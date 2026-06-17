Útočné drony, obranné systémy proti nim, nové hyperpřesné a dalekonosné střely i celé deštníky protivzdušné obrany. Masivní automatizace, pozemní autonomní a poloautonomní vozidla, nejnovější technologie včetně prvních vlaštovek kvantové technologie. A na straně druhé vylepšené i zcela nové „železo“. Od tanků, přes obrněnce až po bojová vozidla.
Inspirace pět let trvající ukrajinskou válečnou zkušeností je v obřích výstavních halách Nord Villepinte na okraji Paříže cítit na každém kroku. Na veletrhu se představuje 2 600 vystavovatelů z 68 zemí, včetně více než dvou desítek českých firem.
„Už nemáme čas vyvíjet nové systémy. To, co je stále ve vývoji, dorazí příliš pozdě, pokud by Evropa v příštích několika letech čelila vojenskému konfliktu,“ avizoval krátce před zahájením týdenního veletrhu francouzský generál Charles Beaudouin, šéf pořádající organizace a někdejší šéf vyzbrojování francouzské armády.
Pokud Evropa podle něj v příštích dvou letech bude muset vstoupit do války, bude to muset udělat s tím, co buď už má, nebo co může získat nejpozději příští rok. Letošní veletrh obranné techniky Eurosatory by mohl být pro evropské země poslední příležitostí nakoupit zbraně, které budou dodány včas pro případný konflikt s Ruskem, jak opakovaně varují západní tajné služby.
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Podle šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka Evropa udělala v minulosti obrovské chyby. „Spoléhat se na to, že nás někdo ochrání, ať už Spojené státy nebo instituce? NATO i Evropská unie jsme my sami. Jestliže budeme mít silné národní armády, kvalitní obranný průmysl, obyvatelstvo ochotné strádat útrapy, tak společně budeme silní,“ konstatoval. Podle něj jde skutečně o poslední šanci.
„Vždycky je to závod s časem. A my se snažíme vyhrát,“ konstatoval stručně osmadvacetiletý Pavlo, marketingový ředitel ukrajinské společnosti Aero Centre (příjmení z bezpečnostních důvodů uvádět nesmí, ačkoliv redakce jej zná). Od jeho firmy i dalších ukrajinských výrobců se teď doslova učí celý svět. Ostatně nějakým způsobem je zde letos zastoupeno na 80 ukrajinských firem. Před dvěma roky to byla desítka.
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Tlak na urgenci situace je naprosto klíčový i podle Martiny Tauberové ze společnosti LLP, která v Paříži představuje své unikátní bezpilotní stroje střelu s plochou dráhou letu Narwhal.
„Asi těžko si můžeme představit, že budeme všichni žít v blahobytu a budeme mít na důchody za situace, kdy budeme válčit s Ruskem, ať už na východní hranici NATO nebo už v konkrétních aliančních zemích. Situaci bychom neměli podceňovat. Je bezprecedentně vážná,“ řekla.
Jedním z hlavních témat veletrhu je nabídka nových zbraní, včetně dronů s delším doletem a větším užitečným zatížením. Zároveň vzhledem k obavám z hrozeb raket dlouhého doletu, mimo jiné ze strany Íránu, se na veletrhu představuje celá škála protiopatření.
Český výrobce Excalibur International z holdingu CSG představil nový systém protivzdušné obrany Trident, modulární řešení krátkého, středního i dlouhého dosahu.
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Vedle řízených střel mohou být do systému integrovány prostředky s hlavňovými zbraněmi, systémy určené k boji proti dronům a dalším bezpilotním prostředkům, prvky elektronického boje i rušicí systémy.
Podobně také nadnárodní francouzský gigant Thales představuje sofistikovaný vícevrstvý systém podobný izraelskému protivzdušnému deštníku Iron Dome. „Můžeme chránit nasazenou jednotku, strategický objekt, město, kraj, zemi i celý kontinent,“ podotkl ambiciózně viceprezident pro strategii Eric Marceau.
Zatímco domácí francouzští vystavovatelé obsadí více než třetinu, letos se pařížské výstavy účastní přibližně 180 amerických a takřka 220 německých společností.
V hledáčku státních delegací a nákupčích teď rovněž stojí radary pro boj s drony, které dokáží sledovat stovky cílů současně, a to pomocí umělé inteligence ke zpracování dat a výběru cílů. Automatizace bez lidských zásahů je absolutní trend, protože v budoucích konfliktech nebude příliš času reagovat.
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Důležitým milníkem je také skutečné zapojení nejsilnějších evropských průmyslových gigantů i z jiných odvětví, protože Evropa čelí výzvám spojeným s navyšováním výroby. Letos patří mezi účastníky poprvé například automobilka Volkswagen, která chce nabídnout do obranné výroby postupy z automobilového průmyslu.
Čeští výrobci jsou v Paříži vidět. Například Tatra Defence ve světové premiéře uvedla nové pancéřované vozidlo Tadeas 4x4. Tradičně v obležení návštěvníků je také expozice Colt CZ, která představuje novou útočnou pušku BREN 3, tedy novou generaci zbraně vylepšené na základě zkušeností třeba právě ukrajinských obránců.
Zeveta Bojkovice zase představuje novou kumulativní hlavici se střepinovým účinkem určenou pro bezpilotní prostředky.