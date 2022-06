Stíhačky, torpédoborce a velitelství. USA kvůli Rusku posilují v Evropě

Americký prezident Joe Biden ve středu na summitu Severoatlantické aliance v Madridu oznámil posílení amerických kapacit v Evropě kvůli ruské hrozbě, jež se projevila invazí na Ukrajinu zahájenou před více než čtyřmi měsíci.

„Spojené státy posílí rozmístění sil v Evropě a budou reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí a také posilovat naši kolektivní bezpečnost,“ oznámil Biden.

Během schůzky s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem uvedl, že Aliance silná a jednotná. „Kroky, které podnikáme během tohoto summitu, dále posílí naši kolektivní sílu,“ prohlásil.

Biden ohlásil vyslání dvou letek nejmodernějších stíhaček F-35 do Británie, zvýšení počtu torpédoborců ve španělských přístavech ze čtyř na šest a vytvoření nového armádního velitelství v Polsku. Konkrétně by mělo jít o velitelství 5. americké armády.

Do Německa a Itálie by pak Američané měli vyslat další zatím neupřesněné systémy protivzdušné obrany a o zhruba dalších 5 tisíc vojáků chce Bílý dům posílit brigády v Rumunsku a Pobaltí.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu je v Evropě nyní přes 100 tisíc amerických vojáků.

Podle Bidena jde v Madridu o historicky významný summit. Spojenci mají schválit nový strategický koncept a označit Rusko za protivníka, oznámit řadu kroků ke zvýšení svých obranných výdajů a schopností a dát pozvánku ke členství dosud vojensky neutrálním zemím - Švédsku a Finsku.

Biden upozornil, že zatímco Putin usiloval o finlandizaci Evropy, Aliance se dále rozšíří. „A to je přesně to, co (Putin) nechtěl, ale přesně to, co je třeba udělat pro zajištění bezpečnosti Evropy,“ prohlásil.

