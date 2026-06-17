Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslední šance vyzbrojit Evropu před válkou, zní z pařížského Eurosatory

  11:03
Je to možná poslední příležitost pořídit zbraně a obranné systémy před tím, než se Rusko může o něco pokusit. Takový je vzkaz z největšího evropského veletrhu Eurosatory, který pokračuje v Paříži. A nabídka světových výrobců včetně českých má jasnou inspiraci – válečnou Ukrajinu.

Útočné drony, obranné systémy proti nim, nové hyperpřesné a dalekonosné střely i celé deštníky protivzdušné obrany. Masivní automatizace, pozemní autonomní a poloautonomní vozidla, nejnovější technologie včetně prvních vlaštovek kvantové technologie. A na straně druhé vylepšené i zcela nové „železo“. Od tanků, přes obrněnce až po bojová vozidla.

Veletrh obranné techniky Eurosatory v Paříži představil zbraně a obranné systémy inspirované ukrajinskou válečnou zkušeností. (17. června 2026)
Veletrh obranné techniky Eurosatory v Paříži představil zbraně a obranné systémy inspirované ukrajinskou válečnou zkušeností. (17. června 2026)
Veletrh obranné techniky Eurosatory v Paříži představil zbraně a obranné systémy inspirované ukrajinskou válečnou zkušeností. (17. června 2026)
Veletrh obranné techniky Eurosatory v Paříži představil zbraně a obranné systémy inspirované ukrajinskou válečnou zkušeností. (17. června 2026)
17 fotografií

Inspirace pět let trvající ukrajinskou válečnou zkušeností je v obřích výstavních halách Nord Villepinte na okraji Paříže cítit na každém kroku. Na veletrhu se představuje 2 600 vystavovatelů z 68 zemí, včetně více než dvou desítek českých firem.

„Už nemáme čas vyvíjet nové systémy. To, co je stále ve vývoji, dorazí příliš pozdě, pokud by Evropa v příštích několika letech čelila vojenskému konfliktu,“ avizoval krátce před zahájením týdenního veletrhu francouzský generál Charles Beaudouin, šéf pořádající organizace a někdejší šéf vyzbrojování francouzské armády.

Pokud Evropa podle něj v příštích dvou letech bude muset vstoupit do války, bude to muset udělat s tím, co buď už má, nebo co může získat nejpozději příští rok. Letošní veletrh obranné techniky Eurosatory by mohl být pro evropské země poslední příležitostí nakoupit zbraně, které budou dodány včas pro případný konflikt s Ruskem, jak opakovaně varují západní tajné služby.

Chce spojit ukrajinskou bojovou zkušenost a vývoj v Evropě. Vznikla iniciativa EADUS

Podle šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka Evropa udělala v minulosti obrovské chyby. „Spoléhat se na to, že nás někdo ochrání, ať už Spojené státy nebo instituce? NATO i Evropská unie jsme my sami. Jestliže budeme mít silné národní armády, kvalitní obranný průmysl, obyvatelstvo ochotné strádat útrapy, tak společně budeme silní,“ konstatoval. Podle něj jde skutečně o poslední šanci.

„Vždycky je to závod s časem. A my se snažíme vyhrát,“ konstatoval stručně osmadvacetiletý Pavlo, marketingový ředitel ukrajinské společnosti Aero Centre (příjmení z bezpečnostních důvodů uvádět nesmí, ačkoliv redakce jej zná). Od jeho firmy i dalších ukrajinských výrobců se teď doslova učí celý svět. Ostatně nějakým způsobem je zde letos zastoupeno na 80 ukrajinských firem. Před dvěma roky to byla desítka.

Francie zatrhla izraelským představitelům účast na zbrojním veletrhu

Tlak na urgenci situace je naprosto klíčový i podle Martiny Tauberové ze společnosti LLP, která v Paříži představuje své unikátní bezpilotní stroje střelu s plochou dráhou letu Narwhal.

