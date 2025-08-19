NATO rozšíří podzemní pavučinu. Napojí Česko na strategický přísun paliva

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  18:57
Propojuje vojenské letecké základny, rafinerie, přístavy, civilní letiště i čerpací stanice i skladovací zásobníky napříč Evropou. V případě válečného konfliktu má zaručit strategický přísun paliva pro bojující armády i fungování států. Unikátní síť palivovodů NATO vznikla napříč Evropou už za studené války se Sovětským svazem. Poučena z ruské války na Ukrajině teď Aliance připravuje rozšíření sítě na své východní křídlo včetně Polska a České republiky.
Fotogalerie3

Ilustrační snímek. | foto: DVIDS

Nebude to hned, ale jde o strategické rozhodnutí, které má do budoucna omezit zranitelnost Evropy nejen v případě válečného konfliktu, ale i dalších krizí.

Řeč je o plánu na rozšíření současného systému produktovodů NATO (NPS – NATO Pipeline System) – rozsáhlé pavučiny potrubí, která dosud měří přes 10 tisíc kilometrů a propojuje 12 evropských zemí. Síť vznikla už v dobách studené války se Sovětským svazem s primárním účelem: v případě válečného konfliktu s východním blokem zajistit životně důležité zásobování jednotek NATO palivem.

Velmi zjednodušeně, spojenci tehdy natáhli trubky s benzínem, naftou a mazivy všude tam, kde by v relativně dostupné vzdálenosti od možné fronty měli zaručený přísun paliva pro tanky, obrněnce i bojové letouny.

„Rozšíření alianční produktovodů z Německa na území České republiky a dále do Polska je skutečně plánováno. S výstavbou se počítá ve střednědobém horizontu, tedy v rozmezí 10-15 let od schválení plánů a projektů,“ potvrdil pro natoaktual.cz Petr Pešek z tiskového odboru ministerstva obrany.

Konkrétní detaily rozšíření sítě na východ nejsou ještě známy. Obecně se ale počítá s prodloužením potrubního vedení z německého Bramsche do Polska a z Ingolstadtu směrem do České republiky. O naléhavém rozšíření infrastruktury se v Alianci začalo vážně hovořit od poloviny roku 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Tehdy Vojenský výbor NATO pověřil vrchní spojenecké velitelství (SHAPE) v belgickém Monsu vypracováním projektu.

Česká republika podle Peška nyní se spojenci a aliančními orgány posuzuje možnosti a varianty svého zapojení. „Jakmile budou připraveny konkrétní návrhy, počítáme s jejich předložením vládě k rozhodnutí,“ dodal Pešek.

Strategická bezpečnostní tepna

Aliance i po rozpadu Sovětského svazu svou síť dál rozvíjela a rozšiřovala. Jde skutečně o strategický systém, který zajišťuje, že v případě jakékoliv krize zkrátka nezůstanou bojové jednotky „na suchu“.

Alianční síť produktovodů CEPS v roce 2023

Mapa sítě produktovodů NATO kolem roku 1970

A vzhledem k dlouhodobé hrozbě, kterou Rusko představuje, a zároveň poučení z války na Ukrajině chce NATO zásadní rozšíření své vojenské infrastruktury pro logistiku zásobování palivem. Na červnovém summitu v Haagu se proto spojenečtí představitelé souběžně se zvýšením výdajů na obranu do roku 2035 až na pět procent HDP zavázali také k investicím do rozšíření stávajícího strategického potrubního systému.

V současnosti se síť produktovodů NATO skládá z deseti dílčích propojených skladovacích a distribučních systémů pro paliva a maziv se skladovací kapacitou až 4,1 milionu metrů krychlových. Alianční potrubí propojuje sklady, vojenské letecké základny, civilní letiště, čerpací stanice, logistická centra pro nákladní automobily a železniční uzly, rafinerie a přístavy.

Dvě brigády, F-35 a tisíce vojáků navíc. Česká armáda musí zesílit, stvrdilo NATO

Jednotlivé dílčí sítě řídí národní orgány daných zemí. Výjimkou je ale největší soustava takzvaného Středoevropského potrubního systému (CEPS), nadnárodní sítě spravované zvláštní kanceláří pod záštitou agentury NATO pro podporu a zadávání veřejných zakázek. Je nutné poznamenat, že „Středoevropský“ v tomto případě neoznačuje země střední Evropy jako je Česko, ale jde o „staré“ členské alianční země Německo, Francii, Belgii, Lucembursko a Nizozemsko, považované v dobách studené války z pohledu spojenců za středoevropské.

