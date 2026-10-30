Kde může Putin udeřit? Na mapě Evropy vidí experti hned sedm oblastí

Moskva podle expertů bude dál využívat drony, sabotáže, kybernetické útoky a dezinformace, aby hledala slabá místa NATO a rozbíjela podporu Ukrajiny. Cílem je otřást se samotnou podstatou aliance a důvěrou spojenců, že kolektivní obrana – s níž všichni počítají – v krizi skutečně zafunguje.
Moskvě se přitom nabízí hned sedm oblastí, kde by mohla takové akce eskalovat. V Pobaltí, Polsku, na severu Evropy, v Moldavsku, Rumunsku, ale také v Německu a obecně vůči současné evropské politické reprezentaci.
„Jeho moc (Putina) závisí na udržení Ruska ve válečném stavu. Proto platí, že dokud je Putin u moci, není možné vyjednat žádný mír.“
John Walters, prezident Hudson Institute
Podle bezpečnostního experta Johna P. Walterse, prezidenta amerického Hudson Institute, stojí nynější americká politika vůči Rusku na nebezpečné chybě – zaměňuje Putinovu schopnost ničení se strategickou silou.
Putin dobýt Ukrajinu podle Walterse nemůže, ale pravděpodobně bude stupňovat útoky na Evropu i Ukrajinu. Připomíná to sovětskou doktrínu eskalace za účelem deeskalace. „Jeho moc (Putina) závisí na udržení Ruska ve válečném stavu. Proto platí, že dokud je Putin u moci, není možné vyjednat žádný mír,“ uvedl.
Rusko zkouší, co mu projde
Rusko podle analytiků už po dekády využívá stálý vzorec, který se asi nejviditelněji projevuje v Pobaltí. Testuje, co si může vůči pobaltským republikám a jejich spojencům dovolit, aniž vyvolá rozhodnou odpověď. Spektrum činů je široké: narušování vzdušného prostoru letouny i drony, sabotáže kritické infrastruktury, žhářství, plány atentátů, kyberoperace a rušení či falšování signálu GPS.
„I když je Rusko materiálně pohlceno válkou proti Ukrajině, nemusí to nutně znamenat, že je méně nebezpečné. Rusko je ochotnější přiblížit válku k nejvěrnějším spojencům Ukrajiny ve snaze snížit jejich podporu,“ uvedla analytička Justina Budginaitė-Froehly z Evropského centra Atlantic Council a Transatlantické bezpečnostní iniciativy Scowcroftova centra pro strategii a bezpečnost.
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Moskva bude podle ní pokračovat, dokud nenarazí. A pokud Putin začne zoufat nad zpomalenou ruskou ofenzivou a zároveň zavnímá politickou nejistotu v NATO, mohl by dojít k závěru, že eskalace právě třeba v Pobaltí může vývoj ruské války na Ukrajině změnit.
Hranice mezi hybridní operací a konvenční agresí je podle ní už nyní extrémně tenká. Varovala, že sabotáže, kybernetické útoky, elektronický boj a dezinformace mohou být cílem samy o sobě, ale stejně tak mohou připravovat půdu pro následný vojenský postup.
Litva, Lotyšsko a Estonsko se proto připravují na celé spektrum hrozeb. Posilují národní obranu a spolupráci se spojenci, kteří by přišli na pomoc. Zároveň tlačí na NATO, aby opakované útoky pod prahem války vnímalo jako součást jedné ruské strategie, která hledá a zneužívá mezery v obraně jednotlivých států i aliance jako celku.
Cílem případné eskalace v Pobaltí by podle Budginaitė-Froehly bylo samo NATO. Moskva se dlouhodobě snaží oslabit víru, že kolektivní obrana v praxi obstojí. Odstrašení proto musí vyloučit jakoukoli nejasnost, že i geograficky velmi omezený útok by přinesl reakci celé aliance.
Za velmi užitečný signál označila nedávný manévr NATO zaměřený na ruskou exklávu Kaliningrad, kdy spojenci během srpnového cvičení doslova kroužili okolo. Aby však takové signály skutečně zabraly, musí je podle ní podpírat každodenní důslednost spojenců. Klíčová je silná předsunutá přítomnost a návrat naléhavě potřebných amerických vojenských jednotek do Evropy. „Stabilita v Pobaltí je strategickým zájmem Spojených států: úspěšný ruský test NATO by ochromil důvěryhodnost aliancí vedených USA daleko za hranicemi Evropy,“ dodala Budginaitė-Froehly.
Polsko bere ohrožení vážně
Polsko bere ruskou hrozbu velmi vážně. Nic jiného si ani nemůže dovolit. K zatím nejzávažnějšímu incidentu došlo v září 2025, kdy do polského vzdušného prostoru vniklo devatenáct dronů ruské výroby. Většina pozorovatelů to považovala za záměrný test polské obrany.
Letos v červnu pak v Polsku na východě země spadla ruská řízená střela. Dalšími případy jsou žhářský útok na varšavské obchodní centrum z roku 2024, který podle polských prokurátorů zadala ruská rozvědka, a listopadová sabotáž na trati Varšava–Lublin.
