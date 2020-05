Virus udělal z pohotovostní jednotky chráněný druh. Kdyby musela do boje

Vrtulník vyzvedává průzkumníky a v tu chvíli začíná mela. Jakmile se stroj odlepí ze země, palubní střelec začne kropit nedalekou vyvýšeninu z kulometu. Během chvíle ohromnou plochu střelnice ovládne dunění pásových obrněnců, ozvou se další výstřely a hřmot dopadajících minometných granátů.



„Nepřítel má trojnásobnou přesilu a útočí na naši mechanizovanou rotu,“ popisuje situaci její velitel Tomáš Křížek.

Na scénu několikrát přilétají bitevní vrtulníky Mi-24/35, obrněnce zasypávají cíle na horizontu další palbou a pěšáci na linii odpalují protitankové střely. Na pomoc přijíždějí posily v podobě dalších obrněnců. „Všechno je to s ostrou střelbou. Pozemní síly, dělostřelectvo, minomety i letecká podpora. Cílem je blokovat nepřítele a jeho postup,“ dodává Křížek.

Několikahodinová simulace boje s ostrými střelbami je po třech měsících od propuknutí koronavirové epidemie prvním takto velkým a intenzivním cvičením české armády. Ve vojenském prostoru Libavá právě vrcholí dlouho připravované manévry pod názvem „Adamant Warrior“.

Přes 600 vojáků a 70 kusů bojové techniky převážně ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic, která tvoří jádro českého uskupení Sil velmi rychlé reakce NATO (VJTF) a drží nepřetržitou roční pohotovost. V případě potřeby musí do pěti dnů vyrazit i s technikou kamkoliv je Aliance pošle.



Uzavření vůči okolnímu světu

Koronavirová krize jejich neustálé se udržování pro případ nasazení značně zkomplikovala. Armáda totiž pozastavila do odvolání větší cvičení. Vojáci se mohli připravovat a cvičit pouze v kasárnách a ještě za přísných omezení. Stejně tak Hraničtí.

Ti se ovšem stali tak trochu chráněným druhem. Armádní velení je kvůli jejich pohotovosti a určení drželo stranou úkolů, které jinak vojáci z ostatních útvarů při zvládání koronavirové nákazy plnili. Žádné střežení hranic, pomoc policii nebo v domovech seniorů. Vojáci omezili kontakty pouze na nejbližší rodinu.



„Je to pochopitelné. Jsou připravování pro síly velmi rychlé reakce. Cvičili v malých skupinkách v posádce a v současnosti jsme je přesunuli na Libavou, kde zintenzivňují svoji připravenost,“ konstatoval šéf odboru rozvoje pozemních sil Pavel Lipka. Z tisícovky vojáků neonemocněl covid-19 žádný.



Lipka odmítl spekulace, že velení dokonce uvažovalo o tom, že by celou jednotku pro jistotu ve vojenském prostoru Libavá na nějakou neprodyšně izolovalo, aby se vojáci nakazit zkrátka nemohli.



„Takové úvahy nebyly na místě. Samozřejmě jsme chtěli pokračovat ve výcviku a nabízela se možnost využít libavského újezdu, kde by ta epidemiologická situace byla zabezpečená lépe. Zároveň ale byla jednotka v záloze pro případ, že by ji bylo nakonec potřeba nasadit i na území Česka,“ dodal.

„Tak trochu jsme se museli uzavřít před okolním světem,“ podotkl velitel 71. mechanizovaného praporu Petr Blecha.

Kompletní zastavení výcviku bylo ale nemyslitelné. „Vynechat na tři měsíce? Část těch schopností bychom ztratili a stálo by nás hodně času a úsilí to dohánět,“ uvedl Blecha. Jak dodal, armáda nakonec umožnila v nejbližší příhodnou chvíli uskutečnit i takto velké cvičení.



Kvůli epidemiologickým opatřením ale například nemohla dorazit rumunská jednotka a cvičení se smrsklo z původně plánovaných dvou týdnů na pouhých pět dní. „Mělo tady být dohromady dvanáct set vojáků, včetně zhruba sedmi stovek našich,“ konstatoval Blecha.

Přísná opatření platí i v poli

„Potřebujeme už sladit manévrové jednotky, protože nyní byl výcvik směrován pouze na stupeň družstvo, osádka či roj,“ popsal zástupce řídícího cvičení David Kremlička.



I tak na cvičišti platí přísná opatření. Vojáci jsou ubytováni po malých skupinkách, rozptýlení po vojenském prostoru. Na jednom místě se potká v jednu chvíli maximálně do stovky vojáků. A i ti mají mezi sebou maximální možné rozestupy. Výdej stravy je na více místech.

Také dílčí úkoly a mise cvičení podle utajovaných scénářů NATO museli být přepracovány pro menší jednotky tak, aby se vzájemně potkávalo méně vojáků. Na nezbytné minimum byla zredukována také účast podpůrných a logistických prvků. Přímo na cvičiště vojáci s sebou vzali také dva ionizátory, které využívají k desinfekci techniky a velkých prostor jako jsou ubytovny či jídelny.

Opatrnost je podle velitele Petra Blechy maximální. Jednotka si zkrátka nemůže dovolit přijít kvůli nákaze o žádné síly. Jen tak pro ilustraci. Pokud by Aliance jednotku povolala do akce, vlaky s technikou a vybavením by měřily dohromady asi 12 kilometrů.