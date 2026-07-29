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Údery na Wildberries dávají ochutnat válku většině Rusů, tvrdí estonská rozvědka

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  9:39
Gigantický sloup černého dýmu táhnoucí se daleko k obzoru. To je teď pravidelný obrázek z řady ruských měst, kde jsou – nebo spíše byly – sklady největší ruské on-line maloobchodní platformy Wildberries a jeho konkurenta Ozon. Celá série úspěšných ukrajinských úderů na “ruský Amazon” je podle analytiků dobře promyšlený strategický tah.

Válka na Ukrajině

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Estonští zpravodajci připomněli, že Wildberries sice není přímo vojenskou společností, ale ve velkém zprostředkovává vojenské vybavení (neprůstřelné vesty a další výstroj, uniformy, drony a jejich součásti atd.) a jednotky ruské armády i různé podpůrné skupiny přímo z platformy nejrůznější vybavení masivně nakupují.

Kouř stoupá z hořícího skladu společnosti Wildberries v Leningradské oblasti po útoku ukrajinského dronu. (24. července 2026)
Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online prodejce, společnosti Wildberries, v Krasnodaru. (22. července 2026)
Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online prodejce, společnosti Wildberries, v Krasnodaru. (22. července 2026)
Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online prodejce, společnosti Wildberries, v Krasnodaru. (22. července 2026)
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„Služby Wildberries a jeho konkurenta Ozon využívá velká část ruské populace, a proto mají ukrajinské útoky kromě přímých ekonomických škod, které by mohly dosáhnout 2 miliard amerických dolarů, i značný dopad,“ konstatovala estonská vojenská rozvědka ve své pravidelné situační zprávě.

Jen pro připomenutí, za posledních pár týdnů se po úderech ukrajinských dronů v plamenech ocitly sklady v Moskevské a Tambovské oblasti i Krasnodarském a Stavropolském kraji.

Dopad útoků je podle zpravodajců hned dvojí. Jednak dává většině obyčejných Rusů „ochutnat válku“ a zároveň zesiluje rychlé zhoršování podnikatelského prostředí v Rusku a míru nespokojenosti vůči ruskému vedení.

Jen v roce 2025 se celková hodnota zboží prodaného společností Wildberries rovnala přibližně 3 % HDP celého Ruska, připomněli zpravodajci.

„Ačkoli se prezident Putin snažil vzbudit dojem, že si ruská ekonomika nevede příliš špatně (v květnu ekonomika vzrostla o 0,3 %), hloubkové údery z Ukrajiny tuto realitu přetvářejí,“ dodala estonská rozvědka.

Inovace může mít strategický dopad

Na frontové linii ruské jednotky dál intenzivně tlačí na ukrajinská města Kramatorsk, Sloviansk, Huljajpole, Pokrovsk, Lyman a Kosťantynivka, která ovšem většinu útoků absorbovala.

Nepřehledná situace panuje kolem posledně jmenovaného města. Odtajněné zpravodajské informace ze Spojeného království odhalily, že náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov už před třemi týdny pravděpodobně informoval ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že moskevské síly plně dobyly Kosťantynivku.

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Město je klíčovou součástí ukrajinského pevnostního pásu, silně opevněné obranné linie v Doněcké oblasti. Jeho dobytí by mělo značné vojenské důsledky a poskytlo by Rusku potenciální výchozí bod pro další operace proti zbývajícím městům pevnostního pásu Družkivka, Kramatorsk a Slovjansk.

Ačkoli dostupné důkazy naznačují, že je velmi nepravděpodobné, že by ruské síly získaly nad městem úplnou kontrolu, oblast je pod neustálými pokračujícími ruskými útoky. Záběry z bojů ukazují intenzivní městské boje a ruské jednotky s největší pravděpodobností okupují jen zhruba polovinu městské oblasti. Videa z veřejně dostupných zdrojů naznačují, že Ukrajina využívá k zásobování svých vojáků v první linii především bezpilotní stroje.

Analytici amerického Hudson Institute zároveň upozornili, že ukrajinští obránci opět inovují právě používaní bezpilotních strojů a bezosádkových pozemních vozidel. A to dosud zcela unikátním hybridním způsobem, když kombinují vzdušné a pozemní drony do jednoho úderného systému.

