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Německo se ujalo role partnerského státu Dnů NATO. Slibuje několik premiér

Autor: , natoaktual.cz
  14:04aktualizováno  14:21
Německo se letos ujme prestižní role speciálního partnerského státu Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR. Po společném setkání v Berlíně to oznámili ministři obrany Jaromír Zůna a Boris Pistorius. Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě láká každoročně statisíce diváků, kteří se mohou těšit na rozsáhlé představení německých obranných a bezpečnostních složek. A také na několik premiér.
Vrtulníky NH-90 německé armády opouštějí mošnovské letiště po Dnech NATO v...

Vrtulníky NH-90 německé armády opouštějí mošnovské letiště po Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

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„Německo je naším strategickým partnerem, a to i v oblasti bezpečnosti a obrany. Tento vztah se v posledních letech ještě více prohloubil. Jsem tak potěšen, že mohu oficiálně oznámit, že Německo převezme roli partnerské země Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil AČR v roce 2026,“ uvedl ministr obrany Jaromír Zůna. V úterý předal v Berlíně svému protějšku speciální partnerské logo akce.

Návštěvníci Dnů NATO na mošnovském letišti tak mohou stejně jako během minulých let očekávat celou řadu letových i pozemních ukázek. Chybět nebude ani výbava pozemních sil, nebo ukázky zásahu policie, celní správy či dalších složek.

„O přesné podobě německé prezentace stále jednáme, těší nás ale, že můžeme oznámit, že i po takové době se budeme moci těšit na několik velmi atraktivních premiér,“ přislíbil za organizátory akce Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000. Letošní Dny NATO v Ostravě se uskuteční o víkendu 19. a 20. září. Vstup je tradičně zdarma.

Německo je tradičním účastníkem Dnů NATO v Ostravě. Své jednotky představuje pravidelně od roku 2007 a vynechalo pouze jednou. Speciálním partnerským státem bylo Německo už v roce 2016. Na mošnovském letišti tehdy své schopnosti a vybavení prezentovalo hned osm složek, což nastavilo vysokou laťku do dalších ročníků. Roli partnerského státu mělo mít už před dvěma roky, kdy však byla akce kvůli povodním zrušena.

Koncept speciálního partnerského státu nabízí jedinečnou prezentaci vybrané země, jež na akci může v mimořádném rozsahu představit své ozbrojené síly, bezpečnostní složky, ale rovněž i produkty firem působících v obranném a bezpečnostním průmyslu.

Promítá se rovněž do větší účasti významných hostů z dané země na akci – politiků, vrcholných představitelů zúčastněných jednotek a složek, bezpečnostních odborníků i zástupců komerčních společností.

Co slíbili, to dodrželi. Red Arrows znovu přiletí na Dny NATO v Ostravě

Koncept organizátoři Dnů NATO zavedli v roce 2014 a od té doby byly partnerskými zeměmi Polsko, Německo, Švédsko, Rumunsko, USA či Slovensko. Loni byla partnerským státem Itálie.

Kromě Německa organizátoři už dříve potvrdili také vystoupení legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows a účast vzdušných sil ze Slovenska, Řecka, Španělska a Maďarska.

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