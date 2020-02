Speciálním partnerem Dnů NATO v Ostravě bude Švédsko. Podruhé v historii

„Švédsko se stane v září zvláštním partnerem letošních Dnů NATO v Ostravě. Dnes mně to potvrdil ministr Peter Hultqvist,“ uvedl Metnar. Letošní Dny NATO v Ostravě se 19. a 20. září na letišti v Mošnově uskuteční už po dvacáté. Loni největší akci svého druhu v Evropě navštívilo 220 tisíc diváků.

Speciální partnerský stát je jedinečný koncept, jenž byl na Dnech NATO představen v roce 2014 a který vybrané zemi umožňuje rozsáhlou prezentaci ozbrojených a bezpečnostních sil, ale rovněž obranného průmyslu.



Poprvé se této role ujalo Polsko, druhým v pořadí bylo právě Švédsko a připomnělo tak desáté výročí letounů JAS-39 Gripen v českých službách.



Následovaly Německo, Slovensko, USA a naposledy loni Rumunsko.

Švédsko se tak stane první zemí, jež se ujme této role podruhé. „Dostane exkluzivní prostor pro ukázku své techniky a schopností, a to v roce, kdy si připomínáme 15 let od zavedení švédských strojů JAS-39 Gripen do výzbroje českého letectva,“ konstatoval Metnar.

Švédská účast na Dnech NATO v Ostravě přitom vždy patří mezi divácky velmi atraktivní. Organizátoři zatím neprozradili, o jakou konkrétní techniku a jednotky půjde. První jednání o švédské účasti však proběhlo v pondělí ve Stockholmu.

DNY NATO Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční 19. a 20. září. Vstup na akci je zdarma. Je to ojedinělá nekomerční přehlídka, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky také to nejlepší, co mají k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, Vězeňská služba a další složky. Rekord v návštěvnosti je 225 tisíc diváků. Více informací na oficiálních stránkách www.natodays.cz

Při první švédské účasti v roli partnerského státu v roce 2015 ale mohli návštěvníci akce vidět rozsáhlou účast švédské historické letky, tankovací letoun TP-84 Hercules. A Švédsko se rovněž zasloužilo o prezentaci transportního letounu C-17 Globemaster z aliančního programu, který na mošnovské letiště dopravil pozemní techniku švédské armády.

„Po loňské neúčasti může být tato rozšířená účast Švédska překvapením, ale jednání probíhala již v létě a Švédsko tak šetřilo své kapacity právě až pro rok 2020,“ řekl Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, které akci organizuje.

Jak připomněl, Švédsko je jedním z pěti významných aliančních partnerů a právě na prezentaci nečlenských, ale partnerských zemí NATO se podle něj organizátoři chtějí do budoucna více zaměřit.