Válku s Íránem nechceme, ujistil šéf Pentagonu spojence z NATO

„Spojené státy jasně řekly, že si válku nepřejí. Velmi jasně řekly, že jsou připraveny jednat s Íránem bez jakýchkoli podmínek,“ konstatoval šéf NATO Jens Stoltenberg po jednání ministrů obrany v Bruselu, kde byl Esper poprvé od svého uvedení do čela Pentagonu.

Spojenci podle Stoltenberga podpořili snahy o de-eskalaci napětí v Perském i Ománském zálivu a nabídku Washingtonu na rozhovory s Teheránem tak, aby se podařilo zabránit případným nehodám.

Americký ministr Mark Esper během jednání ale rovněž zdůraznil, že Spojené státy už nebudou tolerovat žádné další incidenty vyvolané Íránem.



Podle svých slov se chce v v polovině července do Evropy vrátit, aby spojencům předal další informace o íránských hrozbách a získal jejich podporu pro širokou mezinárodní koalici, která by společně reagovala na další incidenty nebo provokace ze strany Teheránu.

Spojence Esper požádal, aby USA pomohli dosáhnout mírového řešení situace, včetně například hlídkových a průzkumných letounů nebo poskytnutí námořní podpory pro hlídkování a ozbrojené eskorty obchodních plavidel po trasách v oblasti. „Abychom se vyhnuli vojenské eskalaci, pomozte nám zachovat svobodnou plavbu v Hormuzském průlivu, v Perském zálivu i jinde,“ citovala Espera agentura AP. Pevné sliby oficiálně zatím nedostal.

Írán podle Washingtonu a dalších západních mocností v posledních týdnech zaútočil na dva tankery a před týdnem sestřelil americký bezpilotní letoun. Americký prezident Donald Trump následně uvedl, že na poslední chvíli odvolal odvetné údery na íránské cíle, když se dozvěděl, že by o život přišlo až 150 lidí.

Ještě před jednáním Esper avizoval, že cílem jeho cesty do Bruselu je přesvědčit evropské spojence, že konfrontace s Íránem je globální výzvou, která vyžaduje mezinárodní reakci. Ministr zahraničí Mike Pompeo předtím nastínil, že by Spojené státy chtěly vytvořit širokou koalici, včetně asijských a evropských zemí, která by čelila íránské vojenské hrozbě a pomohla monitorovat námořní dopravu v oblasti Perského zálivu.

Podle šéfa NATO Stoltenberga zatím Aliance žádná rozhodnutí nepřijala. „Shodli jsme se na tom, že jsme hluboce znepokojeni tím, co Írán udělal a dělá v regionu,“ řekl Stoltenberg.