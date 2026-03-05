Rusko bylo a je největší hrozbou pro ČR, tvrdí poradce premiéra Kmoníček

„Čím je od nás Rusko geograficky dále, tím vyšší je naše vlastní bezpečnost,“ prohlásil poradce Kmoníček během národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu.
Podle něj je nutné podporovat Ukrajinu, upozornil ale, že ale nejde o jedinou prioritu, které je nutné podřídit vše ostatní. Za hlavní strategickou prioritu národní bezpečnosti označil schopnost naučit se žít ve „skutečné realitě a nikoliv v politické reprezentaci reality“. Vychází to podle něj z geopolitické pozice země, z prostředí menších států, které soupeří o vliv a jsou vystaveny větším státům – na východě i na západě.
Výraznou prioritou by podle Kmoníčka měla být rovněž ekonomická bezpečnost ČR. Upozornil, že ekologické politiky nesmí znamenat ekonomickou sebevraždu Evropy. „Máme-li být bezpeční před nebezpečím z východu a dálného východu, musíme mít silnou armádu. A na tu musí mít stát takové finanční prostředky, jaké si za pomoci co nejlevnějších energií dokáže vydělat,“ řekl.
Nedílnou součástí národní bezpečnosti pak podle něj musí do budoucna být funkční společenská smlouva o některých sdílených hodnotách – co obyvatelé od státu v této oblasti očekávají a co jsou schopní za to naopak dát. V této oblasti má podle Kmoníčka země nejvyšší vnitřní dluh. „Společnost je rozdělena na dvě poloviny. Tento konsenzus by měl být stejně prioritní jako například obranný rozpočet,“ konstatoval.
|
Musíme splnit dvě procenta HDP na obranu, řekl Havlíček na debatě o bezpečnosti
Nejdůležitější a nejvíce podceňovaná je pak dle poradce pro národní bezpečnost viditelnost ČR – tedy spíše její neviditelnost. „Nejvíce jsem jako velvyslanec zápasil s nutností vysvětlovat naši existenci,“ konstatoval. Česká republika se proto podle Kmoníčka musí snažit investovat do své viditelnosti tak, aby byla nedílnou součástí světového společenství. A to bude vyžadovat navýšení rozpočtu ministerstva zahraničí.
„Pro zahraniční partnery musíme být výjimeční a zajímaví. Stát o naší velikosti nemůže mít nudné lidi. Je to o flexibilitě diplomatů,“ vyzval.
Samotný Kmoníček je poradcem pro národní bezpečnost od počátku roku. Ve funkci nahradil Tomáše Pojara. Právě ten měl dle Kmoníčka ojedinělé postavení i v evropském kontextu, protože de facto často zastupoval premiéra a někdy i ministra zahraničí. „To není a nemůže být moje role, já budu normální národně-bezpečnostní poradce, nikoliv muž zastupující jiné činitele ve vládě,“ odvětil Kmoníček na dotaz z publika.