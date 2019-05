Ruští inspektoři zkontrolují Česko speciálním letounem

„Pozorovací lety se podle smlouvy konají pravidelně, není to pro nás žádná novinka. Je to několikrát do roka a má ně právo každý signatář včetně Ruska,“ potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Pozorovací let se má podle serveru ruského ministerstva obrany TV Zvezda uskutečnit od 20. do 24. května. Ruský stroj má startovat z letiště v Pardubicích. „Maximální letová trasa bude 800 kilometrů,“ šéf uvedl šéf ruského Národního centra pro snižování jaderného nebezpečí Sergej Ryžkov s tím, že ve stejném období mají zase nad Ruskem provádět kontrolní let inspektoři z Turecka.

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a států OBSE ukládá, že každá signatářská země musí zveřejňovat pravdivé informace o struktuře ozbrojených sil, počtech vojáků, výzbroje a bojové techniky.

Inspekce přímo u jednotek nebo právě pozorovací lety pak mají odhalit, zda armády například někde v odlehlých skladech neukrývají stovky nových kanónů či tanků, zda na leteckých základnách nepostává o několik stíhaček více, než by podle zveřejněných údajů mělo, nebo zda země někde tajně nebuduje nové základny.

Stát, nad kterým má být pozorovací let uskutečněn, dopředu žádné podrobnosti nezná. Konkrétní trasu se dozví až den předem. Platí, že na letovém plánu s přesnou trasou, poloměrem zatáček i přesnou výškou se musí shodnout obě strany.



Smlouva "Open Skies" První myšlenka na projekt „otevřeného nebe“, podle kterého by se země navzájem letecky monitorovaly, vznikla již počátkem padesátých let minulého století.

Až počátkem devadesátých let ale po sérii mezinárodních jednání byla 24. března 1992 ve finských Helsinkách podepsána „Smlouva o otevřeném nebi (Open Skies)". Členské státy si pozorovacími lety ověřují údaje, které si vzájemně předem deklarovaly. Smlouva zavazuje 34 převážně evropských států, Spojené státy a Kanadu.

Doplňuje režim mezinárodních smluv a dokumentů v oblasti kontroly zbrojení a odzbrojení, zejména Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a takzvaný Vídeňský dokument 1999 o opatřeních pro posílení mezinárodní důvěry a bezpečnosti.

Čeští zástupci před letem kontrolují vybavení snímkovacího letounu a na vše včetně dodržování trasy dohlíží přímo na palubě během letu. Exponované filmy s leteckými snímky jsou po přistání zpracovány v laboratořích na místě. Originály si ponechá Rusko, česká strana dostane kopie.

Smlouva totiž umožňuje v průběhu pozorovacích letů, které mimo jiné mají zvláštní status důležitosti a inspektoři v týmu jsou postaveni na úroveň diplomatů, fotografovat libovolné místo na území hostitelského státu.



Přičemž platí, že pozorovací let lze provést na přání inspekčního týmu i nad územím, které je označováno jako takzvaný zakázaný, omezený nebo rizikový vzdušný prostor a má přednost před jakoukoliv pravidelnou leteckou dopravou.

Kontrolní lety nad Českem nejsou výjimečné

Podle smlouvy o otevřeném nebi je každá signatářská země povinna podle velikosti svého území přijmout na svém území stanovený počet pozorovacích letů. Česká republika má povinnost přijmout až čtyři pozorovací lety ročně a stejný počet provést v zahraničí u signatářů smlouvy.

Čeští experti se na podobných letech právě nad Ruskem podílejí vcelku pravidelně. A naopak ruští inspektoři kontrolovali za posledních dvanáct let Česko nejméně desetkrát.



Například v létě roku 2010 ruští inspektoři během tříhodinového letu snímkovali území na trase dlouhé 792 kilometrů, která vedla nad Prahou, Žatcem, Karlovými Vary, Českými Budějovicemi, Táborem a Čáslaví, odkud startují elitní čeští letci se stíhačkami Gripen.

V květnu 2012 ruský pozorovací letoun An-30 s 23 lidmi na palubě při přistání na čáslavském armádním letišti sjel z dráhy a začal hořet. Zranilo se tehdy sedm lidí, z toho šest muselo do nemocnice.

Pozorovací kontrolní lety prakticky celý loňský rok neprobíhaly kvůli sporům o přítomnost pozorovatelů na palubách snímkovacích letounů. Spojené státy tehdy obvinily Rusko z porušování smlouvy tím, že uplatňovaly nadměrná omezení na sledovací lety nad svou exklávou Kaliningradem.

Jediný mimořádným let se uskutečnil 6. prosince nad Ukrajinou, o který požádal sám Kyjev krátce po ruském útoku na ukrajinská plavidla v Černém moři. Letos v únoru už ale Američané snímkovací let nad Ruskem provedli a též Rusové nedávno recipročně nad USA.