Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně

„Pokud Česko nesplní své závazky, ovlivní to celou Alianci. A nemusím vám připomínat, jak důležité je, aby spojenci ctili závazky,“ prohlásil Merrick.
Podle něj Česko v návrhu státního rozpočtu na letošní rok riskuje, že své závazky vůči NATO nesplní a ohrozí budování schopností vlastní armády.
Merrick připomněl, že státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
„To není libovůle, požadavek Spojených států, pouhý podpis jedné vlády, který lze snadno zrušit jinou vládou. Jde o dohodu mezi suverénními spojenci, z nichž každý se bez výjimky spoléhá na ostatní,“ řekl.
Merrick ostře zkritizoval plánované snižování výdajů na obranu i chování českých představitelů. Bezpečnost podle něj pramení ze závazků, závazky vedou ke schopnostem, schopnosti nás posilují a pouze síla vede k odstrašení. „Ale zde v Praze stále vedeme rozhovor o prvním kroku, závazcích,“ postěžoval si.
„Česko potřebuje NATO, stejně jako NATO potřebuje Česko. Spojené státy potřebují silné NATO a silné spojence. Naše společná bezpečnost na tom závisí,“ podotkl ve svém projevu americký velvyslanec.
Ministr zahraničí Petr Macinka během odpoledne ve Sněmovně nechtěl ostrá slova amerického velvyslance komentovat s tím, že je neslyšel a že se věnuje jen tomu, jak dostal Čechy z Blízkého východu do Prahy. Dodal, že si Merrickovo vyjádření nejprve prostuduje.
Merrick dále ve své řeči podotkl, že 80 procent Čechů souhlasí s tím, že bezpečnost NATO je důležitá, ale tomu musí odpovídat i schopnosti země. Tlakům čelí vlády ve všech zemích, ale přesto výdaje na obranu zvyšují.
Upozornil, že v současnosti má Trumpova administrativa vynikající vztahy s českou vládou. „Mnoho zemí nemá takový přístup jako Česko během oficiálních návštěv USA,“ řekl.
Podle některých expertů na obranu budou současné výdaje na obranu činit 1,8 procenta HDP, což je výrazně pod závazkem z Haagu a pod úrovní minulého roku.
Česko by se tak podle amerického velvyslance stalo jedním ze států s nejnižšími výdaji na obranu v poměru k HDP.
„K závazku neexistuje alternativa,“ řekl. Všichni spojenci čelí politickým tlakům a dělají těžká rozhodnutí, v Evropě i za Atlantikem. „Zvýšení obranných schopností je v podstatě něco, co Česko musí udělat pro Čechy – generační investice do vaší bezpečnosti,“ dodal.