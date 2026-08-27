Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slabost Západu jen dál povzbuzuje Putina, varují tajné služby i analytici

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  8:00
Ruský prezident Vladimir Putin v uniformě vojenského námořnictva na Kurilách....

Ruský prezident Vladimir Putin v uniformě vojenského námořnictva na Kurilách. (13. srpna 2026) | foto: Reuters

Rusové útočí v Záporoží drony Molnija. Některé řídí jen umělá inteligence. (10....
Rusové útočí v Záporoží drony Molnija. Některé řídí jen umělá inteligence. (10....
Ruský voják řídí útočný dron Molnija. (20. července 2026)
Ukrajina útočí na sklady v Rusku. Ohrožené objekky může Rusko převzít, nařídil...
79 fotografií
Ruský vládce Vladimir Putin si je dobře vědom toho, že by válka proti NATO byla sebevražedná. Ve snaze nějak posunout své neúspěšné válečné tažení na Ukrajině z patové situace se ale může pokusit západní Alianci zdiskreditovat a zastrašit. Třeba eskalací hybridních útoků proti některé z pobaltských republik, varují tajné služby i analytici.

Varování tajných služeb se množí. Ruský prezident Vladimir Putin by mohl během příštích měsíců nějakým způsobem „zaútočit“ na NATO a dramatickou eskalací se pokusit prolomit strategickou patovou situaci na Ukrajině. Šlo by zřejmě o omezený hybridní útok těsně pod prahem konvenční války.

Hlavním cílem by bylo podkopat jednotu Aliance a otestovat odhodlání jednotlivých členských zemí NATO přispěchat v rámci kolektivní obrany napadené zemi na pomoc. Mezi analytiky asi nejvíce diskutovaný scénář zahrnuje menší vpád ruských vojsk či spíše neoznačených ozbrojenců do pobaltského regionu. Pokud by spojenci následně rázně a tvrdě nereagovali, zesměšnilo by to základní závazek NATO ke kolektivní bezpečnosti a zpochybnilo budoucí soudržnost spojenců.

„Putin si je sice dobře vědom toho, že válka proti NATO by byla sebevražedná, ale zkušenosti z posledních dvou desetiletí ho přesvědčily, že Aliance je příliš rozdělená na to, aby jednala rozhodně, a nakonec spíše nabídne ústupky, než aby se Kremlu postavila. Jeho cílem je proto NATO spíše zdiskreditovat, než porazit,“ předpokládá bezpečnostní expert Peter Dickinson z prestižního americké Atlantické rady.

Brutální ztráty, postup minimální. Rusko míří k sázce na mobilizaci, tvrdí rozvědka

Vzhledem k malé vyhlídce na rozhodující ruský průlom na bojišti se podle něj nyní kremelský diktátor snaží dosáhnout cílů své invaze bombardováním ukrajinského civilního obyvatelstva a souběžně s tím doufá, že přesvědčí evropské podporovatele Ukrajiny, aby Kyjev opustili.

Dickinson varuje před častým argumentem skeptiků, že by Putin musel být naprostý šílenec postavit se nejmocnější alianci světa, když nedokáže ani porazit Ukrajinu. Jde podle jeho slov o zcela nesprávné pochopení ruských záměrů.

Západní lídři kolektivně selhali, když pokaždé sice odsoudili stále asertivnější zahraniční politiku Ruska, ale opakovaně se vyhýbali rozhodným krokům. „To přesvědčilo mnoho lidí v Moskvě, že demokratický svět je jen štěkání a žádné kousání, což připravuje půdu pro vzorec stále agresivnějšího ruského chování,“ konstatoval Dickinson.

Upozornil, že během posledních čtyř let sice západní podpora Kyjeva překonala nízká očekávání Moskvy, ale důraz se kladl jen na zajištění přežití Ukrajiny a nikoliv vyzbrojení bránící se země tak, aby měla šanci zvítězit. Dodávky pomoci byly často zpožděné nebo omezené a některé kategorie zbraní zůstaly pro ukrajinské obránce dodnes zapovězeny. „Kvůli oslabující touze vyhnout se čemukoli, co by mohlo Putina vyprovokovat. Tento přístup sice úspěšně zabránil úplnému ruskému vítězství, ale také prodloužil válku a Putina přesvědčil, že jeho zastrašovací taktika je účinná,“ dodal Dickinson.

