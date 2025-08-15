Rusové před jednáním buší do ukrajinské obrany, chtějí celou Doněckou oblast

Na pozadí setkání prezidentů USA a Ruska na Aljašce se snaží ruské síly soustředit útoky především v Doněcké oblasti a dosáhnout maximálního postupu před případnými mírovými jednáními. Od počátku srpna Rusové obsadili dalších zhruba 240 kilometrů čtverečných ukrajinského území, konstatovala v poslední situační zprávě estonská vojenská rozvědka.
Rozstřílené ulice Pokrovsku. V kdysi šedesátitisícovém městě dnes zůstává...

Rozstřílené ulice Pokrovsku. V kdysi šedesátitisícovém městě dnes zůstává posledních pár stovek civilistů (19. července 2025) | foto: LibkosGetty Images

Protidronové sítě kolem silnice ve městě Dobropillja v Doněcké oblasti (10....
Ruský voják vyvěšuje vlajku v ukrajinské vesnici Jablunivka v Doněcké oblasti....
Následky ruského dronového útoku na město Bilozerske v Doněcké oblasti (10....
Protidronové sítě kolem silnice ve městě Dobropillja v Doněcké oblasti (10....
Estonské zpravodajské centrum potvrdilo, že nejvýraznější postup zaznamenaly ruské síly na ose Dobropillja–Pokrovsk. Rusové tam s využitím taktiky malých jednotek částečně postoupili do hloubky až 10 kilometrů od dosavadní frontové linie.

„Taktika zahrnuje malé skupiny, které se mohou skládat z několika vojáků, již se snaží nenápadně přesunout za obranné linie ukrajinských ozbrojených sil. Takové přesuny se často provádějí bez těžké techniky, což bránící straně ještě více ztěžuje odhalení těchto skupin,“ uvedli estonští zpravodajci v nejnovější situační zprávě z bojiště.

Rusové v oblasti momentálně sice nepoužívají ve větším měřítku obrněnou techniku, je však velmi pravděpodobné, že se v nadcházejících dnech pokusí upevnit dosažený postup, do oblasti převelí další posily a zintenzivní nepřímou dělostřeleckou podporu i útoky dronů.

Ukrajinci mají problémy u Pokrovsku, Zelenskyj vyloučil stažení armády z Donbasu

„Hlavním cílem útoků v tomto směru bude pravděpodobně odříznutí zásobovacích tras spojujících Pokrovsk a Kosťantynivku. Kromě toho je cílem pravděpodobně vytvoření příznivějších podmínek pro obejití obranných center Slovjansk a Kramatorsk,“ předpokládá estonská rozvědka.

Intenzita ruských útoků neklesá, podle analytiků je tomu právě naopak. Rusové od počátku srpna dobyli dalších takřka 240 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což svědčí o podobném tempu postupu jako v předchozích měsících.

Tlak na zemi je podporován pokračujícími útoky sebevražedných dronů typu Šáhid/Geran, údery klouzavých pum a dělostřeleckými přepady. „Což jasně odráží touhu vedení ruských sil dosáhnout maximálních výsledků před případnými mírovými jednáními,“ konstatují zpravodajci.

Rozvědka zároveň upozornila, že ruské velení zřejmě částečně už začalo střídat a doplňovat jednotky, které se zapojily do bojových operacích na kurském směru fronty. Týkat se to má také elitních výsadkových jednotek. V příštích týdnech zřejmě dojde k přeskupení jednotek a jejich doplnění a jejich následného převelení do Doněcké nebo Záporožské oblasti, aby tam posílily ruské operace na úplné dobytí Doněcké oblasti. „To opět vykresluje priority velení ruských sil, které se v současné době primárně zaměřují na Doněckou oblast,“ podotkla estonská rozvědka.

Děsivá ruská bilance činí 70 vojáků na kilometr, počítá estonská rozvědka

Zároveň připomněla, že na pozadí celé války pokračují přípravy na velké rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025, do kterého se letos podle různých odhadů zapojí přes 15 000 vojáků.

Aktivní fáze cvičení začne v září a bude zahrnovat i různé demonstrační akce, zejména pro propagandistické účely. „V širším kontextu je však jedním z témat cvičení jaderné odstrašování, včetně jaderné rétoriky namířené proti Západu a souvisejících informačních operací. Jeho cílem bude s velkou pravděpodobností posílení vlastních pozic před případnými mírovými jednáními,“ varovali estonští zpravodajci.

Rusko a Bělorusko při manévrech procvičí údery atomovkami a raketami Orešnik
