Obranu nelze řídit z roku na rok, vyzval prezident Pavel

Připomněl, že loni ze stejného místa upozorňoval, že USA už nebudou věnovat takovou podporu při zajišťování bezpečnosti Evropy. „Nastává doba, kdy se Evropa musí postavit na vlastní nohy. Ne za rok, ne po dalších volbách, ne až na to budeme mít, ale teď,“ prohlásil.
Je to podle něj realita, před kterou nemá smysl uhýbat, ale které se musíme postavit. A země to podle něj měla udělat už dávno. „Trump i jeho předchůdci nás k tomu vyzývají už více než 20 let,“ podotkl.
Obrana se podle něj nedá řídit z roku na rok, jde o dlouhodobou strategii, která by neměla být zásadně přepisována a měněna s každou vládou. Česká republika podle jeho slov potřebuje politickou dohodu, která přesáhne jedno volební období.
„Je za hranou odpovědnosti proměňovat otázky bezpečnosti v nástroj politického soupeření, zpochybňovat naše závazky a bagatelizovat hrozby, kterým čelíme,“ prohlásil.
Prezident připustil, že o otázkách národní bezpečnosti mluví v poslední době velmi často. V dnešní době ale nejde o hypotetické scénáře, ale o realitu. „Stále agresivnější Rusko nás opakovaně označuje za nepřítele a je s námi ve válečném konfliktu již dnes, jen to zatím není válka vedená konvenčními prostředky,“ varoval.
Nevyzpytatelná situace na Blízkém východě pak bude mít dopady na všechny. „Čekat, že mír přijde jen proto, že si ho budeme přát, mluvit nebo ho za nás někdo vyjedná, je naivní, nezodpovědná a krátkozraká,“ řekl.
Proměna bezpečnostního prostředí probíhá zjevně rychleji než jsme si dříve představovali. Stát proto musí zrychlit přípravu moderní legislativy a plánovat a reagovat mnohem operativněji. A zároveň vytvářet podmínky pro budování kapacit jak v oblasti vnější i vnitřní bezpečnosti. „Každé další odkládání znamená jen vyšší náklady v budoucnu, finanční i bezpečnostní,“ dodal.
Prezident sklidil bouřlivý aplaus.
„Připravenost se buduje před krizí nikoli pod jejím tlakem,“ uvedl dále. Apeloval, že politici a představitelé státu nesmí společnost v bezpečnostních otázkách rozdělovat. „Nesmíme obavy o bezpečnost používat pro dosažení politických cílů,“ podotkl.
