Španělé, Italové a Černohorci hledají kvůli nákaze pomoc u spojenců

První spojence z NATO o pomoc požádal Madrid. Španělsko patří k zemím nejvíce zasaženým šířením nového koronaviru COVID-19.



Nakaženo je takřka 64 000 lidí. Za posledních 24 hodin přibylo 769 obětí a celkem jich je 4 858. A navzdory vyhlášení přísných restrikcí se španělským úřadům nedaří šíření nákazy zpomalit.

„Je to velmi těžký týden, protože jsme v prvních fázích překonávání viru, ve fázi, kdy se blížíme k vrcholu epidemie,“ řekl ministr zdravotnictví Salvador Illa. Vláda kvůli tomu do boje s koronavirem povolala přes 3 tisíce vojáků a právě armáda se kvůli hrozivé situaci obrátila s prosbou o dodávky humanitární pomoci na specializované středisko EADRCC pro krizové situace. To nyní koordinuje pomoc po celém světě

Zdravotníkům, záchranářům i vojákům se totiž akutně nedostává zdravotnického materiálu. „Španělská armáda požádala o mezinárodní pomoc a poptává zdravotnické vybavení, které by pomohlo omezit šíření viru v armádě i u civilního obyvatelstva,“ uvedlo alianční středisko s tím, že Madrid shání půl milionu rychlotestů na přítomnost COVID-19, 450 tisíc respirátorů, teploměry, 500 plicních ventilátorů a 1,5 milionu roušek.

Podobně vzápětí o pomoc s dodávkami zdravotnického materiálu požádala spojence Itálie, která má už přes 80 tisíc nakažených a přes 8 tisíc mrtvých. Řím shání přes 14 tisíc lékařských monitorů, 300 milionů jednorázových rukavic, 1,2 miliardy jednorázových roušek a plicní ventilátory.



Ve čtvrtek se s naléhavou prosbou o pomoc připojila Černá Hora, která potřebuje 5,6 milionu roušek, milion respirátorů, 6 milionů párů rukavic, filtry, ventilátory a desinfekci.

Alianční centrum EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) vzniklo v roce 1998 v rámci programu NATO Partnerství pro mír. Centrum koordinuje záchranné práce a pomoc při katastrofách či ekologických haváriích. Na programu se podílejí členské státy NATO a další partnerské země.

INTERAKTIVNÍ MAPA Kde EADRCC pomáhá

EADRCC se například zapojilo do pomoci při obraně Turecka před možným úderem ze strany Iráku. Do země centrum vyslalo zdravotnické týmy a chemické experty kvůli obavám, že by režim Saddáma Husajna mohl použít chemické nebo biologické zbraně.



Centrum též koordinovalo pomoc i při záplavách v Albánii a České republice v roce 2002. Zajišťovalo letecký most s pomocí do zemětřesením postiženého Pákistánu nebo vyslalo speciální hasící letouny a helikoptéry do Albánie, Bosny, Bulharska a Makedonie, kde propukly rozsáhlé lesní požáry.