Samotná síť CEPS měří přes 5 700 kilometrů a dodává palivo do všech jmenovaných zemí, ale také například pro americké jednotky v Německu. Slouží jak vojenským, tak civilním uživatelům, jako jsou letiště nebo sítě čerpacích stanic. A takový model dvojího užití funguje dobře již mnoho let.

Momentálně propojuje 36 depotů s čistou skladovací kapacitou přibližně 1 milion metrů krychlových, tři železniční nákladové stanice a 16 nakládacích stanic pro kamiony; je na něj také připojeno 11 rafinerií a šest vstupních bodů u Severního moře, Atlantiku a Středozemního moře.

Přímé napojení vede na 20 vojenských leteckých základen napříč Evropou a šestici mezinárodních letišť (například nizozemský Schiphol). Jen pro představu, potrubím proudí nepřetržitě ekvivalent objemu zhruba 1 200 kamionových cisteren.

Půl bilionu korun za dvě dekády

Plán rozšíření počítá s vybudováním nových východních větví a vzniknout tak má takzvaný „Východoevropský systém produktovodů“ (EEPS). Ta má být plně integrován se stávajícím systémem CEPS, čímž vznikne rychlý, chráněný a jednoduchý podzemní dodavatelský řetězec ze západní Evropy až na východní křídlo NATO.

Cílem je zajistit nepřetržité dodávky paliva pro spojenecké síly v době míru i války – a zároveň posílit odolnost spojeneckých zemí na východním křídle. Od Pobaltí, přes Polsko až po Rumunsko. Vzhledem k rostoucímu globálnímu napětí a důrazu na kolektivní obranu by CEPS-EEPS sloužil jako jedna z nejdůležitějších „tepen“ spojenecké bezpečnosti v Evropě.

V současné době se totiž státy v první linii možného střetu s Ruskem, jako je Polsko nebo Rumunsko, spoléhají převážně na dodávky paliva po železnici nebo silnicích. V době míru to stačí, ale v případě konfliktu vysoké intenzity by takové zásobování rychle zkolabovalo.

V konfliktním scénáři zahrnujícím rozsáhlé nasazení spojeneckých jednotek a trvalé letecké operace by poptávka po palivu ze strany spojenců raketově narostla. Obecné odhady hovoří o tom, že jen samotné vzdušné síly spotřebují až 85 procent celkových dodávek paliva. Vojenští plánovači proto varují, že současná logistická infrastruktura by se rychle zhroutila, nehledě na její zranitelnost a logistická omezení.

Nové východně větvě mají propojit stávající systém s Polskem a pobaltskými státy, Českou republikou a dále pak jihovýchodní Evropou. Navrhovaný podzemní systém má být odolný vůči nepřátelským úderům a zahrnovat má také zodolněná skladovací zařízení a čerpací stanice pro podporu rychlých vojenských operací. V době míru by také dodával palivo pro civilního letectví, a to v návaznosti na úspěšný model dvojího užití, který již funguje v Německu, Francii a zemích Beneluxu.

Rychlé přezbrojení Evropy? Továrny na auta můžeme použít na výrobu dronů

Očekává se, že vybudování kompletní infrastruktury EEPS může stát až 21 miliard eur (přes půl bilionu korun) a bude trvat až 25 let. V závislosti na financování a politické shodě. Německo, Polsko a Česká republika jsou považovány za pravděpodobná centra pro koordinaci, zatímco projekt by mohl získat spolufinancování z programu bezpečnostních investic NATO a také z fondů EU pro infrastrukturu a energetickou bezpečnost.

Někteří národní distributoři paliv, jako je například polský PERN, už vyjádřili ochotu podílet se na investičním a stavebním procesu – a zároveň integrovat síť do domácích dodavatelských řetězců.

Obranní plánovači upozorňují, že by nové větve systému zároveň podpořily strategii energetické transformace NATO. Produktovod má být plně kompatibilní se syntetickými a udržitelnými leteckými palivy (SAF), čímž by se sladila vojenská připravenost s klimatickými cíli. A vzhledem k tomu, že potrubní přeprava produkuje výrazně méně CO₂ než silniční nebo železniční doprava, nový systém by byl příznivější k životnímu prostředí a nezahušťoval dále silniční infrastrukturu.

