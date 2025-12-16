Ponorky, špionáž, kyberútoky. Británie zesiluje varování před ruskou hrozbou

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Knighton v pondělním výročním projevu v prestižním londýnském RUSI (Royal United Services Institute) varoval, že ruská hrozba je kombinací schopností a úmyslu a oboje vládce Kremlu má.
„I když jsem tvrdil, že ruská kampaň na Ukrajině byla dosud strategickým selháním, jelikož NATO je větší, jednotnější, silnější a vynakládá stále větší částky na znovuvyzbrojování, neměli bychom si dělat iluze. Rusko má masivní, technicky stále sofistikovanější a nyní i vysoce zkušenou armádu,“ prohlásil Knighton.
Jeho slova přišla jen krátce poté, co nová ředitelka britské tajné služby MI6 Blaise Metreweliová ve svém prvním veřejném projevu varovala, že „frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí“, když je Británie každý den terčem kybernetických útoků z Ruska a ruští agenti se snaží provádět v zemi sabotáže.
A také po nedávných prohlášeních ministra obrany Johna Healeyho o nebezpečí pro podmořskou infrastrukturu v podobě ruských špionážních plavidel, velitele Královského námořnictva Gwyna Jenkinse, že Rusko může ovládnout Atlantik, nebo náměstka Alistaira Carnse, že „stín války klepe na dveře Evropy“.
Minulý týden britské síly po tři dny sledovaly ruskou ponorku během její cesty Lamanšským průlivem. Podle britského ministerstva obrany počet ruských plavidel ohrožujících britské výsostné vody v posledních dvou letech vzrostl o 30 procent.
Podle Knightona je nyní situace nebezpečnější, než kdy během své kariéry zažil. Připomněl, že Rusko vyvíjí nové zbraňové systémy, jako jsou torpéda s jadernými náložemi a střely s plochou dráhou letu s jaderným pohonem. Je proto podle něj naprosto jasné, že ruská hrubá síla je něco, čeho se je třeba obávat, a válka na Ukrajině prokazuje Putinovu ochotu zacílit na sousední státy včetně dětí a civilního obyvatelstva. „Ruské vedení jasně dalo najevo, že si přeje NATO zpochybnit, omezit, rozdělit a nakonec zničit,“ podotkl.
Hlavním cílem Spojeného království a potažmo celého západního společenství podle něj musí být vyhnout se válce a jádrem musí být silné odstrašení. Upozornil, že skutečnou sílu odstrašování je těžké změřit. Je proto takřka nemožné odpovědět na otázku, kolik je dost.
„Pokud se spleteme, náklady by mohly být ohromné,“ konstatoval. Ať už je cena definována jakkoli – ztrátami na životech, utrpením nebo ekonomickým dopadem – válka je enormně nákladná. „I když cena za mír může růst, cena silného odstrašování je stále mnohem, mnohem nižší než cena války,“ dodal.
Připomněl, že v historii například předválečná Británie dávala na svou obranu v roce 1936 asi 2,9 procenta HDP. Do roku 1939 to bylo 9 procent a do roku 1945 se výdaje zvýšily na 52 procent HDP, přičemž válečné půjčky země zcela splatila až v roce 2006.
Knighton podle svých slov často slýchá od manželky, známých a lidí, které potkává, podobnou otázku, že se přeci Rusko nemůže chystat na invazi na Západ. „Po tři desetiletí mnozí nemuseli myslet na ozbrojené síly. Mír byl stabilní. Konflikt vzdálený. Ale to už dnes neplatí,“ řekl.
„Všichni budou sloužit“
Ačkoliv britští analytici tvrdí, že existuje jen malá pravděpodobnost významného přímého útoku nebo invaze Ruska do Británie, stále jde o hrozbu. Připomněl prognózy a odhady, že existuje 16% pravděpodobnost, že se Rusko a některý členský stát NATO ocitnou v přímém konfliktu už před rokem 2027.
„Abychom to uvedli do kontextu, o víkendu sázkové kanceláře také tvrdily, že Liverpool má 4% šanci na vítězství v Premier League. Takže i když se říká, že šance jsou malé, neznamená to, že jsou nulové,“ dodal.
Britská reakce podle něj nyní musí jít nad rámec pouhého posilování ozbrojených sil. „Vyžaduje reakci celého národa, která vybuduje naši průmyslovou kapacitu v oblasti obrany, rozvine potřebné dovednosti, využije sílu institucí, které budeme potřebovat ve válečné době, a zajistí a zvýší odolnost společnosti a infrastruktury, která ji podporuje,“ vyzval s tím, že nová éra obrany tak bude znamenat posílení celého národa.
Knighton upozornil, že 85 let od konce druhé světové války, téměř 35 let od konce studené války a shodou okolností nyní také 65 let od posledního povolávání mladých Britů k základní vojenské službě, nemá většina obyvatel Spojeného království žádné přímé zkušenosti s ozbrojenými silami.
„Synové a dcery. Kolegové. Veteráni. …všichni budou mít svou roli. Budovat. Sloužit. A pokud to bude nutné, bojovat. A více rodin pozná, co znamená obětovat se pro náš národ,“ řekl.