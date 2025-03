Víc na obranu ano, ale žádná povinná vojna, shodují se parlamentní strany

Zavedení povinné vojny není podle zástupců všech parlamentních stran reálné, i kdy se česká armáda potýká s nedostatkem profesionálních vojáků i záložníků.

Podle místopředsedkyně ODS Eva Decroix je potřeba otázku o možném zavedení povinné vojenské služby převést na diskuzi o tom, jak je každý člověk připraven a ochoten se podílet na obraně a bezpečnosti státu.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček považuje diskuse o povinné vojenské službě za irelevantní. „Tvářit se, že zde vytvoříme povinnou vojenskou službu, je iluze,“ řekl s tím, armádě chybí potřebná infrastruktura. Za důležité označil hledat příčiny, proč vojáci odcházejí a vytvářet podmínky pro větší profesionální armádu.

„Nevidím to jako cestu,“ řekl k úvahám o zavedení povinné vojny šéf Pirátů Zdeněk Hřib s tím, že na to chybí ubytovací i výcvikové kapacity. Naopak by chtěl posílit roli armády jako prestižního zaměstnavatele.

S tím souhlasí také předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný s důrazem na silné zálohy. „Nedej bože, kdyby k nějakému konfliktu došlo, tak podstatná část profesionální části armády půjde pomoci spojencům možná mimo naše hranice. A my musíme ochránit opravdu krizovou infrastrukturu u nás doma,“ konstatoval. Při budování dostatečných záloh se lze podle něj inspirovat v zahraničí.

Podle Jiřího Pospíšila z TOP 09 by se debata měla vést nikoliv o zavedení povinné vojenské služby, ale o navýšení počtu profesionálních vojáků a odolnosti a připravenost civilního obyvatelstva na krize.

„Není možné říci, dáme do armády více peněz, bude více profesionálních vojáků, a tím to končí a zbytek obyvatelstva to nemusí zajímat. To by bylo strašně nebezpečné, nefungovalo by to,“ podotkl.

David Smoljak ze STAN proto vidí za klíčové posílit celkovou společenskou, sociální a ekonomickou odolnost české společnosti a to včetně informačních kompetencí.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Je iluzorní domnívat se, že Evropu ochrání koalice ochotných. Bezpečnostně to může být jedině NATO a ekonomicky konkurenceschopné firmy. Znamená to udržet spojenectví s USA a ukončit zběsilé tempo dekarbonizace. Po roce opět na bezpečnostní konferenci https://t.co/60ZkCY6NDx.

Povinnou vojnu odmítá také předseda SPD Tomio Okamura. „Měli bychom postavit armádu připravenou na obranu vlastního území a vlastních občanů,“ řekl.

Investice do obrany odmítá jen SPD

Postupný růst výdajů na obranu až na tři procenta HDP podpořili zástupci takřka všech parlamentních stran. Vláda nedávno schválila postupné navyšování obranného rozpočtu na tuto úroveň do roku 2030.

Marek Výborný @MarekVyborny Naše bezpečnost není samozřejmost. Musíme dostatečně personálně a materiálně zajistit naši armádu – nejen pro nás, ale i v rámci EU. Buď budeme černými pasažéry, nebo vezmeme svou bezpečnost vážně a připojíme se k našim sousedům v tomto úsilí. #Bezpecnost #Armada #Evropa https://t.co/nl4BfRWho7

Ostře proti se na konferenci vymezil pouze Tomio Okamura z SPD. Podle něj neexistuje aktuální koncepce budoucí armády a výdaje na obranu je prý potřeba stanovovat podle potřeby. „Bezpečnost naší země v prvé řadě nám a našim voličům zajistí mírová spolupráce se všemi zeměmi světa,“ řekl.

Zvyšování výdajů na obranu se nebrání opoziční hnutí ANO. Podle Karla Havlíčka ale za předpokladu, že se peníze budou utrácet efektivně. „Striktně odmítám, že tady opravdu bude hon pouze za procenty,“ prohlásil.

Pro zajištění obrany ČR vidí politici za prioritu Severoatlantickou alianci. „NATO je v současné době nenahraditelné,“ uvedl Havlíček s tím, že považuje za povinnost uskupení udržet a dále rozvíjet.

Piráti podpořili společné prohlášení politických stran v této záležitosti s tím, že hranice tří procent v roce 2030 se jim ale zdá příliš nízká a příliš pozdě. „Investovat do obrany, posilovat vnitřní bezpečnost a především nikdy nezapomenout, že prosperita bez bezpečnosti nebude,“ prohlásil Zdeněk Hřib.