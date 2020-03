Koronavirus se objevil u vojáků v misích NATO. Češi jsou v pořádku

„Naši vojáci jsou všichni v pořádku. Nemáme informace, že by mohli přijít s nakaženými do kontaktu,“ uvedla mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková.

O prvním případu nákazy mezi zahraničními vojáky, kteří působí v Lotyšsku v rámci předsunuté vojenské přítomnosti NATO, informovalo lotyšské ministerstvo obrany. Novým koronavirem se tam nakazil voják mezinárodního praporu. Národnost však ministerstvo neuvedlo, nicméně voják má mírné příznaky a je v domácí izolaci v pronajatém domě a nikoliv na základně Ādaži, kde je mezinárodní prapor situován.

Ministr obrany Artis Pabriks informoval, že vojáci, kteří s ním přišli do styku, jsou v nucené karanténě. Voják se podle něj nakazil během své nedávné cesty do zahraničí a nebyl v kontaktu s lotyšskými jednotkami. Podezření na nákazu COVID-19 pak podle Pabrikse mají lékaři i u dalšího vojáka pocházejícího ze stejné země.

„Přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom omezili šíření viru, aby naše jednotky a naši spojenci byli v následujících týdnech chráněni před touto chorobou,“ prohlásil Pabriks.

V Lotyšsku působí v rámci mezinárodní bojové jednotky pode kanadským velením 55 českých vojáků. Jádro jednotky tvoří příslušníci minometné čety 42. mechanizovaného praporu. Mezinárodní prapor tvoří kromě dalších také španělští a italští vojáci.

Další nákaza v Litvě

V úterý hlásil několik případů nákazy také alianční prapor v sousední Litvě. Mezi testovanými s pozitivním výsledkem jsou tam němečtí a nizozemští vojáci. Agenturní zprávy hovoří o dvacítce případů. V Litvě působí v rámci mezinárodní jednotky NATO pod německým velením asi třicetičlenná skupina českých vojáků z 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Pozitivně testováni na nový koronavirus byli v týdnu také čtyři příslušníci mise NATO v Afghánistánu. Nákaza se u nich zjistila krátce poté, co do země přiletěli. „Tito členové mise NATO dorazili do země nově a pobývali v preventivním zařízení, kde se u nich projevily příznaky infekce. Následně byli umístěni do izolace a otestováni,“ uvedlo velení alianční mise s tím, že národnost nakažených nehodlá nyní zveřejnit.

V preventivních zařízeních v Afghánistánu je nyní sledováno zhruba 1 500 příslušníků mise NATO. Většinou jde o lidi, kteří do země přicestovali nedávno.



„Klademe důraz na prevenci šíření. Je to obtížné za normálních okolností a téměř nemožné během násilí. Všechny strany musí omezit boje a zaměřit se na prevenci šíření tohoto viru mezi silami a afghánským obyvatelstvem,“ konstatoval velitel mise Scott Miller.