Obrana Česka stojí každého obyvatele tisícovku měsíčně. Ve srovnání podprůměr

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  9:20
Česká republika má necelých 10,9 milionu obyvatel a stát na obranu každého jednotlivce včetně kojenců loni vynaložil zhruba 12 232 korun. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy generálního tajemníka NATO. Je to dost nebo málo? Mezi spojenci jde o podprůměr.
Srovnání výdajů na obranu zemí NATO za rok 2025 per capita, tedy kolik který...

Srovnání výdajů na obranu zemí NATO za rok 2025 per capita, tedy kolik který stát investoval do obrany v přepočtu na jednoho obyvatele | foto: natoaktual.cz

Srovnání výdajů na obranu zemí NATO za rok 2025 per capita, tedy kolik stát...
Srovnání výdajů na obranu za rok 2025 států V4. První graf ukazuje vyjádření...
Výdaje na obranu jednotlivých zemí NATO vyjádřené procentem HDP
Podíl výdajů na obranu jednotlivých zemí NATO na hlavní vojenské vybavení za...
Nedávno zveřejněná výroční zpráva šéfa NATO Marka Rutteho za rok 2025 potvrdila, že Česká republika loni podruhé za sebou splnila své spojenecké závazky a výdaje na obranu dosáhly hranice dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).

Česku v tomto směru momentálně patří sedmá pozice od konce. Před ním jsou všechny ostatní země Visegrádské čtyřky – Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Řada politiků se poslední dobou často ohání argumentem, že „honba“ za procenty HDP na obranu není dostatečně vypovídající a srozumitelná. To samozřejmě není, protože samotné procento HDP nijak nezaručuje kvalitu obrany.

Výdaje na obranu budou prioritou, vzkázal šéf NATO. Česku hrozí propad

Aliance ovšem zcela pravidelně zohledňuje a také zveřejňuje statistiku, která by pro běžného občana mohla mít daleko vyšší vypovídající hodnotu. Jde o srovnání výdajů „per capita“ – tedy zjednodušeně na hlavu.

Jde o částku, kterou každý konkrétní stát zaplatí ročně za armádu a obranu, rozpočítaná na jednoho každého obyvatele. Včetně důchodců a kojenců.

Takové roční předplatné za bezpečí. Celkový balík v rozpočtu určený na obranu (od nákupu stíhaček, přes platy vojáků až po munici a údržbu vojenských posádek) se vydělí počtem obyvatel dané země. A výsledné číslo ukazuje, kolik stát investuje na obranu každého jednotlivce.

Srovnání per capita tak pomáhá porovnávat i různě velké země. Při srovnání celkové nominální částky, kterou různé státy na obranu každoročně dávají, logicky vypadají například USA oproti Česku jako gigant. Při přepočtu „na hlavu“ je ale mnohem férověji vidět, jak moc si daný stát svou obranu cení a kolik do ní investuje vzhledem ke své velikosti.

Česko se stává dalším padouchem v NATO, píšou v Bruselu

A jak si stojí v tomto ohledu Česko? Je to sice trochu lepší než při porovnávání procenta HDP, ale i tak patří země mezi spojenci k podprůměru. Loni ČR podle výroční zprávy NATO vynaložila na obranu každého svého jednotlivého občana 574 dolarů. V přepočtu zhruba 12 232 korun.

Jen pro zajímavost, za průměrnou dovolenou loni průměrný Čech utratil asi 18 524 korun.

Tisícovka měsíčně

Český stát tak na zajištění obrany každého svého občana dal loni zhruba tisícovku měsíčně. Pro představu v roce 2014, kdy Rusové ilegálně anektovali ukrajinský Krym, to bylo 218 dolarů ročně (4 643 korun) a v roce 2022 za končící první vlády Andreje Babiše (ANO) 359 dolarů (7 646 korun).

A kdo je v tomto ohledu mezi spojenci první? Překvapivě to loni snad poprvé v zaznamenané historii nebyly Spojené státy, které na každého občana ročně dávají 2 560 dolarů (54 552 korun). Prim totiž patří Norsku. Země s populací 5,6 milionů obyvatel loni na každého občana vynaložila 3 026 dolarů (64 482 korun). Tedy pětkrát více než Česko.

Srovnání výdajů na obranu zemí NATO za rok 2025 per capita, tedy kolik stát dává na obranu každého občana. Poprvé v zaznamenané historii v tomto ohledu nedrží první pozici Spojené státy

Dosavadnímu americkému standardu se rovněž rychle přiblížilo Dánsko (2 416 dolarů) a také další dvě severské země a čerství noví členové Aliance – Švédsko a Finsko.

Údaje ve zprávě reflektují, kolik jednotlivé členské země vydávaly na obranu v roce 2025. Jde o kvalifikovaný odhad a NATO data ještě zpřesňuje v následujících měsících.

Zajímavé je pak srovnání v rámci Visegrádské čtyřky (V4). Daleko vepředu stojí Polsko, které loni do zajištění bezpečnosti každého obyvatele investovalo 891 dolarů (18 987 korun). Druhá je Česká republika, třetí Slovensko (480 dolarů, tedy 10 228 korun) a nakonec Maďarsko (416 dolarů, tedy 8 865 korun).

Srovnání výdajů na obranu za rok 2025 států V4. První graf ukazuje vyjádření procentem k HDP, druhý výdaje na obyvatele za rok a třetí nominální výdaje za rok

Nejméně v rámci Aliance v tomto srovnání dává ročně na obyvatele Albánie (157 dolarů, tedy 3 364 korun). Čtvrté od konce je ale třeba Turecko. Obrovská země s druhou nejpočetnější armádou v rámci NATO a takřka 88 miliony obyvatel vydává ročně na jednoho obyvatele 265 dolarů (5 647 korun).