Je tak podle něj stále zřejmější, že se Putinovi podařilo převzít iniciativu v nerovné konfrontaci s daleko silnějším soupeřem tím, že využil ochromujícího strachu Západu z eskalace.

U letiště v Lipsku našli další dron a výbušninu. Merz oznámí, kdo je viník

Přitom takový pomyslný poslední krok na eskalačním žebříčku nastal už počátkem srpna, kdy byl na německém letišti v Lipsku objeven dron s náloží hexogenu poblíž ukrajinského nákladního letadla používaného k přepravě vojenského materiálu a v tomto případě naloženého municí. Německé úřady v Lipsku řeší od té doby další dva podobné případy.

Londýn výhrůžky přechází

Ruská hybridní válka proti Západu probíhá již mnoho let, ale nyní může vstupovat do nebezpečné nové fáze. Potvrzením mohou být podle estonské vojenské zpravodajské služby také nová obvinění některých západních zemí a množící se výhrůžky, které mají zastrašit a odradit ukrajinské spojence od další podpory Kyjeva.

Naposledy Rusko opakovaně hrozilo Spojenému království blíže nespecifikovanými a nevyhnutelnými „důsledky“ a obvinilo Londýn z „eskalace konfliktu“ dodávkami britských dronů pro ukrajinské hloubkové údery na ruském území.

Británie reagovala „učebnicově“, jak by spojenecká reakce měla vypadat. Nedávno jmenovaný britský premiér Andy Burnham s klidem oznámil, že Londýn bude „i nadále stoprocentně podporovat Ukrajinu“ a poskytovat vybavení a zbraně, aby se země mohla ruské agresi bránit. Británie mimochodem plánuje do konce roku poskytnout Ukrajině 150 000 dronů. To nejen signalizuje prohlubující se roli ostrovní země v ukrajinské architektuře útoků na dlouhé vzdálenosti, ale také dokazuje, že ruská eskalační rétorika politiku Londýna nezmění.

A nestalo se nic.

Ukrajinské údery na dlouhé vzdálenosti v Rusku pociťuje stále více lidí. Rusko se rozhodlo zrušit kromě námořní přehlídky a dalších vojensko-vlasteneckých akcí i tradiční festival vojenské hudby.

Cílem ukrajinských úderů byly ropné rafinerie v Leningradské oblasti a Baškortostánu, sklady internetového obchodu Wildberries v Moskevské a Tverské oblasti. Velmi cennými cíli z minulého týdne ale byly podnik Roskosmos Progress v Samarské oblasti, chemický závod Karbolit v Moskevské oblasti a letecká základna Savasleika v Nižněnovgorodské oblasti.

„Společnost Progress montuje rakety Sojuz-2, které slouží k dopravě různého zboží (včetně satelitů Rassvet, obdoby ruského Starlinku) na oběžnou dráhu, a ukrajinský raketový útok může vést k odložení plánovaných startů,“ připomněla estonská rozvědka ve své poslední situační zprávě.

Údery na Wildberries dávají ochutnat válku většině Rusů, tvrdí estonská rozvědka

Pokračující útoky na ruský palivový průmysl pak způsobily novou vlnu nedostatku paliva v deseti ruských regionech a také u některých ruských jednotek válčících na Ukrajině.

Ukrajina také podnikla dva rozsáhlé útoky na energetickou infrastrukturu okupovaného Krymu a zaútočila na raketový komplex Bastion-M, letiště, radary a zařízení pro řízení dronů na poloostrově. V Rostovské oblasti pak byl zasažen závod na výrobu raketového paliva Kamensk.

Raketový teror pokračuje

Estonští zpravodajci hlásí, že na frontě probíhá průměrně 230 střetnutí denně. Nejintenzivnější boje jsou ve směrech na Pokrovsk a Kosťantynivka (Doněcká oblast), Slovjansk (Doněcká oblast), Huljapole (Záporožská oblast) a Jižní Slabožanske (Charkovská oblast). Ruské denní ztráty se drží na hranici 1 400 vojáků.

