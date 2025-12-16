Ponorky, špionáž, kyberútoky. Británie zesiluje varování před ruskou hrozbou

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  20:55
Ministr obrany, šéfka tajné služby MI6 a naposledy také náčelník generálního štábu. Britští představitelé v rozmezí několika dní zesilují varování před hrozbou z Ruska. „Situace je nebezpečnější, než jsem během své kariéry zažil, a cena za mír roste,“ prohlásil velitel britských sil Richard Knighton. Reakce Spojeného království podle něj musí jít nad rámec pouhého posilování armády.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Knighton v pondělním výročním projevu v prestižním londýnském RUSI (Royal United Services Institute) varoval, že ruská hrozba je kombinací schopností a úmyslu a oboje vládce Kremlu má.

„I když jsem tvrdil, že ruská kampaň na Ukrajině byla dosud strategickým selháním, jelikož NATO je větší, jednotnější, silnější a vynakládá stále větší částky na znovuvyzbrojování, neměli bychom si dělat iluze. Rusko má masivní, technicky stále sofistikovanější a nyní i vysoce zkušenou armádu,“ prohlásil Knighton.

Jeho slova přišla jen krátce poté, co nová ředitelka britské tajné služby MI6 Blaise Metreweliová ve svém prvním veřejném projevu varovala, že „frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí“, když je Británie každý den terčem kybernetických útoků z Ruska a ruští agenti se snaží provádět v zemi sabotáže.

A také po nedávných prohlášeních ministra obrany Johna Healeyho o nebezpečí pro podmořskou infrastrukturu v podobě ruských špionážních plavidel, velitele Královského námořnictva Gwyna Jenkinse, že Rusko může ovládnout Atlantik, nebo náměstka Alistaira Carnse, že „stín války klepe na dveře Evropy“.

Rusové chtějí NATO zničit, varuje šéf britských sil

Minulý týden britské síly po tři dny sledovaly ruskou ponorku během její cesty Lamanšským průlivem. Podle britského ministerstva obrany počet ruských plavidel ohrožujících britské výsostné vody v posledních dvou letech vzrostl o 30 procent.

Podle Knightona je nyní situace nebezpečnější, než kdy během své kariéry zažil. Připomněl, že Rusko vyvíjí nové zbraňové systémy, jako jsou torpéda s jadernými náložemi a střely s plochou dráhou letu s jaderným pohonem. Je proto podle něj naprosto jasné, že ruská hrubá síla je něco, čeho se je třeba obávat, a válka na Ukrajině prokazuje Putinovu ochotu zacílit na sousední státy včetně dětí a civilního obyvatelstva. „Ruské vedení jasně dalo najevo, že si přeje NATO zpochybnit, omezit, rozdělit a nakonec zničit,“ podotkl.

Rusko může ovládnout Atlantik, varuje šéf britského námořnictva

Hlavním cílem Spojeného království a potažmo celého západního společenství podle něj musí být vyhnout se válce a jádrem musí být silné odstrašení. Upozornil, že skutečnou sílu odstrašování je těžké změřit. Je proto takřka nemožné odpovědět na otázku, kolik je dost.

„Pokud se spleteme, náklady by mohly být ohromné,“ konstatoval. Ať už je cena definována jakkoli – ztrátami na životech, utrpením nebo ekonomickým dopadem – válka je enormně nákladná. „I když cena za mír může růst, cena silného odstrašování je stále mnohem, mnohem nižší než cena války,“ dodal.

Ruská ponorka Krasnodar (třída Kilo) a doprovodný remorkér Altaj v Lamanšském průlivu (11. prosince 2025)
Nová ředitelka britské tajné služby MI6 Blaise Metreweliová ve svém prvním veřejném projevu (15. prosince 2025)
Loď britského námořnictva sleduje ruské špionážní plavidlo Jantar v Lamanšském průplavu. (22. ledna 2025)
Ruské špionážní plavidlo Jantar u britských břehů (19. listopadu 2025)
19 fotografií

Připomněl, že v historii například předválečná Británie dávala na svou obranu v roce 1936 asi 2,9 procenta HDP. Do roku 1939 to bylo 9 procent a do roku 1945 se výdaje zvýšily na 52 procent HDP, přičemž válečné půjčky země zcela splatila až v roce 2006.

Knighton podle svých slov často slýchá od manželky, známých a lidí, které potkává, podobnou otázku, že se přeci Rusko nemůže chystat na invazi na Západ. „Po tři desetiletí mnozí nemuseli myslet na ozbrojené síly. Mír byl stabilní. Konflikt vzdálený. Ale to už dnes neplatí,“ řekl.

„Všichni budou sloužit“

Ačkoliv britští analytici tvrdí, že existuje jen malá pravděpodobnost významného přímého útoku nebo invaze Ruska do Británie, stále jde o hrozbu. Připomněl prognózy a odhady, že existuje 16% pravděpodobnost, že se Rusko a některý členský stát NATO ocitnou v přímém konfliktu už před rokem 2027.

