donbasu. (22. října 2025)
Ruští vojáci operují na frontě u Pokrovsku. (4. října 2025)
Ruští vojáci obsluhují samohybnou houfnici 2S19 Msta před palbou na ukrajinské...
Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)
17 fotografií

„Zároveň se Rusku v roce 2025 podařilo dobýt méně než 1 % území Ukrajiny a tento rok se může v rámci čtyřleté totální války ukázat pro personál ruských ozbrojených sil jako nejkatastrofálnější,“ uvedli analytici estonské vojenské rozvědky ve své poslední situační zprávě. Rusové nyní okupují asi 20 procent Ukrajiny.

Kvalifikované odhady opírající se o zprávy ukrajinského generálního štábu totiž naznačují, že jen letos už Rusové přišli o zhruba 382 000 vojáků (mrtvých a zraněných). Za takřka čtyři roky od vpádu invazních vojsk na Ukrajinu se tak celkové ruské ztráty rychle blíží hranici 1,2 milionu mrtvých nebo zraněných. Přičemž v listopadu Rusko přišlo v průměru o 1 033 vojáků denně. A v prosinci je tomu podobně.

Chceme záruky, že Ukrajina nebude v NATO, reaguje Kreml na ochotu Zelenského

Rusko uplynulý týden pokračovalo v útocích na ukrajinský energetický systém a zahájilo další rozsáhlý útok s použitím více než 600 dronů a desítek řízených střel a balistických raket. Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala většinu z nich zničit a energetický systém země nadále fungoval. „Rusko vynaložilo velké úsilí na narušení ukrajinského energetického systému, ale neuspělo,“ uvedla estonská rozvědka.

Útoky byly intenzivní. I když není vždy možné zničit všechny drony a rakety, ukrajinským obráncům se podle hodnocení zpravodajců podařilo zatím udržet energetický systém v chodu, dodávat elektřinu obyvatelstvu a podnikům a mít situaci relativně pod kontrolou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl Rusku „energetické příměří“, které by zastavilo vzájemné údery na energetickou infrastrukturu a zařízení, ale Rusko tento návrh odmítlo ve zjevné naději, že bude schopno na Ukrajinu vyvinout dostatečný tlak.

Ruská masa u Pokrovsku

Na frontě se během uplynulého týdnu hlavní úsilí ruských invazních sil nadále soustředilo na směr Pokrovsk-Myrnohrad, kde pokračovaly pokusy o dobytí těchto měst. Rusko dosáhlo omezených úspěchů a tlak na zásobovací trasy ukrajinských jednotek se sice zvyšoval, ale boje o města přetrvávají. „Ukrajinské jednotky zároveň pracovaly na otevření alternativních zásobovacích kanálů a tras,“ konstatovali estonští zpravodajci.

Ukrajinská obrana Pokrovsku se nadále zhoršovala. Analytici připomněli, že ruské velení do této relativně malé operační oblasti kolem města soustředilo více než 150 000 vojáků. Jen pro představu, to je větší kontingent, než momentálně čítá celá britská armáda (147 000).

Ukrajinští představitelé potvrdili, že zahájili dílčí ústupy v okolí města, ale stále odmítají, že by tato klíčová pevnost byla zcela ztracena. Zpravodajské informace z otevřených zdrojů naznačují, že ukrajinské bojové formace, včetně 25. výsadkové brigády, zůstaly v sektoru Pokrovsk. Ukrajinský 7. sbor rychlé reakce nicméně přesunul své bojové formace do lépe opevněných pozic, aby se vyhnuly ruskému obklíčení.

Ruské síly dosáhly omezeného úspěchu a podařilo se jim mírně postoupit v Charkovské, Luhanské a Záporožské oblasti, kde Ukrajina pokračovala v aktivní obraně a podnikání protiútoků.

Zlom u Kupjansku? Ukrajinci obklíčili postupující Rusy, Zelenskyj byl na místě

Boje zuřily také směrem na Kupjansk, kde ukrajinské síly odrazily několik ruských útoků poblíž Petropavlivky a Piščane. Naopak ukrajinská národní garda oznámila osvobození dvou vesnic severně od Kupjansku v Charkovské oblasti. Asi 200 ruských vojáků v Kupjansku má být v obklíčení.

Šáhidy dál zaplavují nebe

Jen v listopadu Rusko na Ukrajinu vypustilo celkem 5 445 útočných dronů typu Šáhid/Geran. Ukrajinští obránci podle generálního štábu jich zachytili 4 560, z toho 2 939 sestřelili. „I tato vysoká míra zachycení (84 procent) by znamenala, že minulý měsíc zasáhlo své cíle 826 ruských dronů,“ upozornil analytik Can Kasapoğlu z prestižního amerického Hudson Institute.

Listopad byl tak třetí měsíc v řadě, kdy Rusko na Ukrajinu vyslalo přes 5 tisíc sebevražedných dronů. Ruský „úderný balíček“ měl průměrně obvykle 129 dronů, přičemž více jak třetinu z počtu tvořily „návnady“ k zahlcení ukrajinské protivzdušné obrany.

Ukrajina naopak pokračovala úspěšných hloubkových darech na ruské území, především na ruskou ropnou a plynovou infrastrukturu a podniky ruského válečného průmyslu. V noci na 9. prosince ale například ukrajinské jednotky speciálních operací (SSO) pomocí dronů zaútočily na sklad zbraní patřící ruské 9. motostřelecké brigádě v okupované Doněcké oblasti.

