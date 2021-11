Rusko by mělo zanechat zbytečných provokací, říká šéf diplomacie Kulhánek

Odjíždíte do lotyšské Rigy na zasedání šéfů diplomacie NATO. Má jít o klíčovou schůzku před dalším summitem Aliance. Jaká budou hlavní témata?

Zasedání bude důležitým milníkem mezi letošním summitem v Bruselu a nadcházejícím summitem v Madridu v červnu 2022, který má odsouhlasit nový alianční strategický koncept. Program jednání je velmi obsažný a odpovídá rychlému a komplikovanému vývoji bezpečnostního prostředí.

Většinu času v Rize strávíme debatou o klíčových a aktuálních tématech včetně vztahů s Ruskem, kontroly zbrojení a odzbrojení, přípravy nové strategické koncepce nebo vyhodnocení angažmá NATO v Afghánistánu.

Na společném jednání s šéfem evropské diplomacie Josephem Borrellem a ministry zahraničí Finska a Švédska projednáme prohloubení spolupráce EU a NATO ve vztahu k západnímu Balkánu. Sejdeme se též s ministry Ukrajiny a Gruzie k aktuálnímu vývoji v jejich regionu.

Zmínil jste chování Ruska. Vztahy Aliance s Moskvou jsou nejhorší od konce studené války. Lze očekávat nějaká opatření?

Aktuálním tématem jednání v Rize bude samozřejmě celý objemný mix ruského a běloruského působení vůči NATO. V té souvislosti nemohu nezmínit naši solidaritu Polsku, Litvě i Lotyšsku v souvislosti s uměle a záměrně vytvořenou migrační krizí na jejich hranicích s Běloruskem. Jsme připraveni hledat způsoby alianční podpory.

Rusko masivními přesuny svých vojsk k hranicím s Ukrajinou bohužel pokračuje ve zvyšování napětí. Na hranicích je až 90 tisíc ruských vojáků. Naším hlavním cílem musí být napětí v regionu východní Evropy snižovat.

Obavy ale budí i masivní koncentrace ruských vojenských sil na hranicích s Ukrajinou.

Samozřejmě probereme posilování ruské vojenské přítomnosti v blízkosti Ukrajiny, které bereme my i ostatní spojenci velmi vážně. Rusko masivními přesuny svých vojsk k hranicím s Ukrajinou bohužel pokračuje ve zvyšování napětí. Na hranicích je až 90 tisíc ruských vojáků. Naším hlavním cílem musí být napětí v regionu východní Evropy snižovat. Rusko by mělo zanechat zbytečných provokací. Bude to těžké, ale zároveň bychom měli usilovat o návrat k jednacímu stolu a obnovení dialogu, i když tady je především míč na straně Ruska.

Jakou lze čekat reakci spojenců?

NATO bude jednat o posilování politické i praktické podpory Ukrajině, a to například v oblasti kybernetické bezpečnosti, společných cvičení či strategické komunikace. Přitom jsme zároveň otevřeni dialogu s Ruskem včetně konání Rady NATO-Rusko, která už bohužel dva a půl roku neproběhla kvůli nezájmu Ruska.

Na ministerskou schůzku NATO naváže za týden ve Stockholmu výroční zasedání OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Tam by měli být i zástupci Ruska a Běloruska?

Ano, ta by měla proběhnout s mnohem širší účastí včetně Ruska a Běloruska. ČR a ostatní spojenci tak budou mít příležitost zopakovat své postoje přímo jim. OBSE je samozřejmě fórem, kde můžeme na Rusko působit, zatím však Rusko nadále spíše drolí systém kontroly konvenčního zbrojení, ignoruje své závazky vyplývající mimo jiné z vídeňského dokumentu OBSE a Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, odstoupilo i od Smlouvy o otevřeném nebi. Toto jsou klíčové mechanismy, které mohou posílit pošramocenou důvěru mezi státy NATO a Ruska a přispět tak ke snižování napětí na východě.

Ruským tlakům ale dlouhodobě čelí kromě Ukrajiny také Gruzie. Obě země přitom dlouhodobě usilují o vstup do Aliance.

Jsem rád, že v Rize budeme mít příležitost setkat se s ukrajinskými a gruzínskými kolegy. Dáme jim naši podporu jasně najevo a budeme se bavit o jejich spolupráci s aliancí, samozřejmě zdůrazníme i potřebu pokračování reforem v obou zemích.

Existuje mezi spojenci skutečná shoda, jak ruskému chování čelit?

Výzvy a hrozby, kterým čelíme, jsou čím dál propojenější a nepřehlednější. Povaha, asymetrie a globálnost hrozeb vyžadují vysoké nasazení, efektivní komunikaci a úzkou koordinaci na všech úrovních. Naši oponenti jsou čím dál asertivnější. A pro nás platí, že štěstí přeje připraveným. Jejich hlavní taktikou je přitom „rozděl a panuj“. Naší jedinou šancí, jak vlastní bezpečnost, stabilitu a prosperitu založenou na dodržování mezinárodního řádu obhájit, je přitom naopak jednota. Její zachování je pro nás životně důležité.