Ukrajinské síly naopak zahájily protiútoky ve směru na Velikij Burluk a Borovu (Charkovská oblast), ve směru na Lyman (Doněcká oblast), ve směru na Huljapole (Záporožská oblast) a ve směru na Oleksandrivku (Dnipropetrovská oblast).

Kyjevem projel parádemarš robotů. Proč jsme tam neposlali Iskander, čílí se Rusové

Kyjev nadále trápí kritický nedostatek munice do protivzdušných systémů, zejména pro systémy Patriot. Rusko dál pokračuje v terorizování civilního obyvatelstva raketovými útoky na města.

„Podle nejnovějších údajů OSN bylo v červenci 2026 zabito nejméně 437 ukrajinských civilistů a 2 610 zraněno, což představuje nárůst o 70 procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku,“ poukázala estonská rozvědka.

Moskva se přitom snaží prezentovat tuto útočnou kampaň jako „odvetu“ za ukrajinské údery hluboko uvnitř Ruska. Kremelská tvrzení o „odvetě“ se ozývají obzvláště hlasitě v souvislosti se současnými ukrajinskými údery na sklady největšího ruského internetového prodejce Wildberries a konkurenta ozon. Ztotožňování obranného úsilí Ukrajiny se systematickým bombardováním ukrajinských měst a civilní infrastruktury Ruskem je ovšem velmi zavádějící a nebezpečné.

„Ukrajina se snaží oslabit ruskou schopnost vést agresivní válku tím, že cílí na infrastrukturu s jasnými vazbami na ruskou armádu a Putinovou válečnou ekonomiku. Moskva se naopak snaží znemožnit život velkých částí Ukrajiny a donutit Kyjev ke kapitulaci,“ podotkl analytik Zahar Hryniv z Eurasijského centra Atlantické rady.

Bezpečnostní expert Can Kasapoğlu z Hudson Institute varoval před alarmujícím trendem, který začíná v ruském raketovém válčení převládat. Jde o relativně malou ruskou střelu s plochou dráhou letu S8000 (Banderol), kterou Rusové začínají masivně používat především na jižní frontě. Podle Kasapoğlua jde o příklad posunu Kremlu od pokročilých zbraní k cenově dostupným zbraním ve velkém množství.

Cena jedné této střely je odhadována na 50 až 150 tisíc dolarů a může nést hlavici o váze 112 kilogramů na vzdálenost přibližně 485 kilometrů a to rychlostí rychlostí téměř 690 kilometrů za hodinu. Rusko údajně vyrábí každý měsíc zhruba 80 těchto střel a Moskva s nimi útočí převážně proti přístavům, logistickým uzlům a skladům v Oděse a na dalších místech.

Napětí v Rusku roste, může změnit průběh voleb, předvídá estonská rozvědka

„Tato levná střela, odpalovaná z různých platforem, včetně dronů Orion, zkracuje dobu varování Ukrajiny a nutí Kyjev používat vzácné rakety protivzdušné obrany nebo podnikat stíhací lety. Obě drahé možnosti je obtížné udržet proti levné munici,“ konstatoval Kasapoğlu.

Výroba těchto ruských střel je přitom naprosto závislá na čínských motorech a západní elektronice. „I když to pro Moskvu zůstává zranitelností, ruské komerční dodavatelské řetězce i nadále udržují výrobu této střely,“ dodal Kasapoğlu.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia

Václav Neckář se synem Václavem

Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...

Ve francouzském městě Caen najelo auto úmyslně do skupiny chodců. Jeden mrtvý

ilustrační snímek

Ve francouzském městě Caen ve středu večer najelo auto úmyslně do skupiny chodců. Jeden člověk zemřel a dalších deset je raněno. Sedm lidí je v kritickém stavu.

27. srpna 2026  8:03,  aktualizováno  8:24

V Česku hrozí střety fotbalových fanoušků, varuje policie. Chystá mimořádná opatření

ilustrační snímek

V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků, varuje policie na síti X. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují...

27. srpna 2026  8:06

Slabost Západu jen dál povzbuzuje Putina, varují tajné služby i analytici

Ruský prezident Vladimir Putin v uniformě vojenského námořnictva na Kurilách....