„Asi těžko si můžeme představit, že budeme všichni žít v blahobytu a budeme mít na důchody za situace, kdy budeme válčit s Ruskem, ať už na východní hranici NATO nebo už v konkrétních aliančních zemích. Situaci bychom neměli podceňovat. Je bezprecedentně vážná,“ řekla.

Jedním z hlavních témat veletrhu je nabídka nových zbraní, včetně dronů s delším doletem a větším užitečným zatížením. Zároveň vzhledem k obavám z hrozeb raket dlouhého doletu, mimo jiné ze strany Íránu, se na veletrhu představuje celá škála protiopatření.

Český výrobce Excalibur International z holdingu CSG představil nový systém protivzdušné obrany Trident, modulární řešení krátkého, středního i dlouhého dosahu.

Válka na Ukrajině trvá déle než první světová. Obě změnily svět i způsob válčení

Vedle řízených střel mohou být do systému integrovány prostředky s hlavňovými zbraněmi, systémy určené k boji proti dronům a dalším bezpilotním prostředkům, prvky elektronického boje i rušicí systémy.

Podobně také nadnárodní francouzský gigant Thales představuje sofistikovaný vícevrstvý systém podobný izraelskému protivzdušnému deštníku Iron Dome. „Můžeme chránit nasazenou jednotku, strategický objekt, město, kraj, zemi i celý kontinent,“ podotkl ambiciózně viceprezident pro strategii Eric Marceau.

Zatímco domácí francouzští vystavovatelé obsadí více než třetinu, letos se pařížské výstavy účastní přibližně 180 amerických a takřka 220 německých společností.

V hledáčku státních delegací a nákupčích teď rovněž stojí radary pro boj s drony, které dokáží sledovat stovky cílů současně, a to pomocí umělé inteligence ke zpracování dat a výběru cílů. Automatizace bez lidských zásahů je absolutní trend, protože v budoucích konfliktech nebude příliš času reagovat.

Zůna tlačí na vyšší výdaje na obranu. Příští rok by na ní chtěl dát dvě procenta HDP

Důležitým milníkem je také skutečné zapojení nejsilnějších evropských průmyslových gigantů i z jiných odvětví, protože Evropa čelí výzvám spojeným s navyšováním výroby. Letos patří mezi účastníky poprvé například automobilka Volkswagen, která chce nabídnout do obranné výroby postupy z automobilového průmyslu.

Čeští výrobci jsou v Paříži vidět. Například Tatra Defence ve světové premiéře uvedla nové pancéřované vozidlo Tadeas 4x4. Tradičně v obležení návštěvníků je také expozice Colt CZ, která představuje novou útočnou pušku BREN 3, tedy novou generaci zbraně vylepšené na základě zkušeností třeba právě ukrajinských obránců.

Zeveta Bojkovice zase představuje novou kumulativní hlavici se střepinovým účinkem určenou pro bezpilotní prostředky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...

Tělo bez hlavy a vnitřností. Obžalovaní z brutální vraždy bezdomovce necítí vinu

Tomáš Huleš a David Goroly (zleva) u Krajského soudu v Plzni (17. června 2026)

Soud v Plzni ve středu začal řešit děsivý případ vraždy bezdomovce, jehož znetvořené tělo bez hlavy tahali v lednu 2023 policejní potápěči z řeky Berounky na okraji Plzně. Státní zástupce poslal...

17. června 2026  6:20,  aktualizováno  11:11

Vláda je pro posílení sankcí vůči Rusku, řekl Havlíček. Senát jednal o mandátu Babiše

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček....

Česká vláda je pro posílení sankcí a přijetí dalšího, už dvacátého prvního sankčního balíčku vůči Rusku, které rozpoutalo válku proti Ukrajině. „Evropská rada vyzve k posílení sankcí vůči Rusku, což...

17. června 2026  5:15,  aktualizováno  11:07

Pavel se zúčastnil Bezpečnostní rady státu, na programu měla výstavbu armády

Prezident Petr Pavel poskytuje novinářům vyjádření po odchodu z jednání vlády....

