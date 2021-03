NATO nás chrání, míní tři čtvrtiny Čechů. Od vstupu uplynulo 22 let

Je tomu přesně 22 let, co Česká republika 12. března 1999 vstoupila společně s Maďarskem a Polskem do Severoatlantické aliance. Jako první postkomunistické země v první vlně rozšiřování. Za záruku bezpečnosti považuje členství v NATO 69 procent Čechů.