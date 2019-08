Vozidla Perun pro speciální síly neprošla vojskovými zkouškami

„Další postup budeme řešit s výrobcem. Vozidlo neprošlo vojskovými zkouškami,“ uvedl mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Čtyři vozidla Perun za 94,5 milionu korun měli dostat vojáci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova už loni na podzim. Vojskové zkoušky pro ověření, zda vozidla splňují požadavky armády, se ale tehdy nepodařilo dokončit a proběhly tak až v polovině letošního roku.

Podle výrobce byly ale vojskové zkoušky prodlouženy a posunuty, protože armáda své požadavky na vozidla poupravila. Speciální vozidla tak například mají být proti původním údajům těžší.

V reakci na neúspěšné vojskové zkoušky firma v oficiální prohlášení uvedla, že takovou informaci nemá a že nebyly vypořádány její připomínky k průběhu a závěru vojskových zkoušek.

Perun 4x4 Otevřené vojenské bojové terénní vozidlo pro přepravu až pěti lidí a materiálu. Zároveň umožňuje přepravu raněného na nosítkách ve vodorovné poloze.

Je vybaveno balistickou ochranou a kulometem ráže 12,7 mm nebo automatickým granátometem do ráže 40 mm, lehkým kulometem ovládaným ze sedačky spolujezdce a systémem pro zadýmení. Hlavní zbraň je umístěna na otočném kruhu nad středem vozidla na trubkovém rámu. Ten slouží zároveň jako ochrana osádky při převrácení vozidla. Osádka: 5

Hmotnost: 10,4 t

Užitečná zátež: 2,6 t

Délka: 6030 mm

Šířka: 2300 mm

Výška: 2600 mm

Max. rychlost: 110 km/h

Dojezd na silnici: 700 km

„Pokud by připomínky společnosti SVOS nebyly zapracovány, závěr vojskových zkoušek by neodpovídal ustanovením kupní smlouvy a vnitřních řídicích předpisů ministerstva, a tudíž by byl nelegitimní. Do okamžiku projednání připomínek proto společnost nemůže výsledek komentovat,“ konstatoval mediální zástupce firmy Karel Šimána.

Podrobnější stanovisko podle něj společnost poskytne až po 19. srpnu. Do té doby by měli zástupci výrobce a ministerstva o situaci jednat.

Firma SVOS zvítězila v tendru na dodávku bojových vozidel pro speciální síly v roce 2017. Jako jediná byla schopná splnit náročné požadavky armády, především požadovanou úroveň odolnosti proti minám. Firma tvrdí, že dodnes žádný jiný otevřený průzkumný vůz na světě takových parametrů nedosáhl.

Společnost SVOS z Přelouče patří mezi přední evropské výrobce pancéřovaných vozidel. Ve vojenské oblasti zajišťuje dodávky speciální obrněné techniky jako například lehká průzkumná vozidla Kajman, obrněné verze vozidel Land Rover, pancéřované vozy Toyota Land Cruiser či pancéřové kabiny pro světové výrobce vojenských vozidel.

Kromě toho se soustředí na výrobu víceúčelových vozidel a limuzín určených pro ochranu osob, terénních chráněných vozidel, vozidel pro přepravu cenin a chráněných materiálů a vozidel pro speciální použití u policie. Součástí portfolia je také výroba pancéřování a neprůstřelných skel.