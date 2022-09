V případě konfliktu zvládneme i vojenský provoz, říká šéf mošnovského letiště

Dny NATO v Ostravě jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Co to pro letiště znamená?

Letiště Leoše Janáčka je civilní letiště a Dny NATO, na kterých spolupracujeme, jsou pro nás obrovskou prestiží. Vždy při ukázkách bojové techniky jsme hrdí, že jsme součástí Aliance, která zde ukazuje, jak dokáže zajistit naši bezpečnost a ochranu. Úžasný tým našeho letištního personálu zároveň na této akci dokazuje, jak jsme schopni skloubit provoz klasických a charterových linek s vojenskými letadly, které mají letové ukázky.

Jak vnímáte, že během několika dní je na ploše až stovka vojenských letounů? Od stíhaček až po obří transportní stroje nebo bombardéry.

Nám tato situace nevadí. Jistě, musíme přijmout nějaká opatření a samozřejmě, že se nejedná o běžný provoz. Ale Dny NATO jsou ještě v průběhu sezony a musíme normálně odbavovat i cargo letadla a také pravidelné linky. Ale nejedná se v žádném případě o běžný provoz, to nasazení je v těchto dnech mnohem větší a hektičtějsí.

Obvyklý ruch s několika přílety a odlety denně se asi podstatně změní i pro personál. Máte nějaká zvláštní opatření?

Ano, to je pravda. Po dobu několika dnů se přizpůsobujeme vojenskému režimu. A také máme v těchto dnech větší množství dobrovolníků z řad zaměstnanců, kteří se této významné akci věnují. Nenecháme nic náhodě, v pohotovosti jsou také letištní hasiči, ostraha a podobně.

Ale nenechte se zmást, i v jiných pracovních dnech máme co dělat, protože letní sezona ještě nekončí a také navyšujeme množství odbavení nákladního carga. Takže i v běžných dnech se nenudíme.

Připadáte mi rovněž jako letecký nadšenec, pokud bychom vycházeli z předpokladu, že ředitel letiště jím asi být musí.

Samozřejmě. Někteří neví, že jsem zde na mošnovském letišti před 25 lety začínal jako důstojník štábu u stíhacího letectva. Pak mě život odvál jinam, abych se po čase vrátil – v jiné funkci – zpět. A navíc jsem také stále aktivní pilot, takže ano, jsem i letecký nadšenec, který si žije svůj sen.

Je nějaký stroj, který byste rád v Ostravě někdy viděl naživo? A proč?

Domnívám se, že v poslední době jsme měli velké štěstí vidět nádherné stroje, těšil jsem se opět na americké B-52 se svou majestátností, viděl jsem s radostí opět F-16 , F-18, gripeny i F-35. Snad jen mi chybí ukrajinská Mrija, ale té se už asi nedočkáme (největší transportní letoun An-225, který ruská invazní vojska zničila na jaře na Ukrajině, pozn, red.).

Poslední ročník během víkendu navštívilo 110 tisíc lidí. To je také spousta aut a s tím související kolony ze všech směrů.

No, upřímně si myslím, že to bylo daleko více lidí. Byl jsem zde mnohokrát i v době, kdy jsem nepracoval na letišti, ale domnívám se, že první den bylo lidí daleko více, takový mumraj tu nepamatujeme. Vzhledem k počasí většina využila automobily a je to škoda, kolony byly neúměrně dlouhé. Toto se samozřejmě s Policií ČR bude ještě vyhodnocovat a bude se hledat cesta, jak celou situaci lépe zvládnout.

Jaromír Radkovský Od roku 2017 generální ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava. V minulosti působil jako důstojník štábu a vojenský psycholog u stíhacího letectva Armády ČR na letištích v Mošnově a v Přerově a po odchodu z armády až do roku 1998 jako dětský psycholog. Poté pracoval v manažerských pozicích v několika nadnárodních firmách. Například jako personální ředitel ve výrobním závodě IAC Group vyrábějícím automobilové díly nebo jako šéf lidských zdrojů v Hyundai Motor Manufacturing Czech. Je aktivním jachtařem, který přeplul Atlantik.

