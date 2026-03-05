Politiky čeká na Hradě debata o obraně a bezpečnosti. Vystoupí i prezident

Tradiční debata lídrů a představitelů všech parlamentních stran a uskupení bude vrcholem čtvrteční prestižní národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Politici tam představí priority pro obranu a bezpečnost země a postoje k nejnovějším bezpečnostním výzvám.

„Věříme, že politická debata opětovně přispěje k identifikaci společných jmenovatelů v rámci jednotlivých bezpečnostních témat napříč celým politickým spektrem,“ uvedl za organizátory Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000.

Třináctý ročník prestižní národní konference v Míčovně Pražského hradu se ponese ve světle možných vládních škrtů v resortu obrany i aktuálních bezpečnostních výzev. Od pokračující ruské války na Ukrajině, přes čerstvý konflikt v Íránu až po výzvy pro zajištění vnitřní bezpečnosti Česka.

Na konferenci vystoupí místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO) a ministr obrany Jaromír Zůna. Strategické priority státu má nastínit nový poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka bude hovořit o zavádění moderních obranných technologií do armády. V kontextu současného bezpečnostního prostředí se Řehka zapojí rovněž do debaty o aktuální trendech vnitřní a vnější bezpečnosti České republiky s šéfem hasičů Vladimírem Vlčkem a policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

Jak udržet české obranné technologie na světové úrovni budou řešit zástupci významných investičních skupin, ale také například šéf Satelitního centra vojenského zpravodajství Marcel Vašíček.

Po 14 hodině je očekáváno vystoupení prezidenta Petra Pavla, který je pravidelným účastníkem akce. Jeho projev bude přímo předcházet závěrečné politické debatě lídrů a představitelů všech parlamentních stran.

I navzdory jednání sněmovny se názorově utkají Karel Havlíček (ANO), Ivan Bartoš (Piráti), Marek Výborný (KDU-ČSL), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), Martin Kupka (ODS), šéf poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), Martin Dvořák (STAN) a Matěj Ondřej Havel (TOP09).

„Základem demokracie je diskuse. A ta je dnes zvláště důležitá v oblasti bezpečnosti a obrany,“ dodal Pavlačík.

Konference NBNS patří od svého vzniku v roce 2014 k nejvýznamnějším bezpečnostním platformám v Česku. Pravidelně se jí účastní nejvyšší ústavní činitele, vojenští velitelé, diplomaté a bezpečnostní experti. Už na prvním ročníku předsedové parlamentních stran kromě komunistů podepsali společnou deklaraci o zajištění obrany České republiky.

5. března 2026

