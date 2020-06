Armádní ženisté odklízejí následky bleskové povodně v Šumvaldu

Na čtyři desítky vojáků ze 153. ženijního praporu pracují v Šumvaldu a přilehlé části Břevenec od pátku. Velká voda z potoka Dražůvka tam minulý týden po přívalových deštích zaplavila 280 objektů. O pomoc armádu požádala místní radnice.

„Předpokládal jsem, že po pěti dnech už lidem dojdou při likvidaci následků síly. Dalším důvodem byl nedostupný a nezpevněný terén. Ne všude se naše vozidla a používaná technika dostala, tak jsme využili manuální sílu vojáků,“ uvedl starosta Šumvaldu Josef Šenk.

Ženisté tak pracují především v místech, kam se těžká technika nedostane. Ze zasažených domů a zahrad odklízejí nánosy bahna, sutě a naplavenin. Další skupina čistí od naplavenin koryto potoka a jeho okolí.

V části Břevenec voda sahala až do výšky poloviny oken. Škody jsou na některých domech obrovské. „Místní se s tím už po týdnu trochu smířili, ale jsou unavení. Snaží se ale dělat, co můžou a my jim pomáháme, jak to jen jde,“ popsal situaci velitel zasahující skupiny David Voráč.

Za pomoc jsou místní lidé podle starosty Šenka vděční. Škody se podle hrubého odhadu radnice vyšplhají až na půl miliardy korun. Přesné vyčíslení bude ale trvat měsíce. V obci žije asi 1 700 lidí.

Ničivé záplavy, které postihly Uničov a okolí a jižní část Šumperska před týdnem v noci na pondělí. Velká voda si vyžádala také jednu oběť. Osmačtyřicetiletou ženu z místní části Šumvaldu Břevence. Pohřeb měla v pátek. Jedna žena se stále pohřešuje.