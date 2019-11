Berlín chce oživit NATO. V reformách by mohla radit skupina "moudrých"

„NATO je úspěšný model. Máme zájem na tom, aby to tak zůstalo i nadále. Naše jednota k tomu bude klíčem,“ prohlásil šéf německé diplomacie Heiko Maas, který s návrhem na vytvoření zvláštní rady či skupiny přišel.

Uznávaní experti by podle něj měli přezkoumat a identifikovat bezpečnostní výzvy a doporučit, jak by se Aliance měla změnit. „Měli bychom získat radu od odborníků, od lidí, kteří těmto problémům rozumí,“ řekl. Podrobnosti o tom, kdo by radě měl usednout či jak by měla fungovat, ale zatím odmítl sdělit.

Německý návrh přichází po nedávné ostré kritice francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který uvedl, že je NATO stavu po „mozkové smrti“ kvůli pasivitě Spojených států či neakceschopnosti vůči vojenské ofenzivě Turecka v Sýrii, na kterou spojenci nedokážou účinně reagovat. Vyzval proto, aby se Evropa více soustředila sama na sebe a na posílení vlastní obrany.

Šéf NATO Jens Stoltenberg německý návrh označil za velmi silnou a jasnou zprávu, jak posílit NATO jako platformu pro řešení politických výzev. Návrh Berlína na vytvoření „rady moudrých“ podle agentur ocenil i francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

„NATO je jediným místem, kde se Evropa a Severní Amerika každý den angažují v takových strategických otázkách, které jsou důležité pro naši sdílenou bezpečnost,“ řekl Stoltenberg.



Připustil, že ve spojenectví 29 zemi jsou rozdílné názory na řadu věcí. „I přes rozdílné názory je NATO silnější a dělá toho více než v posledních desetiletích,“ dodal.

Varování francouzského prezidenta o neakceschopnosti NATO je potřeba brát vážně i podle českého prezidenta Miloše Zemana. Ten na velitelském shromáždění české armády prohlásil, že by se Aliance měla stát ofenzivnější a soustředit se na boj proti mezinárodnímu terorismu. „I z klinické smrti se dá dostat,“ řekl.



Podle českého ministr azahrničí Tomáše Petříčka (ČSSD) čelí NATO i po sedmdesáti letech mnoha výzvám, které ohrožují bezpečnost i jednotu. „Žádná hrozba není pro NATO dost velká, pokud budeme jednotní v záměrech i činech,“ uvedl po jednání.