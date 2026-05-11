Krutý měsíc pro ruské invazní síly. Ztrácely 234 vojáků na kilometr

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  13:14
Zveřejněné zpravodajské informace potvrzují, že duben byl pro ruská invazní vojska zřejmě jeden z nejhorších měsíců od vpádu na Ukrajinu. Nejen, že ruské jednotky poprvé po dlouhé době utrpěly na ukrajinském bojišti čistou územní ztrátu, ale na každý dobývaný kilometr přišly o 234 vojáků. Ruské ztráty tak od února 2022 už pravděpodobně přesáhly 1,34 milionů vojáků – zabitých a zraněných.
Ruští vojenští kadeti pochodují při zkoušce na vojenskou přehlídku ke Dni vítězství v Petrohradu. (29. dubna 2026) | foto: ANATOLY MALTSEV / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Ruští vojáci se účastní vojenské přehlídky ke Dni vítězství. (9. května 2026)
Den vítězství - Moskva (9. května 2026)
Zhruba 1 100 vojáků denně. Takové byly ruské ztráty během dubna. Už tak hlemýždí postup ruských sil na Ukrajině byl v dubnu ještě pomalejší a ruské invazní jednotky platily za každý dobytý kilometr čtverečný vyšší cenu než ve stejném období před rokem, vyplývá z nejnovější situační zprávy estonské vojenské rozvědky.

Estonští zpravodajci přitom poukázali na ruské přípravy na oslavy 9. května. Byly prý jasným signálem toho, že se válka na Ukrajině nevyvíjí směrem, který by si ruské vedení přálo.

„Ukrajina je v současné době schopna útočit na cíle na ruském území až po Ural. Na tomto území žije 70–75 procent ruské populace, nachází se zde téměř 80 procent zemědělské a průmyslové produkce země a 12 měst s více jak milionem obyvatel,“ podotkli analytici.

Zatímco loni touhle dobou se ruským silám dařilo obsadit 177 kilometrů čtverečních a na každém přišly v průměru o 203 vojáků (zabitých, zraněných či zajatých), letos v dubnu dobyly jen 141 kilometrů a ztráty na každý kilometr obsazeného území poskočily na 234 vojáků.

Americký Institut pro studium války (ISW) dokonce potvrdil, že Rusové v dubnu utrpěli na Ukrajině čisté územní ztráty, když přišli o kontrolu nad 116 kilometry dříve dobytého území.

Zajímavé je srovnání estonských analytiků ohledně zničené ruské vojenské techniky. Letos v dubnu Rusové přišli o nejméně 75 tanků, 169 obrněných vozidel, 1 875 dělostřeleckých systémů a 45 raketometů. Před rokem to přitom bylo 277 tanků, 508 obrněných vozidel, 1 584 kanónů a 28 raketometů.

„Důvodem poklesu je, že se v průběhu roku 2025 válka stále více měnila v dronovou, v níž je použití obrněné techniky stále obtížnější. V důsledku toho je na bojišti méně viditelná a její ztráty se snížily,“ konstatovali analytici.

Rusové za uplynulý rok výrazně zvýšili použití útočných dronů typu Šáhed k úderům na dlouhé vzdálenosti. Zatímco loni v dubnu vypustilo Rusko na Ukrajinu 2 476 dronů a 125 raket, letos v dubnu to bylo už 6 583 dronů a 141 raket.

Tento trend ukazuje, jak je pro Ukrajinu naprosto zásadní vývoj protivzdušné obrany na bázi stíhacích dronů. „Vzhledem k tak velkému počtu útočných leteckých prostředků je pro udržitelnost protivzdušné obrany velmi důležitá nákladová efektivita a hromadná výroba stíhacích letounů,“ uvedla estonská rozvědka s tím, že v dubnu ukrajinská protivzdušná obrana zničila pomocí stíhacích dronů téměř 40 procent ruských bezpilotních letounů dlouhého doletu.

Zásadním faktorem v neustálém zpomalování ruského postupu jsou přitom podle analytiků ukrajinské přesné údery na střední vzdálenost. Ukrajinští obránci výrazně zvýšili počet přesných úderů proti týlu a logistice ruských jednotek.

„To zbrzdilo ruskou ofenzivu a umožnilo Ukrajině podnikat úspěšné protiútoky na různých úsecích fronty,“ konstruuje estonská rozvědka. Počet ukrajinských přesných zásahů na vzdálenost 20–50 kilometrů se zvýšil o 85 procent a na vzdálenost nad 50 kilometrů dokonce o 107 procent.

V uplynulém týdnu bojové střety na frontě klesly zhruba o čtvrtinu na 151 denně. Nejintenzivnější boje přitom probíhaly na směru Pokrovsk (Doněcká oblast) a Huljajpole (Záporožská oblast); a dále pak Kosťantynivka a Lyman (Doněcká oblast) a na severu Charkovské oblasti.

Rusové postupovali směrem ke Kupjansku (Charkovská oblast), Slovjansku (Doněcká oblast) a Oleksandrivce (Dněpropetrovská oblast) a také k Sumské oblasti. Naopak ukrajinské síly zahájily sérii protiútoků ve směru na Kupjansk, Slovjansk (oba Doněcká oblast) a Huljapole (Záporožská oblast), stejně jako v Charkovské a Sumské oblasti.

Ukrajina v uplynulém týdnu úspěšně podnikla přesné údery s dlouhým doletem na ropné rafinerie a infrastrukturu v Permském a Krasnodarském kraji, stejně jako v Leningradské, Orenburské a Rostovské oblasti. Ukrajinský útok zastavil provoz v druhé největší ruské ropné rafinerii v Kiriši.

Zasažena byla také továrna na výbušniny v Nižněnovgorodské oblasti a závod na výrobu navigačních systémů pro drony v Čuvašské republice. A minulý týden byl také poprvé od války vyhlášen letecký poplach v Chantymansijském autonomním okruhu Ruska, tedy 2 000 kilometrů od Ukrajiny.

Krutý měsíc pro ruské invazní síly. Ztrácely 234 vojáků na kilometr

