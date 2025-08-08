Sofie, 16 let, čistotná, zdvořilá. Ruské okupační úřady nabízejí děti v katalogu

  10:31
Ruské okupační úřady na Ukrajině vytvořily online „katalog“ ukrajinských dětí nabízených k adopci nebo opatrovnictví. Navíc s možností vyhledávání podle barvy očí, vlasů nebo věku. V současné chvíli je v něm 294 dětí, které většinou přišly o rodiče kvůli brutální ruské válce. „Regionální“ katalog provozuje ministerstvo vzdělávání a školství samozvané Luhanské lidové republiky na východě Ukrajiny.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Přešli (ruská okupační správa) k metodám, které nelze nazvat jinak než obchodování s dětmi,“ uvedl Mykola Kuleba, zakladatel organizace Save Ukraine, která se snaží navracet Ruskem unášené ukrajinské děti zpět domů. Právě jeho organizace na skutečnost jako první upozornila.

„To, jak popisují naše ukrajinské děti, se neliší od katalogu otroků. Je to skutečný obchod s dětmi v 21. století, který musí svět okamžitě zastavit,“ dodal.

Online katalog s nabídkou dětí v různém věku provozuje na svých internetových stránkách ministerstvo vzdělávání a školství samozvané Luhanské lidové republiky na okupovaném východě Ukrajiny. V pátek 8. srpna ráno bylo „v nabídce“ přesně 294 dětí. U každého dítěte je uváděn věk a stručný popis.

„Sofie má dobrou duševní výkonnost a dobré tempo učení. Je aktivní a společenská dívka. Vždy pomáhá dospělým a prokazuje vůdčí schopnosti. Je čistotná, zdvořilá, pozorná, pracovitá, soustředěná na studium a dobře vyjadřuje své myšlenky. Aktivně se účastní školních akcí. Miluje hudbu, tělesnou výchovu a aktivní hry,“ uvádí web například u šestnáctileté Sofie.

Ruské okupační úřady v Luhanské oblasti nabízejí ukrajinské děti k adopci nebo...
Ruské okupační úřady v Luhanské oblasti nabízejí ukrajinské děti k adopci nebo...

Karty ukrajinských dětí, které v on-line katalogu nabízejí ruské okupační úřady v adopci.

Patnáctiletý Nikita je zase popisován jako aktivní dítě, které při komunikaci s dětmi zaujímá vůdčí pozici a vrstevníci naslouchají jeho názoru.

„Snadno se přizpůsobí jakémukoli prostředí. Při komunikaci si vybírá starší děti. Se spolužáky udržuje přátelské vztahy. Učivo zvládá na průměrné úrovni. Formuje si dovednosti sebeobsluhy. Fyzický vývoj odpovídá věku dítěte,“ píše se v jeho posudku.

„Svědomitá a zodpovědná, pokud jde o kulturní akce. Má herecký talent, dobře zpívá a tančí. Umí expresivně recitovat poezii a prózu,“ je zase uvedeno u jedenáctileté Tatjany.

Podle Kuleby se většina dětí zahrnutých do tohoto katalogu narodila v Luhanské oblasti před ruskou okupací a měla ukrajinské občanství. „Rodiče některých z nich byli zabiti okupačními úřady, jiným byly jednoduše vydány ruské doklady totožnosti, aby se legitimizoval jejich únos,“ uvedl.

Tisíce dětí, které vyrůstaly na územích okupovaných Ruskem od roku 2014, včetně Krymu a částí Doněcké a Luhanské oblasti, bylo podle něj systematicky deportováno a převezeno do ruských rodin v Moskvě a dalších ruských regionech. „Zdá se, že poptávka po dětech poklesla, a proto okupanti hledají nové způsoby, jak tento hrozný systém zdokonalit,“ podotkl.

Ukrajina doposud identifikovala více než 19 500 dětí, které Rusové od zahájení plné invaze na Ukrajinu v roce 2022 unesli a násilně převezli přímo do Ruska, nebo na okupovaná území Ukrajiny či do Běloruska. Navrátit se podařilo zatím 1 480 z nich.

Ukrajinské úřady přitom odhadují, že skutečné číslo by mohlo být mnohem vyšší. Ombudsman Dmytro Lubinets uvádí číslo až 150 000 dětí, zatímco prezidentská komisařka pro práva dětí Darija Herasymčuková se přiklání k číslu 200 000 až 300 000.

Lipavský: Děti jako zboží

Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského jde o další důkaz zločineckého režimu v Rusku. „Putinův režim unáší ukrajinské děti a nabízí je v online katalogu. Výběr například podle barvy očí či vlasů – jako by šlo o zboží. Některé z těchto dětí přišly o rodiče, které zabily okupační úřady. Režim, který děti unáší, dává je na převýchovu a obchoduje s nimi, je zločinecký,“ uvedl na síti X.

Na ruského prezidenta Vladimira Putina a na kremelskou zmocněnkyni Lvovovou-Belovovou kvůli zavlékání dětí z okupované části Ukrajiny do Ruska loni v březnu vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC). Kreml popírá, že by děti byly z Ruskem obsazených území uneseny.

O opaku ale svědčí například červnové odhalení deníku The Financial Times, který s pomocí nástrojů pro rozpoznávání obličejů, rešerší a rozhovorů s příbuznými a úředníky identifikoval čtyři z Ukrajiny unesené děti nabízené k adopci na ruském vládním portálu. Jedno z dětí mělo zcela změněnou totožnost, u dalšího byla uvedena ruská verze jeho jména. U žádného nebyl uveden ukrajinský původ.

Děti byly uneseny z dětských domovů a odděleny od svých opatrovníků a příbuzných ve městech na jihu a východě Ukrajiny, které se v roce 2022 dostaly pod kontrolu ruské invazní armády. Jejich věk se pohybuje od osmi do patnácti let. Nový domov našly v Tulské a Orenburské oblasti a jedno z nich na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym.

USA zdvojnásobily odměnu za dopadení venezuelského lídra. Nabízí miliardu korun

Spojené státy nabídly odměnu 50 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun) za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jehož po loňských sporných volbách neuznávají za hlavu této...

8. srpna 2025  7:19,  aktualizováno  10:33