Prezident Petr Pavel ve středu ráno zamířil na Úřad vlády. Tentokrát na jednání Bezpečnostní rady státu. Na programu měla mimo jiné Koncepci výstavby armády do roku 2040, kterou předložil ministr...

17. června 2026,  aktualizováno  11:03

Poslední šance vyzbrojit Evropu před válkou, zní z pařížského Eurosatory

Veletrh obranné techniky Eurosatory v Paříži představil zbraně a obranné...

Je to možná poslední příležitost pořídit zbraně a obranné systémy před tím, než se Rusko může o něco pokusit. Takový je vzkaz z největšího evropského veletrhu Eurosatory, který pokračuje v Paříži. A...

17. června 2026  11:03

Mezinárodní gang prodával osobní údaje, odhalila policie. Zasahovala i v Česku

Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní gang zabývající se...

Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní gang zabývající se nelegální distribucí osobních údajů občanů středoasijské země a dalších zemí postsovětského Společenství nezávislých států,...

17. června 2026  10:57

10 let WITTE Ostrov: Příběh růstu, technologií a lidí

Komerční sdělení
WITTE Ostrov 2026

Když byl v květnu 2016 slavnostně otevřen první závod WITTE Automotive v Ostrově, pracovalo zde necelých 100 zaměstnanců. Dnes jich je více než 600 a závod vyrábí komponenty pro přední světové...

17. června 2026  10:57

Nejvyšší české stavbě hrozí odstřel. Místní proti bourání vysílačů protestují

Liblice nechtějí přijít o vysílač, k záchraně nejvyšší české stavby bude petice.

Dva stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu představují s výškou 355 metrů nejvyšší stavbu v Česku. Přechodem na digitální vysílání ale ztratily využití. Obvodní báňský úřad pro...

17. června 2026  10:49

Lodě míří k Hormuzskému průlivu, svět vyhlíží návrat ropy na trh

Tankery a nákladní lodě v Hormuzském průlivu (16. června 2026)

Ropný trh se připravuje na možné uvolnění jednoho z nejdůležitějších dopravních uzlů světa. Zatímco se Spojené státy a Írán blíží k podpisu mírové dohody, která by měla ukončit vzájemné námořní...

17. června 2026  10:48

Děti měnil v pornofigury, dostal podmínku. Nejsem pedofil, říká zubař z Ústí

Premium
Budova v Ústí nad Labem, ve které má ordinaci odsouzený zubař P.V., jenž fotky...

Dívka, které ještě nebylo ani patnáct, si stoupla ke dveřím ordinace a zatímco se různě otáčela nebo si rukama zajela do vlasů, lékař ji fotil. Za pomoci AI pak ze snímků vyrobil fotky s nádechem...

17. června 2026  10:39

Sprejeři poničili další místo v Českém ráji. Nápisy jsou přímo na skalách

Nejen pískovcové bloky, neznámý vandal poničil v Českém ráji i skály. Sprejem...

Nejen pískovcové bloky, neznámý vandal poničil v Českém ráji i skály. Sprejem na ně někdo napsal slovo „Akatsuki“, což odkazuje na skupinu nindžů z japonského anime. Policisté po sprejerovi či...

17. června 2026  10:34

Ruská krize nabývá obřích rozměrů. I u Moskvy už čekají na benzin tři hodiny

Rusové čekají na benzin až tři hodiny. Krize nabývá znepokojivých rozměrů

Palivová krize, kterou způsobily dálkové údery ukrajinské armády, nabývá v Rusku znepokojivých rozměrů. Mezi Petrohradem a Moskvou lidé čekají i tříhodinové fronty. Jakkoliv ruské úřady přijímají...

17. června 2026  10:22,  aktualizováno  10:29

„Ztracená“ nula snížila okradenému náhradu škody. Ústavní soud se ho zastal

ilustrační snímek

Soud v Plzni se musí znovu zabývat náhradou škody pro muže, jemuž zloděj ukradl dodávku. Nárokoval jeden milion, získal jen 100 tisíc korun, a to kvůli tomu, že na státním zastupitelství při...

17. června 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.