„Když nám členové týmu říkali, že se za rok vrátí, nenapadlo nás, že to myslí doslova,“ potvrdil Zbyněk Pavlačík z pořádajícího spolku Jagello 2000. „Přisuzujeme to atmosféře na naší akci, jež na ně udělala takový dojem. Je to tedy i zásluhou našich fanoušků a návštěvníků, že svá slova naplní,“ dodal.
Letošní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR se uskuteční o víkendu 19. a 20. září. A jedna z nejlepších leteckých skupin světa bude opět patřit k vrcholům největší bezpečnostní show v Evropě.
Skupina se na mošnovském letišti poprvé představila už v roce 2006, jako první akrobatická skupina v historii akce, a sklidila tehdy bouřlivé ovace. Na letišti britské letce tehdy vítal i druhoválečný československý stíhací pilot ve službách RAF Zdeněk Škarvada. Na Dny NATO se do Ostravy pak skupina vrátila ještě v roce 2012 a pak loni. Během cesty z Británie na mošnovské letiště tedy skupina provedla unikátní průlet nad Prahou.
Skupina Red Arrows britského Královského letectva (RAF) vznikla již v roce 1964 a vystupuje s devíti letouny s charakteristickým zbarvením. Patří mezi nejslavnější a proslulost si získala svými naprosto precizními a těsnými letovými formacemi, jež při vystoupeních předvádí. Všichni její piloti mají za sebou četné zkušenosti z bojového nasazení na nadzvukových strojích jako je Eurofighter Typhoon.
Od roku 1979 skupina vystupuje na proudových letounech Hawk T1 od britské společnosti BAE. Jde o jednomotorový proudový cvičný letoun, jehož prototyp poprvé vzlétl v roce 1974 a vyrábí se dodnes. Mezi hlavní uživatele patří mimo britské Královské letectvo také vzdušné síly Indie, Finska nebo Indonésie.
Díky jeho obratnosti a robustní konstrukci je oblíbený nejen při výcviku, ale právě i při akrobatických vystoupeních. Nad mošnovským letištěm se s těmito stroji tak kromě britských Red Arrows předvedla také finská formace Midnight Hawks či Saudi Hawks ze Saúdské Arábie.
Kandidát, který se hlásí do týmu Red Arrows, musí mít nalétáno alespoň 1 500 hodin na proudových strojích, nadprůměrné hodnocení a za sebou alespoň jedno nasazení v bojové misi.
Každý rok se o dvě až tři pozice v týmu uchází 30 až 35 vhodných kandidátů. Mottem letky je francouzské slovo „Éclat“, které znamená „lesk“ nebo „brilantní“. Domovskou základnou skupiny je Scampton.
21. září 2025