Ukrajinci udeřili na Moskvu. Obyvatelé hlásí výbuchy, nad město stoupal dým

Jednotky SSO se také dostaly hlouběji do Luhansku, kde údajně zasáhly vojenský dopravní podnik Jug a zapálily zhruba 6 000 metrů krychlových uskladněného paliva. Kromě toho několik složek ukrajinské armády provedlo společný úder na ropnou rafinerii v Rjazani, jednu z největších ropných rafinérií v Rusku. Ochromena byla také ropná rafinerie v Syzrani, těžce poškozen byl terminál zkapalněného zemního plynu v přístavu Temrjuk.

Podle analytiků by se pozornost měla soustředit k dalšímu ukrajinskému milníku v podobě vlastní nové balistické rakety Sapsan. „Ukrajina tak získala nástroj, který zvyšuje její schopnost ovlivňovat týl nepřítele a ničit důležité objekty nacházející se stovky kilometrů od fronty,“ podotýká estonská vojenská rozvědka. Sapsan je v pořadí třetí raketou, kterou Ukrajina vyvinula a letos zavedla do výzbroje. Po upravené protilodní střele s plochou dráhou letu Neptun a střele Flamingo.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)
Témata: Ukrajina, Rusko, Dron, Kupjansk

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Musk pokořil další rekord. Jeho majetek má hodnotu 600 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu korun). V pondělí o tom informoval časopis Forbes. Musk je mimo...

15. prosince 2025  21:18

Záruky pro Ukrajinu: armáda s 800 tisíci muži, vstup do EU i pomoc s obnovou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký zmocněnec Steve Witkoff a...

Spojené státy a evropské země hodlají Ukrajině poskytnout robustní bezpečnostní záruky a další podporu pro hospodářskou obnovu země. Ve společném prohlášení to uvedli premiéři a prezidenti deseti...

15. prosince 2025  20:01,  aktualizováno  21:02

Rusové za rok dobyli necelé procento ukrajinského území. A ztráty jsou obrovské

Ruští vojáci obsluhují samohybnou houfnici 2S19 Msta před palbou na ukrajinské...

Navzdory jednání o návrhu možné mírové dohody Rusko opakovaně pohrozilo, že svých válečných cílů na Ukrajině dosáhne stůj co stůj. Mírovou cestou, nebo vojenskou silou. Podle analýzy estonské...

15. prosince 2025

Nová EET bude v roce 2027. Okamžitě chce Babišova vláda snížit ceny elektřiny

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu novou ministryni...

Po prvním jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů uvedl premiér a předseda ANO Andrej Babiš členy nové vlády na jejich ministerstva. Jako první šéfku státní kasy Alenu Schillerovou. „Končí umělé...

15. prosince 2025,  aktualizováno  20:53

Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let

Josef Kubíček

Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.

15. prosince 2025  20:35

Česko v Bruselu zastoupí slovenský ministr. Pavel vysvětlil, proč nechce Turka

Petr Macinka (Motoristé) převzal od Petra Hladíka (vpravo) i ministerstvo...

Na úterní Radě ministrů životního prostředí bude Česko zastupovat místopředseda slovenské vlády a ministr životního prostředí Tomáš Taraba, oznámil nový prozatímní šéf resortu životního prostředí...

15. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  20:25

Policie zasahovala v bytě u agresivního muže. Pak chtěl skočit z balkonu

Muž měl v Děčíně ohrožovat svou rodinu sečnou zbraní

Policie v Děčíně v neděli večer dostala oznámení o agresivním a silně podnapilém muži, který měl v bytě ohrožovat svou rodinu a údajně disponovat sečnou zbraní. Muž na přítomnost hlídek reagoval...

15. prosince 2025  20:14

OBRAZEM: Z Hradu autobusem či visící aktivisté, to byl první den Babišovy vlády

Společná fotografie nově jmenované vlády a prezidenta Petra Pavla. (15....

Jmenování ministrů, přejezd autobusem na Úřad vlády a uvedení do funkcí. Tak vypadal první den nového kabinetu premiéra Andreje Babiše. Kromě ceremoniálu na Hradě má vláda za sebou také první...

15. prosince 2025  19:15

Reálná šance na mír? Ukrajina se má vzdát Donbasu, dostane záruky jako v NATO

Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří...

Berlínská jednání s americkou delegací o ukončení války na Ukrajině nebyla lehká, ale byla velmi produktivní, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Ukrajina bude dál...

15. prosince 2025  16:26,  aktualizováno  19:14

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

15. prosince 2025  6:54,  aktualizováno  19:07

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce

Premium
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Pro obyvatele dvoutisícových Halenkovic na Zlínsku to je šílená zpráva: dvanáctiletého školáka Marka, který byl čtyři dny nezvěstný, podle policie unesl a držel v chatě jeden z místních. Policie...

15. prosince 2025

„Uráží nás to, čelíme tlaku.“ Vetchý promluvil o prověřování dronové sbírky

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Herec a spoluzakladatel skupiny D Ondřej Vetchý mimořádně promluvil ohledně prověřování vojenskou policii. Tomu skupina D čelí od minulého týdne kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis. „Kolem...

15. prosince 2025  18:29,  aktualizováno  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.