Vojenská rozvědka spustila satelitní centrum. Ve hře je i vlastní družice

„Díky této nové schopnosti, kterou přispíváme do kolektivní obrany, zvyšujeme kredit ČR v Alianci a potvrzujeme naše spojenecké závazky. Centrum ale nebude sloužit pouze resortu obrany. Jeho výstupy budou využívat i další státní instituce nebo složky Integrovaného záchranného systému,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Satelitní centrum začalo Vojenské zpravodajství budovat v roce 2018. Od letošního ledna dosáhlo plných operačních schopností.

V praxi zaměstnává desítky specialistů, kteří mají za úkol analyzovat aktuální vyžádané satelitní a letecké snímky a připravovat z nich obrazové zpravodajské podklady (tzv. IMINT – Imagery Intelligence). Ať už například pro české vojáky v zahraničních operacích, pro spojence nebo pro další partnery a záchranné či bezpečnostní složky.

Aktuální družicové snímky poskytnou důležité informace například při průzkumu terénu či při skrytém monitorování sil a prostředků protivníka včetně detekce klamných postavení a maskování techniky. Významný přínos centra může být i v operacích při osvobozování unesených osob či rukojmích.



Doma jednotlivým resortům a Integrovanému záchrannému systému může například monitorovat pohyby zemského povrchu u dopravních staveb nebo zjišťovat rozsah přírodních pohrom, jako jsou povodně či požáry.

„Centrum jsme začali budovat v roce 2018 a díky naší historické zkušenosti s obrazovým zpravodajstvím a odborníkům, které máme, je dnes plně funkční a plní své úkoly, které přispívají k bezpečnosti naší země a našich spojenců,“ konstatoval ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Satelitní centrum bude poskytovat informace o pozicích „zájmových“ objektů a oblastech podle požadavků. Získávat má elektrooptická (multispektrální) i radarová obrazová data z běžně dostupných družic kosmického průzkumu. Snímky přitom budou k dispozici řádově v desítkách minut od nasnímání požadovaného prostoru a bude na nich možné rozlišit předměty až do velikosti 50 centimetrů či různé druhy povrchů a materiálů.

„Zpravodajské informace ze satelitních snímků jsou skvělým způsobem, jak pomoci našim aliančním spojencům a využít přitom schopnosti našich lidí v oblastech umělé inteligence nebo komunikačních technologií,“ uvedl český velvyslanec při NATO Jakub Landovský.

Umělá inteligence a možná vlastní satelit

NATO považuje průzkum z vesmíru za jednu z prioritních schopností. Podle dřívějších informací má centrum disponovat technikou, schopnou přijímat družicové snímky přímo z orbitálních drah. Používat má družice s velmi vysokým pozemním, spektrálním a radiometrickým rozlišením.

Doba na pořízení snímku se může měnit podle typu družice, orbitální dráhy, geografické lokace zájmové oblasti či klimatických podmínek. V případě nepříznivého počasí či v noci je možné získat radarové snímky, které lze sice obtížně vyhodnotit, ale i z nich je možné potřebná data získat.

Z technologického a informačního hlediska se má satelitní centrum zařadit mezi výjimečná evropská i světová pracoviště. Náklady na vybudování centra a jeho provoz zatím nebyly zveřejněny, ale půjdou z rozpočtu ministerstva obrany. Hovoří se o stovkách milionů korun.

Podle ministerstva obrany existuje záměr, jak dál satelitní centrum rozvíjet. Ve hře je přitom reálně i možnost, že by Česká republika mohla disponovat vlastní národní družicovou technologií. Projekt nazvaný GOLEM (globální orbitální elektrooptický systém) by mohl být realizován do roku 2024.

Ve podobném stádiu je rovněž projekt nazvaný STRATOM (stratosférický obrazový systém), který by zajišťoval průzkumné obrazové informace v rámci teritoria České republiky.



Už ve fázi vývoje je pak projekt umělé inteligence nazvaný MODES. Jde o modulární expertní systém využívající strojové učení, jehož schopnostmi bude automatická detekce, extrakce a identifikace zájmových objektů, například vojenské techniky na družicových snímcích.

„Jak technologicky, tak svými schopnostmi patří centrum mezi světovou špičku. Velmi mne překvapil zájem mladých lidí o pracovní uplatnění v Satelitním centru, zejména pak jejich motivace vycházející nejenom z odborného hlediska, ale i zájmu podílet se na zajištění bezpečnosti naší republiky,“ prohlásil ředitel centra Ladislav Stahl.