„Abychom to uvedli do kontextu, o víkendu sázkové kanceláře také tvrdily, že Liverpool má 4% šanci na vítězství v Premier League. Takže i když se říká, že šance jsou malé, neznamená to, že jsou nulové,“ dodal.

Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina

Britská reakce podle něj nyní musí jít nad rámec pouhého posilování ozbrojených sil. „Vyžaduje reakci celého národa, která vybuduje naši průmyslovou kapacitu v oblasti obrany, rozvine potřebné dovednosti, využije sílu institucí, které budeme potřebovat ve válečné době, a zajistí a zvýší odolnost společnosti a infrastruktury, která ji podporuje,“ vyzval s tím, že nová éra obrany tak bude znamenat posílení celého národa.

Knighton upozornil, že 85 let od konce druhé světové války, téměř 35 let od konce studené války a shodou okolností nyní také 65 let od posledního povolávání mladých Britů k základní vojenské službě, nemá většina obyvatel Spojeného království žádné přímé zkušenosti s ozbrojenými silami.

„Synové a dcery. Kolegové. Veteráni. …všichni budou mít svou roli. Budovat. Sloužit. A pokud to bude nutné, bojovat. A více rodin pozná, co znamená obětovat se pro náš národ,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Ochlazení vztahů se Slovenskem mě trápí, řekl Macinka v Bratislavě. Chce posílit V4

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...

Česká republika bude podle nového ministra zahraničí Petra Macinky ráda spolupracovat se Slovenskem. Ve spolupráci chce podle něj Praha navázat tam, kde byla přerušena. Macinka to prohlásil v...

16. prosince 2025

Merz připustil přímý střet NATO a Ruska v rámci bezpečnostních záruk

Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)

Německý kancléř Friedrich Merz připustil, že by se vojenské jednotky zemí podílejících se na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu mohly za určitých okolností setkat v přímém boji s ruskou armádou....

16. prosince 2025  21:50

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58,  aktualizováno  21:28

„Vypískejme mafii společně.“ Tisíce Slováků opět demonstrovaly proti Ficovi

Protestní shromáždění opozičních stran na Náměstí svobody v Bratislavě (16....

V deseti slovenských městech v úterý přišly tisíce lidí na demonstrace proti politice vlády premiéra Roberta Fica. Podle serveru aktuality.sk byly protesty reakcí mimo jiné na to, že poslanci vládní...

16. prosince 2025  21:10

Ponorky, špionáž, kyberútoky. Británie zesiluje varování před ruskou hrozbou

Ruská ponorka Krasnodar (třída Kilo) a doprovodný remorkér Altaj v Lamanšském...

Ministr obrany, šéfka tajné služby MI6 a naposledy také náčelník generálního štábu. Britští představitelé v rozmezí několika dní zesilují varování před hrozbou z Ruska. „Situace je nebezpečnější, než...

16. prosince 2025  20:55

Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být.

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl ale krátkometrážní snímek...

16. prosince 2025  20:28,  aktualizováno  20:48

Izraelský osadník zastřelil šestnáctiletého Palestince na Západním břehu

Smuteční hosté nesou tělo 16letého Palestince Ammara Sabbaha, který byl zabit...

Izraelský osadník v úterý na okupovaném Západním břehu Jordánu ve městě Tukú zabil šestnáctiletého palestinského chlapce střelou do hlavy. Smrtelný incident se odehrál den poté, co izraelský voják ve...

16. prosince 2025  20:37

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Premium
Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie....

16. prosince 2025

Chlapce přepadl u domu a násilím odvlekl. Byl hodný, nechápe rodina obviněného

Premium
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Policie už má jen jednu verzi toho, jak a proč zmizel dvanáctiletý školák ze Zlínska. Pětadvacetiletý Filip S., kterého kriminalisté v úterý obvinili z pokusu vraždy a zbavení osobní svobody hocha,...

16. prosince 2025

V Litvě zatkli členy zločinecké sítě, zřejmě stojí za pašeráckými balony z Běloruska

Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29....

Litevské úřady zadržely 21 lidí podezřelých ze zapojení do zločinecké skupiny, která do země ve speciálně vybavených meteorologických balónech pašovala cigarety z Běloruska. Takové balóny v...

16. prosince 2025  19:58

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pražský okruh uzavřela vážná nehoda. Řidiče dodávky museli vystříhat

Nehoda dodávky a kamionu na Pražském okruhu (16. prosince 2025)

Vážná nehoda dodávky a kamionu uzavřela v úterý v podvečer zhruba na hodinu a půl Pražský okruh u Lochkova ve směru na letiště. Řidiče dodávky museli hasiči vyprostit, byl při vědomí a záchranáři ho...

16. prosince 2025  18:17,  aktualizováno  19:41

Slovenská tajná služba poskytla ochranu ruskému agentovi, navzdory slibu Čechům

Šéf Slovenské tajné služby (SIS) Pavol Gašpar (23. ledna 2025)

Ředitel slovenské tajné služby Pavol Gašpar loni nevyslyšel prosby svých českých kolegů z Bezpečnostní informační služby (BIS) a poskytl ochranu členovi ruské vlivové operace kolem webu Voice of...

16. prosince 2025  19:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.