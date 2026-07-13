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Česká pomoc Kyjevu? Stačí na pár salv z raketometu nebo jednu střelu pro Patriot

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  14:09
Raketomet HIMARS poblíž Chersonu (7. listopadu 2022)

Raketomet HIMARS poblíž Chersonu (7. listopadu 2022) | foto: Profimedia.cz

Americký raketomet M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System)
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Ukrajina je od počátku ruské invaze vděčná za každou dodávku vojenské pomoci. Jak reálně ukrajinským obráncům může pomoci zhruba 140 milionů korun, kterými Česká republika přispěla do iniciativy PURL pro nákup amerických zbraní a vojenského vybavení?

Není toho mnoho, co lze za takovou částku (přibližně 6,5 milionu dolarů) od amerických výrobců pořídit, ale pořád jde alespoň o nějakou pomoc.

Teoreticky by suma vystačila na nákup pouze jedné jediné vylepšené moderní střely PAC-3 MSE do protivzdušného systému Patriot, která by mohla zlikvidovat jednu jedinou z ruských balistických raket nebo střel s plochou dráhou letu mířících na ukrajinská města.

Nutno dodat, že obvykle systém na blížící se hrozbu takového typu kvůli zvýšení pravděpodobnosti zásahu odpaluje hned dvojici střel. PAC-3 MSE je takzvaný „hit-to-kill“ interceptor (ničí cíl přímým nárazem) určený proti balistickým raketám, střelám s plochou dráhou letu a letadlům. Jde ale o jeden z nejdražších typů munice svého druhu vůbec a cena za kus se podle různých oficiálních zdrojů pohybuje v rozmezí 4,8 až 5,3 milionu dolarů. Cena u starších variant střely je nižší, zhruba v rozmezí 3 až 3,7 milionu dolarů za kus.

Česko poslalo na zbraně pro Ukrajinu 140 milionů. S Babišem si to Okamura vyříkal

Systémy Patriot jsou pro Ukrajinu momentálně jediným účinným prostředkem proti ruským balistickým střelám. Kyjev však dostává velmi málo munice a americko-izraelská válka proti Íránu dál vyčerpala zásoby těchto střel.

Více munice do raketometů

Jen o trochu „veselejší“ by byl nákup, pokud by české peníze posloužily na munici do osvědčených raketometů HIMARS. Částka by vystačila na pořízení asi čtyř, možná i pěti kusů vysoce výkonných taktických střel ATACMS s dosahem až 300 kilometrů určených k preciznímu ničení pozemních cílů. Ukrajina s nimi prokazatelně sklízí významné bojové úspěchy. Cena za kus se pohybuje v rozmezí 1,5 až 1,8 milionů dolarů.

Raketomet HIMARS pojme do svého odpalovacího zařízení pouze jednu tuto střelu místo šesti menších raket GLMRS s kratším dosahem (70 až 150 kilometrů podle verze), pro které je systém původně navržen. V případě že by ale český dar šel právě na takovou základní munici pro raketomety HIMARS, získali by ukrajinští obránci palebnou sílu pro zasažení hned desítek taktických cílů.

Za necelých 140 milionů korun lze totiž podle různých oficiálních zdrojů pořídit asi 30 až 36 kusů standardních raket GLMRS, když cena za kus je někde v rozmezí 150 až 190 tisíc dolarů.

Český dar by tak umožnil pět až šest a možná i sedm salv z jednoho raketometu HIMARS, když za jednu salvu počítáme odpálení všech šesti kusů, které raketomet nese.

Zbraně pro Ukrajinu nakupují od USA skoro všichni. Kromě Česka a pár dalších

Modernější verze rakety s prodlouženým doletem (ER GLMRS) je dražší – přes 200 tisíc dolarů za kus – a česká suma by tak vystačila na pořízení 25 až 28 kusů, ale zato s dvojnásobným dosahem.

Proti jiným jen symbolická suma

Česká republika dosud patřila mezi hrstku spojeneckých zemí, které se do programu nijak nezapojily. Za rok od svého vzniku se do iniciativy zapojilo 26 spojeneckých zemí a pomohlo pořídit ukrajinským obráncům zbraně a vojenské vybavení za více jak čtyři miliardy dolarů (takřka 85 miliard korun).

Například Slovinsko před týdnem během summitu NATO oznámilo, že plánuje do programu přispět 50 milionů dolarů. Co do počtu obyvatel i objemu HDP zhruba pětkrát menší země než Česko tak ukrajinským obráncům poskytne více jak sedmkrát vyšší pomoc. Tedy teoreticky sedm střel Patriot nebo přes 40 salv z raketometu HIMARS.

Daleko největšími přispěvateli jsou ale Norsko (1,2 miliardy dolarů), Kanada (860 milionů), Německo (850 milionů), Švédsko (435 milionů) nebo Nizozemsko (820 milionů).

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