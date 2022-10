Nikdy jsme nebyli tak blízko konfliktu s Ruskem, varoval náčelník štábu Řehka

Řehka nechtěl komentovat zda Rusko válku na Ukrajině prohrává, nicméně připustil, že se ukrajinský obráncům na taktické úrovni daří více.

Situaci označil za nepředvídatelnou, když dosavadní průběh ukázal, že se ruský prezident Vladimir Putin a ruské velení rozhodovalo často iracionálně.

„Nevidím nikde blízko konec konfliktu, můžeme se chystat na delší konflikt,“ uvedl s tím, že konec žádného konfliktu ovšem nemá dobrý konec. Upozornil, že napětí kvůli válce na Ukrajině neustále roste a eskalační potenciál se zvyšuje také. „Nechci to brát jako strašení nebo důvod k panice, ale nikdy jsme nebyli tak blízko k propuknutí konfliktu mezi Ruskem a NATO,“ řekl.

Podle Řehky se tak zvyšuje riziko konfliktu, do kterého může být vtažena i Česká republika. Pro českou společnost by to mělo být varování a hned několik ponaučení.

Řehka upozornil, že s válkou na Ukrajině především padlo dosavadní zadání pro armádu, tedy princip odložené potřeby, že konflikt vysoké intenzity na evropském kontinentu nehrozí. „Ta potřeba je aktuální,“ konstatoval.

Česká Republika by si podle generála měla vážit členství v NATO, které nám poskytuje bezpečí. Země by se proto měla snažit být dobrým a platným spojencem.

Za klíčové v tomto ohledu Řehka vidí, aby Česko dávalo minimálně 2 procenta HDP na svou obranu a aby obranný rozpočet byl dlouhodobě stabilní.

Na otázku, zda by byla česká armáda bojeschopná v případě konfliktu Aliance a Ruskem a zdá má nějaké slabiny uvedl, že armáda potřebuje modernizovat.

„Byli bychom bojeschopní. Plnili bychom úkol co nejlépe s tím, co máme. Abychom ale byli připravení na moderní boj, což není daleká budoucnost, ale to, co dnes hrozí, potřebujeme modernizovat ve všech oblastech,“ řekl.

V každé oblasti má totiž podle něj armáda obrovské deficity z minulosti. Připomněl ale, že již řada modernizačních projektu již běží. „Makáme na tom intenzivně,“ dodal.