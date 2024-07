Petr Pavel živě z Texasu. Po summitu zhodnotí podporu Ukrajiny i roli Číny

Český prezident Petr Pavel se z Washingtonu přesunuje do texaského Houstonu, kde pokračuje jeho návštěva Spojených států. Kromě jednání s velením Národních gard Texasu a Nebrasky jej čeká debata u příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do NATO.

V živě vysílaném rozhovoru od 18:15 (SELČ), který spolupořádají prestižní americká Atlantic Council a český spolek Jagello 2000, zhodnotí výsledky právě ukončeného summitu NATO.

Na něm spojenci silně podpořili Ukrajinu a označili její cestu ke členství v Alianci za „nezvratitelnou“. Česká republika přitom platí mezi spojenci za lídra mezi podporovateli Ukrajiny a čeští představitelé včetně Pavla se zasazují o rychlou integraci Ukrajiny do EU a NATO.

Pavel bude hovořit také o alarmující pozici Číny, která zvyšuje vývoz klíčových komponentů a technologií pro ruský vojensko-průmyslový komplex a zásadně tak napomáhá udržovat brutální ruskou válku proti Ukrajině a boji proti sílícímu čínskému vlivu. Podělí se rovněž o svůj pohled na vývoj globálních krizí a diskutovat bude o možných důsledcích voleb v Evropě a podzimního prezidentského klání v USA pro další utváření transatlantického spojenectví.

Pavel už ve čtvrtek bezprostředně po summitu konstatoval, že s výjimkou Maďarska se všechny státy jednoznačně postavily za to, že Ukrajině je třeba dát vše, co potřebuje ke své obraně.

Uvedl také, že Čína je bezpochyby největším podporovatelem Ruska, především v technologiích, které se mu kvůli mezinárodní sankcím nedostávají. Pokud by podle něj asijská velmoc tak výrazně nestála za Ruskem, průběh války na Ukrajině by zřejmě vypadal úplně jinak.

Rozhovoru s prezidentem předchází odborná diskuze o krocích potřebných k posílení Aliance. V expertním panelu vysílaném rovněž živě hovoří náčelník Generálního štábu Karel Řehka a šéf sekce obranného politiky ministerstva obrany Jan Jireš.

Podle Řehky pravé těžiště Aliance spočívá v její jednotě a summit ji jasně ukázal. Za klíčové téma označil odstrašení a obranu spojenců a podporu Ukrajiny.

„Podpora Ukrajiny je zásadní nejen pro přístup k pravidlům pro budoucnost, ale pro obranu a odstrašení. To, co se tam děje je pro nás klíčové pro naše zájmy,“ uvedl. Výsledek války bude formovat chování Ruska v Evropě. Generál upoznornil, že náznaky možné ruské agresi vůči některému z aliančních členů nejsou, ale existují varování ohledně dlouhodobé přípravy na potenciální konflikt s NATO.

Jako voják vnímá odstrašení jako hlavní pilíř a potvrzení na úrovni hlav státu prokazuje, že vojenští experti jsou na správné cestě a mají politickou podporu v opatřeních, které předkládají.

„Ukrajina nám kupuje čas a my musíme zrychlit. Je to spíše sprint než maraton ohledně toho, co musíme udělat pro svou obranu,“ prohlásil Řehka.

Nikdo podle něj nemůže popřít, že Rusko je v současnosti skutečně urgentní, přímou a nejvážnější hrozbou v Evropě. Zároveň varoval, že by bylo chybou hledat bezpečnostní hrozby jen na východě v Rusku. Zmínil konkrétně situaci v některých afrických zemích.

Podle Jana Jireše summit usummitu ukázal, že se Česko ani další spojenci nesmí zastavit v podpoře Ukrajiny. „Česká pomoc bude pokračovat,“ konstatoval.