Drsná ruská frontová bilance: 22 mrtvých na čtvereční kilometr dobývaného území

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  16:01
I když se pozornost světa soustředí na další vyjednávání o možné podobě mírového plánu, reálná situace na Ukrajině vůbec nenasvědčuje tomu, že by mír nebo alespoň nějaká forma příměří byly o něco blíže než třeba před měsícem. Ruským invazním vojskům se i přes urputnou snahu nepodařilo obsadit žádnou ze strategicky významných osad a naopak ukrajinské síly mají na kontě důležité úspěchy, upozornila estonská vojenská rozvědka.

Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025) | foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Rusko v uplynulém týdnu pokračovalo v každodenních leteckých útocích na ukrajinské území s použitím různých typů bomb a raket. Většina útoků je zaměřena na kritickou ukrajinskou infrastrukturu, aby byla nadcházející zima pro Ukrajince co nejdrsnější, čímž se snaží Moskva nepřímo vyvíjet tlak i na frontové linie.

Ukrajinským ozbrojený silám se ale podařilo „na oplátku“ proniknout hluboko na ruské území a prostřednictvím úderných bezpilotních letounů zaútočit na tepelnou elektrárnu Šatura v Moskevské oblasti, která zásobuje část ruské metropole teplem a elektřinou, upozornila estonská vojenská rozvědka ve své nejnovější situační zprávě.

Deset kroků, jak přinutit Putina k jednání. Chce to skutečný tlak, radí analytici

Další z úspěšných ukrajinských protiúderů se na první pohled může zdát symbolický, ovšem v konečném důsledku může představovat pro Rusko a potažmo ruské letectvo velmi závažný problém. Ukrajinským obráncům se totiž podařilo mezi strategickými cíli v ruském Taganrogu (Rostovská oblast) zasáhnout základnu pro opravy letadel a výrobu dronů.

Zasaženy byly mimo jiné experimentální letouny Berijev A-60 a A-100LL. Ale co je daleko důležitější: závod v Taganrogu opravuje a modernizuje mimo jiné ruské strategické bombardéry Tu-95MS a letadla včasného varování a řízení A-50. „Úspěšné útoky na taková zařízení proto způsobují ruskému letectvu ještě větší škody než vyřazení jednoho nebo dvou letadel z provozu,“ konstatovali estonští zpravodajci.

Ruské invazní jednotky na frontových liniích pokračují v každodenních snahách o dobytí dalších významných bodů ukrajinské obrany. Podle zpravodajských analytiků bylo při těchto útočných pokusech během listopadu každý den zabito zhruba 350 ruských vojáků. To znamená, že celkové ruské ztráty za listopad přesáhly přibližně 10 500 vojáků. K tomu je třeba připočítat raněné.

Celkové ruské ztráty jen za končící měsíc tak budou čítat přibližně 30 tisíc vojáků. „K listopadu se ruským ozbrojeným silám podařilo obsadit přibližně 430 kilometrů čtverečných, což v porovnání s jejich ztrátami představuje 22 mrtvých na kilometr,“ vypočítali estonští analytici.

Rusové dostali od USA upravený mírový plán. Bude se jednat příští týden v Moskvě

Rusům se podle estonské rozvědky ani v posledním týdnu nepodařilo ovládnout už rok a půl obléhaný Pokrovsk, který zůstává do jisté míry stále pod kontrolou ukrajinských sil. Nic nenasvědčuje také proklamacím o úplném pádu Kupjansku na severu, i když je oblast pod silným tlakem ruských sil, stejně jako Huljajpole, asi sto kilometrů jihozápadně od Pokrovsku.

Vizuální důkazy z bojiště naznačují, že husté sněžení a déšť oslabily ukrajinskou protidronovou obranu. A hustá mlha zase umožnila malým ruským pěchotním útočným skupinám pronikat ukrajinskými obrannými liniemi.

Obecně platí, že právě kolem Pokrovsku se nadále soustředí nejtěžší boje. Ukrajinské zdroje uvádějí, že ruské velení do oblasti nedávno přesunulo jednotky 76. divize ruských výsadkových vojsk. Ruské jednotky se zaměřily na obklíčení ukrajinské obrany a přerušení zásobovacích tras kolem města. Za tímto účelem Rusko zvýšilo koncentraci svých vojsk poblíž sousední Kosťantynivky a Torecku, kde v uplynulém týdnu rovněž zuřily těžké střety.

„Hustá mlha umožňuje ruským útočným oddílům proniknout ukrajinskými obrannými liniemi a dále infiltrovat její bezpečnostní zóny. Následné nasazení výsadkových vojsk v Pokrovsku by mohlo dále zhoršit poměr sil pro ukrajinskou obranu,“ podotkl Can Kasapoğlu, analytik prestižního amerického Hudson Institute. Upozornil zároveň, že se ruské jednotky neúspěšně pokusily obklíčit také ukrajinské pozice poblíž Antonivského mostu přes řeku Dnipro v Chersonské oblasti.

Za pozoruhodný označil nový ukrajinský stíhač dronů „Sting“ (z dílen ukrajinské společnost Wild Hornets) pro lov ruských bezpilotních útočných letounů typu Šáhid. Do konce listopadu systém pro lov dronů už zachytil více než 1 500 těchto ruských sebevražedných letounů. „Úspěch dronu je pro Kyjev slibným trendem a pravděpodobně bude mít významný dopad na bojiště,“ předpokládá Kasapoğlu.

Exhejtman Zahradník také opustí ODS a půjde s Kubou, starosta Hluboké zůstává

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce Rady Asociace krajů...

První jihočeský hejtman Jan Zahradník, který se v politice pohybuje už od roku 1990, skončí v ODS. Také on se přidá k Martinu Kubovi a vstoupí do hnutí, které se současný hejtman chystá založit....

28. listopadu 2025  14:54

Dvacet metrů za den. Pro přípravu tunelu na rychlotrati do Drážďan vznikne 157 vrtů

Rychlovlak EC Pendolino na stanici Milano Centrale.

Správa železnic pokračuje v geologických průzkumech, které pomohou s přípravou Krušnohorského tunelu. Jde o největší stavbu budoucí vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany. V součtu vznikne 157...

28. listopadu 2025  14:48

