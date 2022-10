NATO spustí jaderné cvičení i přes Putinovy hrozby. Chystá ho rok

„Jde o rutinní cvičení, které se koná každý rok, aby naše odstrašování bylo bezpečné, účinné a efektivní,“ řekl Stoltenberg na tiskové konferenci před dvoudenní schůzkou ministrů obrany v Bruselu.

Na dotaz, zda by Aliance neměla kvůli hrozbám ruského prezidenta Vladimíra Putina raději cvičení zrušit, uvedl, že by to vyslalo směrem k Rusku špatný signál. Navíc bylo naplánováno dlouho dopředu a jeho cílem je prověřit odstrašující sílu Aliance.

„Jaderné hrozby prezidenta Putina jsou nebezpečné a nezodpovědné,“ prohlásil s tím, že Moskva dobře ví, že jadernou válku nelze nikdy vyhrát.

Do týdenního cvičení s názvem „Steadfast Noon“ se zapojí 14 členských států NATO. Nasazeny budou letouny schopné nést jaderné zbraně, ale také zpravodajské a výzvědné stroje a tankery pro doplňování paliva za letu. Týdenní cvičení má být prověrkou jednotek i vybavení.

Stoltenberg potvrdil, že NATO bedlivě sleduje možné pohyby ruských jaderných sil. „Nezaznamenali jsme žádné změny v ruské jaderné pozici, ale zůstáváme ostražití.“

Připravujeme další informace.