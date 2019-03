Členství v NATO je známkou příslušnosti k Západu, tvrdí experti

“Rozhodnutí o směřování ČR do evropských a euroatlantických demokratických struktur bylo jednoznačně správné, bez jiné životaschopné alternativy,“ uvedl generál Petr Pavel, který po tři roky jako první zástupce nových členských zemí řídil nejvyšší vojenský orgán NATO.

Podle Pavla musí každý uznat, že uplynulých 20 let bylo pro ČR obdobím stability, bezpečnosti, ekonomického růstu a zvyšování životní úrovně. „Přínosy našeho členství ve společenství demokratických zemí výrazně převyšují naše vstupy a případná negativa,“ řekl.

Česká armáda je podle expertů asi nejviditelnějším odrazem našeho členství v Alianci. Podle Pavla ale máme vůči ní co dohánět - především v tempu a rozsahu modernizace.

Za uplynulých dvacet let nicméně zažila období intenzivního profesionálního růstu. „Výkon naších vojáků na velitelstvích, při cvičeních a v misích je srovnatelný s armádami, ke kterým jsme před dvaceti lety vzhlíželi jako ke svým vzorům,“ tvrdí Pavel.

Český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý vnímá členství v NATO za imperativ příslušnosti České republiky k Západu. Z hlediska našeho působení v Alianci je podle něj důležitá politická kontinuita. Připomněl, že všechny vlády, ať měly jakékoli politické složení, držely a drží zakotvení v NATO jako základní podmínku obrany a bezpečnosti naší země.



„Aliance spolu s Evropskou unií jsou dva institucionální pilíře, jež nesou a chrání naši civilizaci,“ prohlásil diplomat.

„Jsme standardní spojenec, spolehlivý a předvídatelný. A to není vůbec málo,“ dodal.

Garance bezpečnosti a prosperity

Jeho jmenovec, někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, považuje vstup ČR do NATO za zlom, od něhož má naše země garance dosud nebývalé úrovně bezpečnosti. „Je to poprvé, kdy se můžeme spolehnout na naše spojence. Samozřejmě, že to není zadarmo. Tak, jak mi spoléháme na spojence, spojenci spoléhají na nás,“ konstatoval.

Podle bezpečnostního experta a sociologa Ivana Gabala byly uplynulé dvě dekády obdobím, kdy jsme se stále učili a dozvídali se o sobě nové věci. „Teprve po vstupu jsme zjistili, jak moc velká je s tím spjatá odpovědnost a jak moc je NATO také zátěžové a zároveň plně závislé na iniciativě svých členů,“ řekl.

Se zpožděním jsme tak podle něj zjistili, že v Severoatlantické smlouvě je před článkem 5. také článek 3., který říká, že musíme především budovat vlastní obranu a kapacity. A také se zpožděním zjišťujeme, že možná pomoc od druhých je také odvozena od naší vlastní síly a schopnosti ji použít.

Účast v misích nemusí stačit

Podle bezpečnostního poradce a novináře Františka Šulce je členství v NATO jedním z nejdůležitějších kroků, který jsme po roce 1989 učinili. ČR má díky Alianci nejlepší bezpečnostní ukotvení, respektive garance v historii.

Česká armáda získala nové zkušenosti, nejenom v zahraničních operacích, ale i v mezinárodních štábech či plánovacích skupinách. „Máme možnost spolurozhodovat o věcech, o kterých bychom kvůli váze země spolurozhodovat nemohli,“ podotkl.

Upozornil však, že data jasně ukazují, že největší úsilí Česká republika vyvinula před samotným vstupem do NATO, tedy před rokem 1999. V následujících letech snažení oslabovalo. Lze to podle něj demonstrovat například na výdajích na obranu, které v roce 2017 dosahovaly 90 procent výdajů na obranu v roce 2005.

A účast v zahraničních operacích už nemusí podle něj do budoucna k „dobrému spojeneckému jménu“ stačit, zvlášť když se těžiště pozornosti opět přenáší k obraně teritoria.