Ukrajinské síly totiž začaly ve větší míře využívat drony k přepravě bezosádkových útočných vozidel přes obtížný a nebezpečný terén. „To by mohlo dále změnit způsob válčení,“ konstatoval bezpečnostní expert Can Kasapoğlu.

Upozornil například na záběry zveřejněné ruským telegramovým kanálem, které ukazují ukrajinský těžký dron, jak přepravuje malé úderné pozemní vozidlo, později identifikované jako ARK-1 od Ark Robotics a nesoucí protitankové miny.

Kombinace vzdušných a pozemních dronů se podle něj jeví jako velmi výhodný způsob jak překonat síť nepřátelských zákopů, bláto, vegetaci, zaminované oblasti, členitý terén a další překážky a elegantně se vyhnout také ruským dronům a dělostřelectvu a dostat se rychle do útočných pozic.

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Vzdušná přeprava řeší mnoho z těchto problémů. Dron pomůže bezosádkovému vozidlu obejít obtížný terén, zasáhnout blíže k cíli a stáhnout se před vstupem do silně bráněné oblasti. „To zkracuje dobu jeho expozice a umožňuje bezosádkovému vozidlu provést finální přiblížení jako jednosměrný útočný systém,“ popsal Kasapoğlu. Vozidlo ARK-1 už testovaly také lotyšské jednotky během nedávného aliančního cvičení Crystal Arrow.

Ukrajina se spoléhá na bezpilotní systémy, aby kompenzovala početní převahu Ruska, a pozemní drony jsou vhodnější než vysílání vojáků do neznámého terénu. Kyjev už dříve oznámil plány pořídit rychle až 25 tisíc takových vozidel.“Ačkoliv ukrajinská vzdušná přeprava bezosádkových vozidel zůstává co do rozsahu zatím na taktické úrovni, celkový vojenský dopad této inovace by mohl mít strategický význam. Vzdušné zasazení kamikadze bezpilotních vozidel by mohlo představovat další krok v ukrajinské robotické válce,“ dodal Kasapoğlu.

Západ musí podpořit přípravy na zimu

Před relativně optimističtějšími zprávami z bojiště ale varoval bývalý vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj, který odmítl spekulace o možné blížící se ruské porážce jako předčasné a zároveň zdůraznil, že technologický pokrok dramaticky snížil šance k průlomu na bojišti.

„Rozhodující otázkou není, kdo obsadí další vesnici nebo zničí další muniční sklad. Jde o to, která společnost dokáže i nadále nést ekonomickou, vojenskou a psychologickou zátěž dlouhodobého konfliktu a zároveň si udržet mezinárodní podporu nezbytnou k jeho udržení,“ napsal Zalužnyj.

Kroky Kyjeva proto nyní nasvědčují tomu, že se země začíná intenzivně připravovat na další krutou válečnou zimu. Podle analytika Lukea Coffeyho z Hudson Institute jde především o munici pro protivzdušné systémy Patriot (střely PAC-3), které je momentálně kritický nedostatek.

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Ukrajina a Západ podle něj nemohou s přípravami na zimu čekat. Posílením ukrajinské protivzdušné obrany a zlepšením její schopnosti odolávat útokům na kritickou infrastrukturu mohou Spojené státy a spojenci snížit utrpení civilistů, posílit odolnost Ukrajiny a odepřít Rusku jeden z jeho nejúčinnějších nástrojů nátlaku.

„Evropské země, které mají ve skladech stíhací rakety PAC-3, by je měly převézt na Ukrajinu, zejména na zimní měsíce. Udržování těchto stíhacích raket ve skladech nedává strategický smysl, když by mohly chránit ukrajinská města a kritickou infrastrukturu. Obrana evropského vzdušného prostoru začíná v ukrajinském nebi,“ konstatoval Coffey.

Spojené státy by podle jeho slov měly urychlit proces udělení licence Ukrajině na výrobu střel pro systém Patriot, zajistit transfer technologií a výroby. A západní partneři Ukrajiny by zároveň měli poskytnout finanční, technickou a průmyslovou pomoc Ukrajině při vývoji vlastního stíhacího systému balistických raket.

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