NATO spouští tržiště proti dronům. Umožní nákupy bez zdlouhavých tendrů

Spolu s tímto krokem Aliance slibuje investice přes 40 miliard dolarů (přes 870 miliard korun) do protidronových schopností v příštích pěti letech. Model tržiště se do určité míry podobá systému, který už od jara 2023 funguje na Ukrajině.
Tržiště spravované specializovanou alianční agenturou pro komunikace a informace (NCIA) je součástí iniciativy Drone Edge, kterou spojenci představili letos v červenci během summitu NATO v turecké Ankaře. Zájemci o pořízení protidronových systémů si v katalogu vyberou řešení, která už NCIA předem prověřila a vybrala.
Nahrazuje tak většinou zdlouhavé zadávání zakázek na národní úrovni katalogem předem prověřených řešení. Dodavatel projde jedním hodnocením a poté nabízí své výrobky přímo odběratelům, tedy jednotlivým členům Aliance.
Agentura před časem vyhlásila soutěž a vybrala 16 protidronových řešení od pěti firem: Alta Ares, Axon Enterprise, Northrop Grumman, OSL UK a Quantum Systems. Vycházejí z zkušeností z aktivit NATO, z národních inovačních programů a z operačních cvičení. Vybrané systémy už nasadily některé členské státy a použity byly také na Ukrajině.
Do katalogu vybrala agentura nejlepší řešení na základě čtyř referenčních scénářů – odstupňovaných kategorií. Prvním je ochrana objektu. Vybrané systémy mají chránit konkrétní hodnotný cíl, například vojenské zařízení, kritickou infrastrukturu nebo velitelské stanoviště. Počítá s detekcí, sledováním a reakcí.
Druhou kategorií je ochrana oblasti. Vybrané systémy mají pokrývat území o průměru do tří kilometrů, například letiště nebo logistické centrum. A využívat mají koordinované senzory a protiopatření.
Ve třetí kategorii jsou systémy pro ochranu hranice. Vybrané systémy mají být schopné chránit úsek hranice o délce 20 kilometrů a zajišťovat trvalý dohled, včasné odhalení a koordinovanou reakci.
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Poslední čtvrtou kategorií jsou pak systémy pro ochranu konvojů. Ty mají ochránit kolonu dlouhou až 300 metrů, která jede rychlostí do 50 km/h. Jde tedy o vysoce mobilní systémy, které hrozby zachytí za jízdy.
Rámcové smlouvy s vybranými firmami platí rok a půl od podpisu a lze je prodloužit. S ohledem na rychlý vývoj dronů i protidronové techniky ale hodlá agentura pořádat další pravidelné soutěže. Chce, aby se do nabídky dostávaly nejnovější technologie. Aliance zároveň také kvůli tomu vyčlenila 3,1 milionu eur (přes 75 milionů korun) na další testování, které si před nákupem vyžádají jednotlivé státy nebo velitelství NATO.
Obdoba ukrajinského modelu
Princip aliančního tržiště připomíná ukrajinskou platformu Brave1, i když je nesrovnatelně menší. Ukrajinská platforma má zkrátit cestu od nápadu k bojovému nasazení z let na měsíce.
Podle ukrajinského ministerstva obrany sdružuje 2 500 ukrajinských firem, které vyvíjejí obranné technologie. Spolupracují v něm firmy, stát, armáda, investoři a další zájemci. Kromě tržiště nabízí také granty. Za dva a půl roku udělil přes 700 grantů v celkové hodnotě více než 2,6 miliardy hřiven (přes 1,2 miliardy korun).
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Tehdejší šéf pro digitální transformaci a později ministr obrany Mychajlo Fedorov ho při startu přirovnal k „Amazonu pro armádu“. Ukrajinské jednotky si tam nakupují potřebnou techniku prakticky přímo na frontě. Výrobci, kteří prošli prověrkou, mohou na tržišti prodávat své vybavení.
Za dobu fungování si přes platformu jednotky ukrajinské armády objednaly přes 903 tisíc kusů různé techniky a vybavení v hodnotě 1,39 miliardy dolarů. Například k listopadu 2026 dodaly firmy vojákům více než 774 tisíc dronů a dalšího vybavení. Obsáhlý katalog nabízí přes sedm tisíc řešení od 955 firem. Brave1 je zároveň otevřený pro zahraničí. Zhruba před rokem spustil dílčí platformu „Test in Ukraine“ pro zahraniční výrobce. Od ledna 2026 navíc mohou výrobci přímo na tržišti sledovat, jak si jejich technika vede na bojišti.
Alianční tržiště nabízí 16 řešení od pěti firem a zaměřuje se jen na obranu proti dronům. Brave1 Market nabízí tisíce řešení od stovek firem napříč celým obranným sektorem.