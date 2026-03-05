Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
Přímý přenos   15:06aktualizováno  15:50
Se škrtáním výdajů na obranu Česká republika riskuje, že nesplní své vlastní závazky a bude patřit k nejhorším v Evropě, varoval americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost.

„Pokud Česko nesplní své závazky, ovlivní to celou Alianci. A nemusím vám připomínat, jak důležité je, aby spojenci ctili závazky,“ prohlásil Merrick.

Podle něj Česko v návrhu státního rozpočtu na letošní rok riskuje, že své závazky vůči NATO nesplní a ohrozí budování schopností vlastní armády.

Obranu nelze řídit z roku na rok, vyzval prezident Pavel

Merrick připomněl, že státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.

„To není libovůle, požadavek Spojených států, pouhý podpis jedné vlády, který lze snadno zrušit jinou vládou. Jde o dohodu mezi suverénními spojenci, z nichž každý se bez výjimky spoléhá na ostatní,“ řekl.

Rusko bylo a je největší hrozbou pro ČR, tvrdí poradce premiéra Kmoníček

Merrick ostře zkritizoval plánované snižování výdajů na obranu i chování českých představitelů. Bezpečnost podle něj pramení ze závazků, závazky vedou ke schopnostem, schopnosti nás posilují a pouze síla vede k odstrašení. „Ale zde v Praze stále vedeme rozhovor o prvním kroku, závazcích,“ postěžoval si.

„Česko potřebuje NATO, stejně jako NATO potřebuje Česko. Spojené státy potřebují silné NATO a silné spojence. Naše společná bezpečnost na tom závisí,“ podotkl ve svém projevu americký velvyslanec.

Ministr zahraničí Petr Macinka během odpoledne ve Sněmovně nechtěl ostrá slova amerického velvyslance komentovat s tím, že je neslyšel a že se věnuje jen tomu, jak dostal Čechy z Blízkého východu do Prahy. Dodal, že si Merrickovo vyjádření nejprve prostuduje.

Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. (5. března 2026)
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu
Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku, s manželkou Leslie.
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Na fotografii vicepremiér Karel Havlíček. (5. března 2026)
25 fotografií

Merrick dále ve své řeči podotkl, že 80 procent Čechů souhlasí s tím, že bezpečnost NATO je důležitá, ale tomu musí odpovídat i schopnosti země. Tlakům čelí vlády ve všech zemích, ale přesto výdaje na obranu zvyšují.

Upozornil, že v současnosti má Trumpova administrativa vynikající vztahy s českou vládou. „Mnoho zemí nemá takový přístup jako Česko během oficiálních návštěv USA,“ řekl.

Česko stíhačky F-35 koupí. Věřím, že drží slovo, říká velvyslanec USA v Praze Merrick

Podle některých expertů na obranu budou současné výdaje na obranu činit 1,8 procenta HDP, což je výrazně pod závazkem z Haagu a pod úrovní minulého roku.

Česko by se tak podle amerického velvyslance stalo jedním ze států s nejnižšími výdaji na obranu v poměru k HDP.

„Stát musí reagovat rychleji.“ Pavel, Řehka či Havlíček hovořili na Hradě o bezpečnosti

„K závazku neexistuje alternativa,“ řekl. Všichni spojenci čelí politickým tlakům a dělají těžká rozhodnutí, v Evropě i za Atlantikem. „Zvýšení obranných schopností je v podstatě něco, co Česko musí udělat pro Čechy – generační investice do vaší bezpečnosti,“ dodal.

Považujete výdaje na obranu za zbytečnou zátěž státního rozpočtu?

celkem hlasů: 1948
Vstoupit do diskuse (128 příspěvků)