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Aaron Korewa, ředitel varšavské kanceláře Atlantic Council, kromě dalších podobných akcí nevylučuje ani větší ruský konvenční útok z Kaliningradu nebo Běloruska. A Polsko právě kvůli takovému scénáři přizpůsobuje svou obranu, stavějící na na konceptu pohraniční obrany a masivní modernizaci armády.
Korewa upozornil, že Polsko si klade za cíl zajistit první obrannou linii samo, ale i přes rychlý pokrok v posilování armády by případný delší konflikt na polském území jednoznačně vyžadoval posily NATO, zejména v protivzdušné obraně. Za klíčovou v tomto ohledu označil předsunutou vojenskou přítomnost spojenců na polském území a především 10 amerických vojáků, kteří v zemi působí.
„Poláci se dokážou postarat sami o sebe, ale jejich strategie v konečném důsledku závisí na tom, aby se jakýkoli ruský útok na Polsko okamžitě stal válkou s NATO,“ konstatoval Korewa.
Seveřany hrozba z Kremlu semkla
Severské země označují Rusko za nejvýznamnější, nejpřímější a nejdlouhodobější hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost. Rusko na ně už přes deset let působí hybridními prostředky. Patří k nim například kyberšpionáž proti norskému parlamentu, instrumentalizovaná migrace, kvůli níž Finsko zavřelo východní hranici, a rušení GPS, které narušilo například navigaci sanitek ve švédském kraji Kalmar a na ostrově Gotland.
„Téměř neustálá hybridní válka Ruska přiměla severské země k rozvoji jejich totálních obranných struktur z dob studené války a k uvádění společností do pohotovosti prostřednictvím informačních kampaní a opatření na zvýšení odolnosti,“ podotkla analytička Anna Wieslander z Atlantic Council.
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Už v roce 2025 vydávaly kvůli ruské hrozbě severské na obranu od 2,5 do 3,3 procenta HDP a i v podpoře Ukrajiny patří stále k předním spojencům Kyjeva. Všech pět severských zemí (Island, Norsko, Švédsko, Finsko a Dánsko) je nyní v NATO a jejich obrana je zapojena do aliančního plánování. Ruská hrozba je ještě více semkla.
Například nové operační centrum v norském Bodø nově umožňuje vzdušným silám operovat napříč celou Skandinávií. Finské předsunuté pozemní jednotky, kterým velí Švédsko, zase mají chránit oblasti na severu Norska, Švédska i Finska. Především oblasti Severní Kaloty (Fennoskandinávie a Laponsko), tedy rozlehlých oblastí přezdívaných „čepice“ na sever od polárního kruhu, které jsou „na dohled“ od ruských ponorkových a námořních základen na poloostrově Kola.
Podle Wieslander by totiž právě tam mělo Rusko v raném stadiu případného konfliktu eminentní zájem rozmístit své vojenské prostředky bránící přístupu a pohybu protivníka. Mezi další možné cíle pak podle ní patří švédské ostrovy Gotland, Ålandy a dánský Bornholm. „Kontrola kteréhokoli z baltských ostrovů by Rusku umožnila rozšířit dosah protivzdušné obrany, omezit pohyb spojenců a odepřít NATO platformy, ze kterých by mohlo region bránit,“ uvedla.
Drony nad hlavou a vojsko v Podněstří
Dalším ohroženým místem Evropy je Moldavsko. Ovšem to je v hledáčku Moskvy už po desetiletí. Nepatří do NATO ani do EU, i když spolu s Ukrajinou pokračuje v přístupovém procesu k unii. Moskva k tlaku na zemi dlouhodobě využívá řadu prostředků. Od vojenské přítomnosti v okupovaném Podněstří přes financování zásahů do moldavských voleb a šíření dezinformací až po energetické vydírání.
A stále častěji se k tomu přidává přímé přelévání války z Ukrajiny. Ruské drony opakovaně narušily moldavský vzdušný prostor a stupňují se útoky na pohraniční infrastrukturu mezi Ukrajinou a Moldavskem.
Obyvatelé Moldavska přesto vydrželi víc, než Moskva i řada lidí na Západě čekala. V posledních dvou volbách podpořili proevropský směr a v referendu hlasovali pro EU. Moldavská armáda je početně omezená, a tedy zranitelná vůči konvenčnímu útoku. Kišiněv proto prohlubuje bezpečnostní spolupráci s Ukrajinou a Rumunskem, hlavně v oblasti protidronové obrany, energetiky, dopravy a regionální bezpečnosti. Obrana se chce zaměřit na posílení schopností monitorovat a bránit oblohu.
Černé moře už je bojištěm
Pro Rumunsko už hrozba není jen hypotetická. Ruské drony od začátku invaze opakovaně přeletěly rumunský vzdušný prostor nebo dopadly na rumunské území včetně míst blízko obydlených oblastí. Válka v Černém moři s sebou přinesla námořní miny, útoky na civilní lodě a rizika pro námořní a energetickou infrastrukturu.
