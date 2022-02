Situace je horší než v době kubánské krize, říká expert na odzbrojení

Co reálně znamená, že ruský prezident Vladimir Putin uvedl odstrašující síly do vyššího stupně pohotovosti?

To je velmi těžké přesně říci. Zatím se zdá, že se snaží dosáhnout vyšší připravenosti ruského jaderného arzenálu. Jaký statut ale byl nastaven, není zatím zřejmé. Podle řady odhadů se jedná o změnu nastavení systému velení a kontroly tak, aby bylo možné dát rozkaz odpálit jaderné zbraně.

Takový scénář je reálný pouze za předpokladu, že by skutečně byl naprosto šílený a bylo by mu úplně jedno, co bude následovat. Pak by ovšem měl konat někdo v jeho blízkosti, koho ještě život bavit nepřestal…