Řada spojenců je pro mezinárodní zapojení v Sýrii, o misi NATO nejde

„Mezi spojenci jsou různé názory a měli jsme upřímnou a otevřenou diskusi. Soustředili jsme se na další postup,“ řekl bezprostředně po jednání Stoltenberg.

Německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová představila kolegům návrh bezpečnostní zóny na severu Sýrie pro jejíž zřízení chce souhlas Rady bezpečnosti OSN.

Určitou podporu takových snah potvrdily Spojené státy i Turecko, ale i někteří další spojenci. „Nejde o žádné konkrétní výzvy vyslání jednotek NATO, ale o silnější mezinárodní zapojení pro podporu politického řešení situace,“ řekl Stoltenberg.

Diskuze se týkaly možného zapojení některých spojenců pro vytvoření a zabezpečení takové zóny. Žádný konkrétní výsledek ale šéf NATO neoznámil.

Podle německé ministryně by vytvoření zóny, ochrana vracejících se syrských uprchlíků a zároveň pokračování boje proti takzvanému Islámskému státu vyžadovalo také zapojení Ruska, jakožto v současnosti dominantní síly v Sýrii. „Hledáme řešení, které by zahrnovalo mezinárodní společenství,“ uvedla Kramp-Karrenbauerová.

Americká velvyslankyně při NATO Kay Bailey Hutchisonová předtím uvedla, že by evropští spojenci mohli v tomto ohledu sehrát významnou roli jako součást mírových jednotek.

„Pokud by Turecko požádalo o další pomoc od mezinárodního společenství, myslím, že by Evropané mohli k tomu přistoupit,“ prohlásila. Výzva by to mohla podle ní být především pro Británii a Francii k podpoře německého plánu.

Ankara 9. října spustila rozsáhlou ofenzívu na severovýchodě Sýrie se snahou vytlačit z pásma u své hranice kurdské bojovníky, které označuje za teroristy, ale kteří dosud byli hlavním spojencem spojencem USA v boji proti Islámskému státu. Tureckou vojenskou akci odsoudila řada evropských spojenců Turecka a vedla k zákazu vývozu zbraní do Turecka.

Šéf Pentagonu Mark Esper krátce před jednáním v Bruselu uvedl, že Turecko dostalo všechny spojence „do velmi obtížné situace“. Tureckou invazi do Sýrie označil za „neopodstatněnou“. Právě americký prezident Donald Trump ale i přes odsouzení turecké akce a uvalení sankcí čelí ostré kritice na domácí politické scéně, že svým nedávným rozhodnutím o stažení amerických jednotek ze Sýrie turecký vojenský vpád prakticky umožnil.

Napětí mezi oběma spojenci - USA a Tureckem zmírnila překvapivá dohoda o příměří na severu Sýrie a odvolání sankcí. Turecko skutečně zastavilo vojenské operace. Navázala na ní další dohoda o příměří mezi Tureckem a Ruskem. Jejího hodnocení se ale ministři NATO zatím zdrželi.