Jste v pořadí šestý display pilot Gripenu u nás. Jaký je to pocit?

Rozhodně je to pro mě velká čest přidat se do této vybrané společnosti mých předchůdců. Zároveň cítím i velkou zodpovědnost, protože všichni přede mnou nastavili laťku dosti vysoko, takže je to svým způsobem i výzva.

Máte mezi ostatními letci nějaká privilegia?

Asi jediným privilegiem, které mě napadá, je, že díky výcviku, který funkci display pilota předchází, teď můžu létat akrobatické prvky do menších výšek, než mohou „řadoví piloti“. Ti akrobatické prvky, v závislosti na předchozím výcviku, nelétají níže než 1 000 ft (cca 300 metrů) nad terénem. Já je nyní mohu provádět do výšky 500 ft (cca 150 m). Neakrobatické části sestavy, tím myslím vše, co není zjednodušeně řečeno „na zádech“, mohu létat do 300 ft (cca 100 m) a v rovném průletu můžu klesnout až do výšky 100 ft (cca 30 m).

Po tři následující roky budete předvádět umění českých bojových pilotů a schopnosti Gripenu na leteckých přehlídkách, to je přece důvod mít nějakou výhodu.

No, nevím jestli je to výhoda, ale pozice display pilota je spojena s prezentací na veřejnosti, která je naopak u běžného pilota nepříliš žádoucí. Sám jsem do této chvíle ve veřejném prostoru své povolání neprezentoval. Ne že bych se na to extra těšil, protože to přes všechna pozitiva s sebou může nést i stinné stránky, ale od display pilota se to očekává. Bude to pro mě do jisté míry také něco nového.

Předávám své display žezlo dál. Byla to zatím ta nejhezčí část mé vojenské kariéry, která mi bude chybět. Ale na druhou stranu vím, že teď je display Gripen v těch nejlepších rukách, kamaráda Racíka. Dnes zvládl certifikaci na 1*. Moc moc mu fandím a přeju do nové display kariéry, ať každý let je pro radost nejen jemu, ale i Vám, velkým fandům letectví!

Hodně štěstí kamaráde!



Hodně štěstí kamaráde!



@ratz_jan

@ondrejspanko



#211SQN #display #airforce #afbcaslav #caslav #aviation #jas39 #gripen #pilot #nato oblíbit sdílet odpovědět uložit

Premiérové vystoupení bude hned na mateřské základně v Čáslavi při Dnu otevřených dveří. Nemáte trému?

Pochopitelně, že nervy pracují, ale to je dobře. Správná míra nabuzení je potřeba k tomu, aby vše klaplo tak, jak má.

Před pár dny jste před komisí dovršil certifikaci, tedy jakousi zkoušku, že můžete létat před diváky. Jak je to náročné?

Gripen je rychlé letadlo, má silný motor a dokáže vygenerovat přetížení až 9G, kterých během ukázky opravdu dosahuji. A přestože vystoupení trvá pouhých 10 minut, tak se během ukázky docela zapotím. Náročný může být i „boj“ s počasím. Přece jen potřebuji k ukázce trochu více místa než letadla všeobecného letectví, a proto mě dříve třeba limituje výška spodní základny oblačnosti.

Jan Ratz Po studiu na Univerzitě obrany v roce 2011 zahájil kariéru armádního pilota na letišti v Pardubicích, kde prošel základním, pokračovacím a bojovým výcvikem na letounech Z-142 a L-39C. V Čáslavi pak pokračoval na strojích L-39ZA a L-159 ALCA. Na JAS-39 Gripen se přeškoloval tři měsíce ve Švédsku, poté se stal pilotem prestižní 211. taktické letky. V roce 2022 se zúčastnil mise Baltic Air Policing v Litvě. Jeho celkový nálet činí 1 500 letových hodin, z toho zhruba 450 hodin v gripenu.

A co když budou mraky nízko?

V takovém případě mám v rukávu připravenou variantu vystoupení, kterou mohu provádět až do okamžiku, kdy spodní základna klesne do 1 000 stop nad letiště. Tam už ale žádné vertikální prvky nenajdete.

Trénoval jste nějak speciálně některé prvky? Který je nejtěžší nebo máte nějaký speciální?

Je zvykem, že nový display pilot přebírá sestavu po jednom ze svých předchůdců. A ta má je z velké části přebraná po Ondrovi Špankovi, který ji létal v sezonách přede mnou a obsahuje pár perliček.

