NATO za deset let? Agresivnější Rusko a možný konflikt s Čínou

„Je třeba posílit Alianci na východním křídle a schopnosti v Černém moři. Tam dnes Rusko provádí největší agresi,“ konstatoval bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges. Pokud spojenci zůstanou nečinní, může být podle jeho slov dalším okupovaným městem ukrajinská Oděsa.

„A poté třeba Rumunsko. Je důležité investovat do infrastruktury, aby byly naše jednotky a vojenská technika vůbec schopny se rychle dopravit na místo určení,“ dodal americký generál ve výslužbě.

Za nejdůležitější pro další období a pro odstrašení možných útočníků označil soudržnost a sílu spojenců. Bez soudržnosti Rusko podle jeho slov využije „každé trhlinky k agresi“. „Rusko celá staletí respektuje jen sílu,“ řekl.

Mezi nejvážnější výzvy pro další roky zařadila Rusko také zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová. „Ruské agresivní výpady vůči svým sousedům a okupace Krymu. Ruské budování masivní vojenské síly od severního pólu... porušování smlouvy INF o likvidaci raket středního a kratšího dosahu,“ vypočítala.

Někdejší slovenský státní tajemník Rastislav Káčer varoval, že spojenci musí věnovat ruským ambicím dostatečnou pozornost. „Rusové se vracejí zadními vrátky a my tomu nesmíme přihlížet,“ řekl.

„Nemůžeme se tvářit, že hrozba z Ruska neexistuje,“ prohlásil také slovenský prezident Andrej Kiska.

Bývalý generální tajemník NATO George Robertson uvedl, že je potřeba vrátit se ke spolupráci v rámci Rady NATO-Rusko, ale zároveň odsoudit ruskou agresi na Ukrajině a použití bojového plynu v Salisbury. „Vedení Ruska věří argumentům naprosto vzdálených realitě. NATO je obranná aliance, není určená k útoku. To je její poslání,“ prohlásil.

Přestože Rusko bude podle Robertsona i nadále představovat hrozbu pro NATO, věří, že si Moskva brzy uvědomí, že má mnohem víc společného se Západem než s Východem.

Český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý do budoucna vidí rostoucí hrozby především v kyberprostoru a na Dálném východě v Číně. Generál Hodges dokonce soudí, že během následujících deseti let může s Čínou dojít k nějakému vojenskému konfliktu.



„Doufám, že se pletu. Ale taková linie vývoje tady je. Když vidím, co Čína dělá a poslouchám, co říkají komunističtí představitelé Číny, tak myslím, že by to skutečně mohlo někdy vést ke konfliktu,“ varoval. V takovém případě pak pro USA bude rozhodující, jaké vojenské kapacity budou mít k dispozici v Tichomoří.

Obranné výdaje pokulhávají

Podle Lorda Robertsona čeká v následující dekádě Alianci možné rozšíření o několik dalších členů. V této souvislosti ale kritizoval evropské členy NATO včetně Česka, že neplní své závazky ohledně obranných výdajů - tedy že nedávají na obranu 2 procenta HDP.

Česká republika aktuálně dává jen 1,1 procenta. Do roku 2021 chce výdaje zvýšit na 1,4 procenta a do roku 2024 na hranici dvou procent. „Český rozpočet na obranu se sice zvyšuje, ale stále to bude trvat, než se podaří splnit dohodnutý cíl. Současných 1,04 procenta je při vší ústě a také s velkým politováním žalostné,“ řekl Robertson.

Evropa si podle jeho slov v minulosti příliš zvykla na status, že USA vždy pomohou. Evropské státy by si proto měly uvědomit, že „pokud chtějí být součástí velmi elitní organizace a mít prospěch z členství,“ pak musí přispět, aby Aliance elitní organizací i nadále zůstala. „Investice do obrany jsou v zájmu každého státu,“ dodal.

Spojené státy podle generála Hodgese svůj transatlantický závazek vždy ctily. Jak ale upozornil, investice evropských zemí do obrany jsou základem pro bezpečnost i prosperitu USA. „Víme, že nemáme schopnosti dělat všechno sami. Potřebujeme mít spolehlivé spojence, a ti přicházejí právě z Evropy, z Austrálie a z Kanady,“ konstatoval.