A v poslední době tolik citovaní Španělé, kteří podle premiéra Petra Sáncheze rozhodně nemohou dávat 5 procent HDP na obranu? Loni to bylo 691 dolarů (14 725 korun) na obyvatele, což zemi posunulo na 18. příčku mezi spojenci. O tři pozice výše než si stojí Česko.

Obrana je prioritou české vlády, trval na svém Havlíček před experty v Texasu

Podle schváleného českého státního rozpočtu by mělo ministerstvo obrany letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun. Původní návrh předchozí vlády chtěl pro armádu vyčlenit o 21 miliard více. Jen pro představu, ministerstvo práce a sociálních věcí má letos hospodařit se sumou převyšující 994 miliard korun.

Celkové obranné výdaje Česka by měly letos činit zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard má jít z jiných rozpočtových kapitol – především v rámci budování dopravní infrastruktury, které ovšem Aliance podle varování expertů zřejmě neuzná.

I pokud by se tak stalo, obranné výdaje per capita by letos měly teoreticky růst až na zhruba 14 000 korun na obyvatele za rok. To sice bude faktický nárůst, ale vzhledem k masivním investicím do obrany ostatních spojenců to bude opět znamenat výrazný podprůměr.

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Že docházejí rakety? Írán už střílí málo, ale stačí mu to. Změna hry Ameriku bolí

Premium
Příslušníci íránské armády připravují rakety během vojenského cvičení v...

Podcenily Amerika a Izrael počet íránských raket? Je to jedno, Írán s nimi hraje jinou hru, prastarý trik obléhaných.

31. března 2026  9:29

Počet narozených dětí v ČR se propadl na historické minimum. Loni jich bylo 78 tisíc

Českokrumlovská porodnice patří mezi tři nejlepši malé porodnice v České...

V roce 2025 se v Česku narodilo 77 600 dětí, což je o osm procent méně než předloni a vůbec nejméně v historii statistického zjišťování. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

31. března 2026  9:23

Obrana Česka stojí každého obyvatele tisícovku měsíčně. Ve srovnání podprůměr

Srovnání výdajů na obranu zemí NATO za rok 2025 per capita, tedy kolik který...

Česká republika má necelých 10,9 milionu obyvatel a stát na obranu každého jednotlivce včetně kojenců loni vynaložil zhruba 12 232 korun. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy generálního tajemníka...

31. března 2026  9:20

Babiš obnovuje jednání se slovenskou vládou, mění Fialovo rozhodnutí

Společná tisková konference premiérů České republiky Andreje Babiše a Slovenské...

Česká vláda Andreje Babiše a slovenská Roberta Fica se v úterý před polednem sejdou na zámku Nová Horka u Studénky. Kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě tak mění postoj ke společnému jednání vlád dvou...

31. března 2026,  aktualizováno  9:14

Jízda v opilosti už byla příliš. Radní Podzimek po nátlaku kolegů rezignoval

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS)

Svůj nejnovější průšvih už jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) politicky neustál. Poté, co kvůli řízení v opilosti přišel o řidičský průkaz a čelil nátlaku kolegů, oznámil...

31. března 2026  9:11

Legendární reklama Eurotelu dostala AI remake. Jak se vám líbí?

O2 reklama

Byla to jedna z nejdražších českých reklamních kampaní všech dob, tehdejší operátor Eurotel si na ni dokonce najal režiséra filmu Baraka. Nyní, pomocí umělé inteligence, vznikl její moderní „remake“....

31. března 2026

Mrazivá fakta vs. seriálová fikce: Proč nás skutečné zlo fascinuje víc než scénář?

Záběr ze seriálu Případy 1. oddělení

Seriály jako Devadesátky nebo Případy 1. oddělení trhaly rekordy sledovanosti. Diváci u televizních obrazovek se zatajeným dechem sledovali práci vyšetřovatelů, ale skutečná realita bývá často ještě...

31. března 2026  8:54

Írán zasáhl kuvajtský tanker v Dubaji. Hrozil únik ropy

Sledujeme online
Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat...

Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker kotvící v Dubaji, způsobil požár a plavidlo poškodil. Dubajské úřady ráno uvedly, že požár byl uhašen a že již nehrozí únik ropy do moře. Při...

31. března 2026  6:18,  aktualizováno  8:49

Rapera Lea Beránka odvedli v poutech. Policisty přivolali vyděšení sousedé

Policisté v pondělí zasahovali v bytě rapera Lea Beránka, odvedli ho v poutech....

V bytě rapera Lea Beránka zasahovala v pondělí policie. Hudebníka nakonec vyvedli v poutech a odvezli. Strážníky přivolali vyděšení sousedé. O celé věci informoval server CNN Prima NEWS.

31. března 2026  8:23

Ukrajinci znovu zasáhli ropný přístav v Baltském moři, gubernátor přiznal škody

Sledujeme online
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....

Podle gubernátora Leningradské oblasti Alexandra Drozděnka ukrajinský dronový útok poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři. Ukrajina minulý týden několikrát zaútočila na ruské ropné přístavy...

31. března 2026  8:22

Noční požár bytu v Plzni má jednu oběť, vážně popálený člověk zemřel v nemocnici

Následky požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni. (30. března 2026)

Při požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni se v pondělí večer vážně popálil jeden člověk, který následně v nemocnici zemřel. Z domu se samo evakuovalo 35 lidí. Výši škod a příčiny vzniku...

31. března 2026  7:52

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

31. března 2026  7:22

