Britští Red Arrows a gripeny prolétnou nad Karlovým mostem i s kouřovými efekty

Akrobatická skupina britského Královského letectva (RAF) míří na víkendové Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, kde bude po oba dny vystupovat. Desítka proudových strojů BAE Hawk T1 v charakteristické červené barvě chce průletem nad Prahou uctít nejen české vzdušné síly, ale připomenout také 80. výročí konce druhé světové války.
„Přelet nad Prahou je naprostou raritou, průlet nad Karlovým mostem pak představuje zcela unikátní událost,“ zve Pražany na nevšední podívanou koordinátor průletu Jan Tvrdík z velitelství vzdušných sil. Naposledy měli přitom Pražané možnost vidět průlet domácích a aliančních strojů loni v březnu u příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do NATO.
Královští Red Arrows se vrací po třinácti letech. Ovládnou nebe nad Ostravou
Formace přiletí k Praze od severu, nad ruzyňským letištěm Václava Havla se přeskupí do tvaru šípu, vyzkouší si kouřové efekty a následně obletí západní okraj metropole směrem na jih.
Odtud poletí nad Vltavou od jihu k severu tak, aby nad Karlovým mostem prolétla i s barevnými kouřovými efekty v 15:00. Následně se formace odkloní směr Kbely a bude pokračovat na letiště Leoše Janáčka Ostrava na tamější Dny NATO.
Letouny se budou pohybovat ve výšce 300 metrů nad zemí, v souladu s bezpečnostními předpisy. Armáda ujistila, že hluk při průletu stíhaček a většího počtu proudových letounů bude jen krátkodobý.
Podle Tvrdíka se program může měnit v závislosti na počasí, vytíženosti vzdušného prostoru nad Prahou i průchodnosti leteckých tratí. „Skupina Red Arrows startuje z letiště v Lipsku po mezipřistání a s dvojicí gripenů se potká až nad územím České republiky,“ podotkl Tvrdík.
Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí
Skupina Red Arrows se do Česka vrací po třinácti letech. Vznikla již v roce 1964 a vystupuje s devíti letouny s charakteristickým zbarvením. Patří mezi nejslavnější a proslulost si získala svými naprosto precizními a těsnými letovými formacemi, jež při vystoupeních předvádí. Všichni její piloti mají za sebou četné zkušenosti z bojového nasazení na nadzvukových strojích jako je Eurofighter Typhoon.