Stále ve větším měřítku nejde jen o české diváky, ale objevují se tisíce návštěvníků z Polska, Slovenska a dalších zemí.

A také z Anglie, Nizozemska, Rakouska… Sami se těšíme z toho, jak se celá akce rozrůstá do mezinárodního rozměru. Měl jsem možnost mluvit s několika cizinci, kteří sem jezdí opakovaně. Pro nás je to velká čest, že se jim tu líbí, a budeme samozřejmě pracovat na větší zahraniční propagaci.

Prakticky žádná velká show v Evropě se na civilním letišti nekoná, v drtivé většině jde o vojenské základny.

A také proto jsem náležitě pyšný na svoje kolegy, jak celou situaci dovedou zvládnout. To propojení civilního a vojenského provozu ovšem není jednoduché a v takovém množství letadel, které u nás operují, by se nedalo zvládat na denní bázi. Ale v případě válečného konfliktu a napadení naší země nebo zemí NATO ukazujeme, že jsme kompetentní alespoň dočasně celý provoz zvládat. O tom po těch letech snad není žádných pochyb.

Jaký je v tom rozdíl?

Naše letiště se řídí jinými předpisy a má také jiné systémy řízení, jiné normy, jiné postupy. Jsou to zejména Chicagská úmluva o civilním letectví a další předpisy mezinárodní organizace civilního letectví ICAO.

Vojenský letecký provoz a civilní se sice protínají, ale my jsme přizpůsobeni především pro přepravu osob a nákladu. Vojáci jsou řízeni více bojovými úkoly a také jejich výcvik a obsluha techniky vycházejí z jiných principů. Všichni jsme ale schopni vedle sebe nějakým způsobem koexistovat.

Má akce pro letiště čistě jen prestiž nebo vidíte třeba i ekonomické přínosy?

Celá tato akce je z naší strany více o prestiži než o ekonomických přínosech v pravém slova smyslu. Vzhledem k tomu, že se jedná pro diváky o neplacenou akci, také my si nějakými výnosy pokryjeme pouze naše náklady, ale zisk z této akce nemáme. A není to ani cílem.

Dlouhodobě se snažíme o spolupráci s Armádou ČR, protože potřebujeme pomoct s rekonstrukcí přistávací dráhy. A vojáci mají s naším letištěm dobré zkušenosti, takže jistá přirozená vzájemná náklonnost tu z obou stran je, tak proč ji nevyužít? Všechno v životě není přece jen o zisku.

Jak dlouho dopředu probíhají přípravy z vaší strany a co to obnáší?

Popravdě, každá taková akce se rozbíhá v podstatě pár týdnů po ukončení té původní. Je to dáno nutností dlouhodobého plánování například odbavení letadel a částečnou uzavírkou letiště, které se musí oznamovat dlouho dopředu.

Ale je to také o naplánování případné technické pomoci pro různé typy letadel, kterou musíme zapůjčit, plánování pohonných hmot a tak dále. Ale stres začíná tak jeden až dva měsíce před akcí samotnou, to už se plánuje a organizuje a společně s policií, armádou, hasiči a dalšími účastníky se plánují přílety, místa pro statické i dynamické ukázky a začíná opravdový frmol.

Co říkáte na kritiku, která se někdy z okolí letiště ozývá v souvislosti s akcí například ohledně hluku a davů návštěvníků?

Snažíme se občanům vždy odpovědět a vysvětlit, co se u nás děje. Pravidelně se také každoročně po novém roce setkáváme se starosty okolních měst a obcí a informujeme se navzájem, co se na našem letišti děje. Za poslední roky se situace uklidnila, osobní a nákladní přeprava hlučná není a Dny NATO jsou jen několik dní v roce. Je přirozené, že se občané ptají, množství takových dotazů a stížností ale není velký.