Ruský vládce Vladimir Putin si je dobře vědom toho, že by válka proti NATO byla sebevražedná. Ve snaze nějak posunout své neúspěšné válečné tažení na Ukrajině z patové situace se ale může pokusit...

27. srpna 2026

Jeho snímek obletěl svět. Zemřel autor slavného „Výbuchu radosti“ Slava Veder

Fotograf Slava „Sal“ Veder drží 13. ledna 2008 v sanfranciském studiu Left...

Ve věku 99 let zemřel americký fotograf Slava Veder, který se proslavil emotivním snímkem z března 1973 zachycujícím radostné setkání rodiny s příslušníkem letectva USA propuštěným z vietnamského...

27. srpna 2026  7:42

Jednání jsou ve slepé uličce, Rusko zvažuje další eskalaci ve válce s Ukrajinou

Ruský prezident Vladimir Putin se účastní jednání s vedením ministerstva obrany...

Rusko zvažuje zesílení útoků balistickými raketami na Kyjev, včetně cílů v centru města, a na klíčovou infrastrukturu v dalších částech Ukrajiny, protože usoudilo, že jednání o mírové dohodě se...

27. srpna 2026  7:32

Nepálem a Čínou se prohnaly bleskové povodně. Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných

Následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)

Čína po středeční povodni na hranici Tibetu s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Nepál jako počet mrtvých nově udává 162, pohřešuje podle AFP dalších...

27. srpna 2026  5:02,  aktualizováno  7:05

Teploty vystoupají až k 33 stupňům, pak přijdou bouřky a ochlazení

ilustrační snímek

Počasí v Česku bude v dalších dnech proměnlivé. Teploty budou v pátek na jižní Moravě stoupat až k 33 stupňům, odpoledne ale od západu dorazí přeháňky a bouřky, místy i silné. V sobotu se ochladí, v...

27. srpna 2026  6:53

Rusko zaútočilo na Ukrajinu drony a raketami, Kyjevem otřásly exploze

Sledujeme online
Ruský útok balistickými střelami na Kyjev a okolí a jeho následky (20. srpna...

Kyjevem v noci na čtvrtek otřásly exploze, škody zatím nejsou jasné. Rusko během noci udeřilo na Ukrajinu drony a raketami. Cílem byl i Kryvyj Rih na jihovýchodě země, rodné město ukrajinského...

27. srpna 2026  6:21

Koalici určí Praha, ne centrála ODS, říká kandidát na primátora Tomáš Portlík

Premium
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík

Současný propad preferencí ODS je důsledkem toho, že strana v minulosti zanedbávala domácí témata na úkor zahraniční politiky a boje proti politickým soupeřům, říká její místopředseda a také kandidát...

27. srpna 2026

Výměna ve fungující firmě. Proč musel skončit šéf drah Krapinec

Premium
Šéf Českých drah Michal Krapinec.

Rekordní investice do obnovy vozidlového parku, zvyšování dochvilnosti vlaků, ale i střídavé úspěchy i neúspěchy Českých drah v tendrech na další provoz vlaků proti soukromé i zahraniční konkurenci....

27. srpna 2026

Šéf CIA přijel varovat Rusy: Leccos víme. Bylo to tak tajné, až přišla řada spekulací

Premium
Šéf americké CIA John Ratcliffe odletěl do Moskvy varovat Rusy, že Američané...

Když šéf CIA letí tajně do Moskvy v době, kdy z Kremlu přichází mráz, je to zřejmě naléhavé. Protože nikdo neoznámil, proč tam jel, vypadá to ještě naléhavěji. Takže je čas na dohady, z nichž ten...

27. srpna 2026

Írán zařadil na seznam vojenských cílů Radio Farda, které vysílá z Prahy

Nápis, logo, „Radio Free Europe Radio Liberty“ v nové budově Rádia Svobodná...

Íránské ozbrojené síly zařadily podle AFP na seznam vojenských cílů stanici Radio Farda, kterou v Praze provozuje Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Na seznamu jsou také stanice BBC Persian či Iran...

26. srpna 2026  20:31,  aktualizováno  23:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.