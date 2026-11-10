Frustrované Rusko po neúspěších na frontě zesiluje údery na civilní cíle

„Stručně řečeno, frustrace z porážky na bojišti vede Rusko k páchání stále brutálnějších válečných zločinů, aniž by prokázalo ochotu zapojit se do skutečného mírového procesu,“ uvedla estonská vojenská rozvědka ve své poslední situační zprávě. A podle analytiků žádný průlom zřejmě nelze čekat ani během současných jednání obou stran společně s USA.
Podle estonských zpravodajců ruské neúspěchy na frontě zvýšily intenzitu úderů na dlouhé vzdálenosti a stále častěji se stávají cílem ukrajinské civilní objekty. Rusové útočili například na školu ve vesnici Komyšuvacha v Záporožské oblasti, kde se zrovna rozdávala humanitární pomoc. Potvrzeno bylo 42 mrtvých.
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„Jde o jeden z nejhorších válečných zločinů spáchaných Ruskem během celého konfliktu,“ konstatovala estonská rozvědka. Ruské letouny nejprve zasáhly několika leteckými pumami budovu školy, kde se shromáždili místní obyvatelé. Poté shodily dalších devět bomb na kryt, kde se lidé ukrývali. Zahynulo i několik záchranářů, kteří pomáhali při záchranných pracích.
Naváděnými leteckými pumami pak Rusové útočili také na nemocnice v Charkově a Dnipru. Zraněných bylo přes 70.
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Rusko zaútočilo na nemocnici v Charkově i hospic v Dnipru
Ruské ztráty rychle rostou
Nejintenzivnější boje pokračují na pokrovském a kosťantynivském směru v Doněcké oblasti. Rusko útočí i na směru Huljajpole–Oleksandrivka v Záporožské oblasti.
Ruské selhání na frontě podle estonské rozvědky ilustruje fakt, že ačkoli počet útoků se drží na zhruba 200 střetech denně, ztráty ruských vojáků s nimi spojené trvale přesahují 2 000 denně. Bojová linie se přitom nezměnila.
A předchozí týden byl proto podle dostupných údajů pro Rusko obdobím s vůbec nejvyššími bojovými ztrátami. Podle ukrajinského generálního štábu bylo denně zabito nebo těžce zraněno zhruba 2 500 ruských vojáků a za celý týden se tak obráncům podařilo zneškodnit takřka 14 500 invazních vojáků.
Ukrajina podle analytiků dosáhla většího účinku také díky širšímu nasazení bezpilotních systémů středního doletu. Zasahují hlouběji do území okupovaného ruskou armádou, a narušují tak přípravy bojových operací i taktickou činnost na linii dotyku.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko v říjnu utrpělo ztráty 54 400 zabitých nebo těžce zraněných vojáků. Šlo by o nejhorší měsíc ruských ztrát na personálu od začátku plnohodnotné invaze.
Masivně narůstajícím ruským ztrátám nasvědčují i údaje, které tento týden zveřejnili běloruští hackeři. Podařilo se jim údajně nabourat do systému ruského statistického úřadu Rosstat, který ke konci srpna evidoval už přes 390 000 Rusů zabitých ve válce na Ukrajině.
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Podle Zelenského ukrajinské síly také dobyly zpět víc území, než kolik ztratily. Čistý zisk představuje zhruba 10 kilometrů čtverečných měsíčně. Bezpečnostní analytik Can Kasapoğlu z prestižního amerického Hudson Institute k tomu poznamenává, že pokud jsou čísla přesná, platí Rusko za své útoky stále vyšší lidskou cenu a rozdíl mezi ztrátami a územními zisky se prohlubuje.
Rusové nasadili novou zbraň
Podle Hudson Institute se ruské nálety v říjnu zintenzivnily na dosud nejvyšší úroveň. Moskva proti Ukrajině vypustila přes 8 700 dronů a stovky raket. Šlo více než 4 000 dronů s proudovým pohonem, 4 740 konvenčních bezpilotních letounů, téměř 360 hybridů dronů a raket typu Banderol a Dan-T, přibližně 150 balistických raket a 80 řízených střel a střel odpalovaných ze vzduchu.
„Tato čísla podtrhují rostoucí závislost Moskvy na masivních leteckých útocích se smíšenou rychlostí, jejichž cílem je přemoci ukrajinskou protivzdušnou obranu,“ konstatoval Kasapoğlu.
Mezi nejnovější prvky ruského útočného arzenálu patří Dan-T. Jde o hybridní střelu či spíše vyčkávací munici, kterou Rusko oficiálně veřejně představilo v září 2026 na veletrhu v egyptském El Alameinu. Připomíná spíše malou řízenou střelu než dron typu Šáhed. Podle ruských úřadů má dolet asi 450 kilometrů a nese hlavici o hmotnosti asi 130 kilogramů. Maximální rychlost se pohybuje kolem hranice 500 km/h.
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Údajně ji lze odpalovat z letounů Su-25SM3, Su-30SM, Su-34 a Su-57, z vrtulníků Mi-28 a nově i ze země. Má mít také odolnější elektroniku proti rušení. Hudson Institute upozorňuje, že Rusko upravilo existující konstrukci dronu a Dan-T by mohlo vyrábět mnohem levněji než klasické řízené střely a ve velkých sériích. To by zhoršilo možnosti obranného plánování Kyjeva.
Zásahy rafinerií znovu naplno
Ukrajina v posledních dnech naplno obnovila dálkové útoky hluboko na území Ruska. Cílem je snížit schopnost Ruska udržovat vojenskou logistiku. Zasažen byl chemický závod Bashkir Soda Company a ropná rafinerie Ufa v Baškortostánu, rafinerie Novokujbyševsk a hlavní čerpací stanice ropy v Prosvetu v Samarské oblasti, rafinerie Lukoil-NORSI v Nižnim Novgorodu, továrna na raketové palivo „Kombinat Kamensky“ v Kamensku-Šachtinském v Rostovské oblasti, rafinerie Slavněft-JANOS v Jaroslavlské oblasti, logistické centrum online obchodu Ozon v Adygejské republice, vojenské letiště Marinovka ve Volgogradské oblasti či infrastruktura pro vypouštění dronů Šáhid v Navlinském okrese v Brjanské oblasti. Ruská strana prokazatelné zásahy nijak nekomentovala.
Na pozadí pokračujících bojů Washington schválil prodej zbraní Ukrajině v hodnotě 2,1 miliardy dolarů, včetně 500 stíhacích střel Patriot PAC-3, klíčových pro obranu Ukrajiny před ruskými balistickými raketami. Podle Hudson Institute to ale nepokryje bezprostřední potřeby Kyjeva.
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Dodávky z nově schváleného balíčku mají totiž podle dostupných informací začít nejdříve v roce 2030 a skončit v roce 2033. Střely navíc dosud nebyly vyrobeny a americké výrobní kapacity nestačí pokrýt poptávku. Ukrajina ale střely potřebuje okamžitě.
Kyjev proto hledá náhradní řešení a žádá Trumpovu administrativu, aby uvolnila střely ze stávajících amerických zásob a později je doplnila z nové výroby. Kyjev se také jednáními snaží „předběhnout“ další zákazníky ve frontě na výrobu u společnosti Lockheed Martin. Ve hře zůstává možnost, že by evropští spojenci převedli své střely Patriot Ukrajině výměnou za náhradní kusy po roce 2030.