Například?

Jednou z nich je takzvaný „Dirty Roll“, který předvádím hned po vzletu. To je výkrut s ještě otevřeným podvozkem. Dalším je třeba navození „Dump & Burn“, při kterém se za letadlem objeví plamen. Je to taková trochu alchymie tento jev navodit, a ne vždy se to podaří. Myslím ale, že o to více je ukázka zajímavější. Na závěr sestavy provádím přistání zvratem, což se při běžném létání taky moc nevidí.

Tak to se máme na co těšit. Můžete jako pilot některý z nich popsat, co přesně při něm děláte a cítíte?

Tak například, jak přistání zvratem, tak „Dirty Roll“ jsou spojeny s manipulací s podvozkem. Jako naprostá většina letadel tak i Gripen má pro tento režim svá omezení dané letovou příručkou, byť tam nějakou zálohu mám, tak není moc veliká. Takže během těchto prvků musím být o něco více ostražitý, abych daná omezení neporušil. Jsou to okamžiky, kdy cítím trošku zvýšené napětí, ale zatím to vždycky klaplo, jak má.

ratz_jan Výkrut na doby pěkně do rytmu



Roll yourself into the rythm!



#aerobatics #211sqn #display #pilot #gripen #jas39 oblíbit sdílet odpovědět uložit

Display pilot obvykle tráví na této pozici tři roky?

Ano. Ondřej přede mnou byl, pokud vím, jediná výjimka, protože formálně tuto funkci zastával 5 let. Ale zejména během pandemie covidu se pochopitelně žádná letecká vystoupení nekonala, takže i tak reálně létal pouhé tři roky.

Platí ještě, že nový display pilot si v dalších letech pak ukázku tvoří a upravuje sám?

Je to tak. Bývalý display pilot zná tu svou sestavu jako „své boty“, a je tudíž schopen předat i různé drobné nuance, které by třeba z pouhého samostudia sestavy nemusely být patrné.

Kolik toho v Gripenu už máte nalétáno?

V tuto chvíli jsem v Gripenu nalétal asi 450 hodin.

Asi to není tak, že ráno přijedete do práce a řeknete si, že teď budete nacvičovat sestavu pro letecký den. Jste pořád bojový pilot.

Ano, jsem stále bojový pilot. I když s touto funkcí již bývá o něco složitější své bojové schopnosti rozvíjet. Letecká vystoupení se převážně konají o víkendech, takže můj časový harmonogram bude teď často trochu odlišný od toho běžného „letkového“.

Takže přes týden budete „pronásledovat“ nekomunikující letadla a o víkendech ukazovat, co všechno nadzvukový stroj umí?

S trochou nadsázky se to takto dá říci. Jak sám naznačujete, jeden z úkolů 211. taktické letky je ochrana vzdušného prostoru v rámci systému NATINAMDS. A rád bych zmínil, že i když je nekomunikující letoun nejčastějším důvodem k ostrému vzletu, v reálném světě by mohlo nastat mnoho dalších, byť méně pravděpodobných situací, kvůli kterým by hotovostní letouny mohly být povolány do akce. A na ty musíme být pochopitelně připraveni taky.

Už víte, kolik vás letos čeká vystoupení?

Letošní program je poměrně našlapaný. Doma v České republice to začnu Dnem otevřených dveří v Čáslavi, pak plánuji účast na Aviatická Pouti a ve hře je i Den otevřených dveří ve Kbelích a rozhodně Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Z těch zahraničních pak RIAT ve Fairfordu, Somme ve Francii, Radom v Polsku, Sanicole Airshow v Belgii a na závěr Beja v Portugalsku během cvičení NATO Tiger Meet.

Jak fyzicky náročné je samotné vystoupení. Lze to s něčím srovnat?

Rozhodně bych to nepřirovnal k žádné vytrvalostní disciplíně. Spíše mi to připomíná cvičení typu HIIT neboli intervalový trénink o vysoké intenzitě, do kterého přidáte nějaké prvky z gymnastiky.

Máte nějaký letecký sen?

Mám jich vícero, převážně v bezmotorovém létání. Ale ten největší, který určitě sdílím s celou řadou dalších pilotů, je přeškolení na legendu jménem Spitfire. Jsem přesvědčen, že hezčí éro se už asi nikdy vyrobit nepodaří.