V srpnu Rumunsko zničilo útočný dron poblíž těžebního projektu Neptun Deep. Vzdušný prostor Rumunska byl od ruského vpádu na Ukrajinu narušen už v několika desítkách případů. A naposledy tento týden došlo k sabotáži a požáru v průmyslovém areálu v rumunském Brašově.
Podle rumunského analytika Alexe Șerbana ale nejpravděpodobnější eskalace nezačne tankovým vpádem. Moskva by mohla stupňovat útoky pod prahem války: opakovanými narušeními vzdušného prostoru, pohyby námořních bezosádkových člunů nebo zaminováním například přístavu Konstanca, sabotážemi infrastruktury v oblasti kontinentálního šelfu, kybernetickými operacemi a dezinformačními kampaněmi proti důvěře v NATO.
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A případné útoky na sousední Moldavsko by pak Bukurešť postavily před další dilema. George Scutaru z New Strategy Center míní, že Rusko stupňuje tlak, aby vyzkoušelo rychlost reakce NATO na východním křídle. Rumunský analytik Armand Goșu označuje dronové incidenty za pokusy pochopit, jak je Rumunsko schopné přilétající drony zvládat.
Bukurešť modernizuje armádu a rozšiřuje letecké i námořní základny. Opírá se o americké systémy Patriot, HIMARS, letouny F-16 a tanky Abrams, a pořizuje také letouny páté generace F-35.
Rumunsko by se v první fázi případného konfliktu spoléhalo samo na sebe, ale bez posil by se neobešlo. Zásadní otázkou zůstává, zda Moskva dokáže vyvolat omezenou krizi rychleji, než ji NATO zaznamená a zmobilizuje dostatek sil. Ukázala by tím mezeru mezi politickým závazkem aliance a schopností reagovat společně a především rychle.
Německo jako terč hybridních akcí
Německo je dlouho terčem ruských dezinformací, ale od roku 2022 hybridní akce zesílily. Začátkem letošního srpna byl u ukrajinského nákladního letadla na letišti v Lipsku dron s výbušninami. Další dron se srazil s letadlem odkloněným z letiště a třetí našli poblíž.
Německé úřady v roce 2025 evidovaly přes tisíc podezřelých přeletů nad vojenskými objekty. Berlín oficiálně připsal Rusku kyberútok na systém řízení letového provozu z roku 2024. Úřady také označily Rusko za viníka či objednatele v případě plánů atentátů na představitele předních zbrojních firem. Přibývají i útoky na podmořskou infrastrukturu v Baltském moři.
Berlín je stále více ochotný odhalovat, kdo za těmito akcemi stojí, a usiluje o lepší koordinaci mezi federálními a státními orgány. Plánuje také důraznější postup proti ruské stínové flotile a prosazuje další sankce EU. Na úrovni NATO vede Německo s Norskem úsilí o lepší sledování a ochranu podmořské infrastruktury. Zapojilo se do mise Baltic Sentry a koncem roku 2025 vyslalo fregatu do vod kolem Dánska po dronových incidentech, které odstavily nedaleká letiště.
Spolková vláda rovněž navrhla zákon, který by tajným službám dal pravomoc zasahovat proti hybridním útokům. Bezpečnostní experti to ale kritizují jako příliš pomalý a váhavý krok.
Zaútočí na západní politiku
Sedmou kritickou oblastí je západní společenství obecně. Podle bývalého důstojníka CIA Johna Siphera, který dnes působí v Atlantic Council, hybridní válka není pro Moskvu nic nového. Od roku 2014 se ale zvýšila její ochota riskovat. Sipher čeká, že se Moskva v příštím roce zaměří víc na „bojiště“ s příznivými podmínkami: na samotnou politickou scénu Západu.
Příležitost pro Kreml vidí v polarizaci společností nejen ve Spojených státech, ale především v Evropě. Podporou růstu populistických stran, podkopáváním důvěry v demokratické instituce a rozdmýcháváním napětí přes Atlantik. Za signál pro Kreml považuje i kritické výroky a kroky prezidenta Donalda Trumpa vůči spojencům. „Ruská aktivní opatření byla vždy nejúčinnější, když přesvědčila protivníka, aby za něj dělal práci Moskvy,“ konstatoval Sipher.
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Ten očekává masivní ruské dezinformační operace, které budou šířit tvrzení, že NATO je zastaralé, Evropa se veze na cizí účet, Ukrajina je zkorumpovaná a odsouzená k zániku a že spojenectví s USA spíš svazuje. Současně Moskva podle něj podpoří narativy o nespolehlivých Spojených státech. „Kreml se již dlouho snaží oddělit USA od Evropy,“ podotkl s tím, že takové zprávy si mohou odporovat. „To je vedlejší. Cílem je rozdělení. Pokusy o podporu západních pravicových a radikálních skupin budou pokračovat,“ uvedl Sipher.
Pro Putina je totiž současný chaos příležitostí, která nemusí trvat dlouho. Rusko je stále slabší než kolektivní Západ. Nejlepší strategií proto není porazit Západ, ale povzbudit Západ k tomu, aby porazil sám sebe. „Z pohledu Moskvy, pokud se váš protivník klopýtavě blíží k propasti, je to přesně ta správná chvíle, kdy ho popostrčit,“ dodal.