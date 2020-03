Obrana kvůli nákaze uvolní 2,9 miliardy. Je to maximum, řekl ministr Metnar

Původně měla obrana letos hospodařit s částkou 75,5 miliardy korun. Na uvolnění 2,9 miliardy se Metnar dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou.



Ministerstvo obrany podle Metnara chápe současnou mimořádnou situaci a je připraveno se spolupodílet na řešení následků.

„V součtu jsme z našeho rozpočtu připraveni uvolnit 2,9 miliardy korun. Vnímám to jako maximální možnou podporu státu za kritické situace. Restrikce se nesmí dotknout klíčových vyzbrojovacích projektů. Modernizace armády musí pokračovat,“ uvedl Metnar.

Ministerstvo se pro uvolnění zdrojů rozhodlo odsunout některé letošní nákupy a investice s nižší prioritou. Jde například o odložení nákupu malého dopravního letounu za 831 milionů, odklad větší části zálohové platby za dva nové transportní letouny CASA ve výši 700 milionů a kurzovou úsporu za letošní splátku pronájmu letounů JAS-39 Gripen ve výši 254 milionů korun.

Zbytek z částky tvoří vnitřní rezervy, které si ministerstvo obrany šetřilo na případné meziroční navýšení cen u investičních akcí do nemovitého a movitého majetku.

Necelou třetinu částky chce pak letos resort obrany ušetřit na mandatorních výdajích. Obrana tak uvolní finanční prostředky určené na neobsazená tabulková místa.

Pokud by to nestačilo, mohlo by jako další krok mimořádně dojít ke zvolnění tempa letošního náboru nových profesionálních vojáků. „Rozpočtová opatření ministerstvo připravilo i s velením armády, aby nebyla neomezena její akceschopnost a bojeschopnost,“ konstatoval mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Úsporná opatření ve státním rozpočtu a možný dopad právě na ministerstvo obrany už před týdnem avizoval premiér Andrej Babiš. Zmiňoval například připravovaný nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za více jak 50 miliard korun. „Asi teď okamžitě nepotřebujeme BVP, ale potřebujeme jiné věci na tuto válku,“ prohlásil.

Nákup nových obrněnců má být přitom doposud největší armádní zakázkou v moderní historii a její odsunutí kritizovala opozice, ale také experti. Novými vozidly má být přezbrojena 7. mechanizovaná brigáda a k její modernizaci a vyšší bojeschopnosti se Česká republika přímo zavázala spojencům do roku 2026.

Kromě pásových obrněnců letos obrana plánuje podepsat smlouvy například na nákup 30 tisíc nových českých ručních zbraní za 2,4 miliardy, pořízení až 31 tisíc balistických vest za 1,6 miliardy, modernizaci 33 tanků T-72 za 1,8 miliardy nebo nákup čtyř baterií protiletadlového raketového kompletu SHORAD za 10 miliard.