Říkáte jednota, ale nejde jen o Alianci jako takovou.

Mluvím samozřejmě především o jednotě v rámci NATO a EU. V mnohých klíčových otázkách je ale stále významnější jednota ve smyslu maximální synergie EU a NATO mezi sebou. Obě uskupení mají vzájemně se doplňující vliv, ekonomické, politické a vojenské nástroje. EU i NATO navíc procházejí strategickou reflexí, která bude kulminovat příští rok, v jehož druhé půli bude ČR předsedat Radě EU. ČR je obou organizacích aktivní proponent posílení jednotného hlasu a propojenosti politik NATO a EU.

Na ministerském zasedání v Rize tak budeme působit též, a to nejen během jednání k západnímu Balkánu, které bylo pro aliančně-unijní debatu přímo zacíleno. A je to tak v pořádku, protože region západního Balkánu zůstává strategicky důležitý pro NATO i EU a je pro jejich spolupráci modelem.

Potenciální teroristickou hrozbu je nutné vyhodnocovat nadále i vzhledem k vývoji v Afghánistánu. Situace v zemi je dramatická a dále se zhoršuje. Ve snaze zabránit humanitární katastrofě navýšila ČR pomoc Afghánistánu a zemím v regionu.

Mezi důležitá témata patří také určité poučení z aliančního angažmá v Afghánistánu. Země se od stažení spojenců mění pod vládou Tálibánu v narkostát.

Myslím, že počáteční moment překvapení z letošního srpna jsme se spojenci přetavili do užitečné bezprostřední analýzy využitelné i do budoucna. Jednání se bude věnovat i dalším krokům Aliance, zejména podoby jejího dalšího zapojení do boje proti terorismu. Potenciální teroristickou hrozbu je nutné vyhodnocovat nadále i vzhledem k vývoji v Afghánistánu. Situace v zemi je dramatická a dále se zhoršuje. Ve snaze zabránit humanitární katastrofě navýšila ČR pomoc Afghánistánu a zemím v regionu.

NATO musí vést konkrétní a věcnou debatu o ukončení alianční angažovanosti v Afghánistánu. Nelze předstírat, že se nic nestalo. Byla to tvrdá lekce. Spojenci do budoucna spolu musí lépe komunikovat a v případě vojenských operací mimo alianční prostor bude třeba mít realistické hodnocení, čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem.

Počítá s tím v tomto ohledu i nový Strategický koncept NATO, který má určit směřování Aliance na další roky?

Právě v Rize budeme mít příležitost k první širší ministerské debatě k novému Strategickému konceptu NATO včetně výměny názorů na pojetí klíčových bezpečnostních výzev, tedy Ruska, Číny a terorismu. Mezinárodní terorismus pak zůstává pro Alianci a občany jejich zemí nejbezprostřednější asymetrickou hrozbou. Nový strategický dokument, který nahradí aktuálně platnou verzi z roku 2010, by měl být ambiciózní a dále posunout, i v politické dimenzi, adaptaci NATO na současnou bezpečnostní realitu, která se za 11 let dramaticky změnila.

Například konkrétně s ohledem na přetrvávající nestabilitu v regionech v bezprostředním sousedství Evropy a riziko teroristických útoků z těchto oblastí, musí Aliance podle ČR zůstat akceschopná a připravena pružně reagovat na teroristické hrozby, jak ve svém sousedství, tak globálně.

Čína v některých oblastech představuje či do budoucna může představovat bezpečnostní výzvy i pro euroatlantický prostor. To je nutné náležitě reflektovat v přístupu Aliance, včetně uchopení Číny ve strategické rovině.

Čína je v souvislosti s novým konceptem citována asi nejčastěji.

NATO v novém konceptu zaujme stanovisko k rostoucímu vlivu Číny ve světě a také bude reflektovat to, že Čína v některých oblastech představuje či do budoucna může představovat bezpečnostní výzvy i pro euroatlantický prostor. To je nutné náležitě reflektovat v přístupu Aliance včetně uchopení Číny ve strategické rovině. Vedle toho je samozřejmě potřeba usilovat o co nejrobustnější diplomatický dialog v bezpečnostní oblasti s cílem snižovat napětí a udržet otevřené komunikační kanály.

Jaký postoj zaujme Česká republika a bude na přípravě konceptu nějak aktivně podílet?

ČR se zapojí do přípravy nového konceptu aktivně. Mimo jiné spolupořádáním posledního ze čtyř plánovaných aliančních seminářů. Seminář v Praze budeme 28. března společně pořádat s Kanadou, Dánskem, Estonskem, Francií a Norskem a tématem bude „Role NATO v globální stabilitě a prevenci eroze mezinárodního řádu”.

Akce bude též příležitostí shrnout proběhlou konzultační fázi před započetím vlastního draftování strategického konceptu pro červnový summit NATO. A v neposlední řadě uspořádání tohoto semináře v Praze také bude pro novou vládu i příležitost více zviditelnit debatu o budoucnosti NATO v českém prostředí.