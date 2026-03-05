Nemůžeme zestárnout u vývoje tanků, apeluje generál Řehka

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
Přímý přenos   12:49
Když nefungují státní instituce, armáda neudělá nic, varoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. Promluvil na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná na Pražském hradě.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Řehka mimo jiné vyzval k větší pružnosti při nákupech pro obranu. Na možný konflikt s Ruskem se nelze podle něj připravit bez zapojení celé společnosti. „Akviziční procesy musí být pružné, inovativní a rychlé. Není možné čekat šest let na stavbu budovy nebo stárnout u vývoje tanků. Spolupráce s průmyslem a modernizace legislativy jsou klíčové,“ apeloval náčelník generálního štábu.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka na konferenci NBNS na Pražském hradě. (5. března 2026)
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Na fotografii je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Za ním předseda představenstva průmyslového holdingu Czechoslovak Group Michal Strnad (5. března 2026)
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. (5. března 2026)
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu
11 fotografií

Česká republika musí podle něj hledat netradiční metody a překlenout období čekání na průmyslové kapacity, jako například Ukrajina využila FPV drony při kritickém nedostatku dělostřelectva. „Bez financí to ovšem nepůjde,“ připomněl.

Rusko bylo a je největší hrozbou pro ČR, tvrdí poradce premiéra Kmoníček

Země přitom dle Řehky nemůže přistupovat k akvizici technologicky vyspělých produktů, které se vyvíjí a stárnou, jako k akvizicím tanků. „Musíme být pružní a spolupracovat s průmyslem. Tímto tempem nestíháme,“ podotkl.

Řehka zároveň upozornil, že nevystupuje proti žádným politickým rozhodnutím, ale jen upozorňuje na rizika, jaká rozhodnutí budou mít. Armáda podle něj může konat jen v mezích, které určí společnost a politika. „Když je priorita všechno, není priorita nic,“ varoval ovšem s tím, že bez odpovídajících obranných výdajů nemůže být země spolehlivým spojencem.

Musíme splnit dvě procenta HDP na obranu, řekl Havlíček na debatě o bezpečnosti

Zásadní je podle něj urychleně posílit evropský pilíř obrany, dobudovat schopnosti a navyšovat rozpočet na obranu, nikoliv jej krátit. „Ať už jen pro upoutání americké pozornosti. Jedná se o politické rozhodnutí. Nemůžeme se tvářit, že budeme plnit vše,“ řekl. Udržet pozornost Američanů v Evropě je podle něj životním zájmem Evropanů.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Já se vás nebojím, vy se bojte, řekl Babiš. Hřib navrhuje zúžit imunitu

Přímý přenos
Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednávají na mimořádné schůzi poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé...

5. března 2026  5:58,  aktualizováno  13:18

Ženu sledovali domů, tam jí surově strhli kabelku. Lupiče zadržela policie

Policie zatkla muže, kteří před tím přepadli a okradli ženu

Pražští kriminalisté zadrželi dvojici mužů, kteří přepadli pětašedesátiletou ženu a oloupili ji o kabelku, čímž jí způsobili škodu ve výši téměř čtyř tisíc korun. Okamžik přepadení zaznamenala kamera...

5. března 2026  13:09

Urgentní pátrání po třináctileté dívce, má nedostupný mobil

Policie po 13leté Patricii Soukupové z České Skalice na Náchodsku (5.března...

Policie hledá třináctiletou Patricii Soukupovou z České Skalice na Náchodsku. Naposledy ji viděli ve středu odpoledne. Má na sobě modré džíny a černou mikinu s kapucí, bílé boty s růžovou patou. Její...

5. března 2026  13:03

Pád do tmy, který skončil u drátů pod proudem. Když svět rozřízla železná opona

Premium
Na čáře. Pohraničníci v 60. letech cvičí na hranici se Spolkovou republikou...

Před 80 lety, 5. března 1946, zazněla v USA prorocká slova, ze kterých mrazí dodnes. Winston Churchill během slavného fultonského projevu prohlásil: „Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla...

5. března 2026

Nemůžeme zestárnout u vývoje tanků, apeluje generál Řehka

Přímý přenos
Náčelník generálního štábu Karel Řehka na konferenci NBNS na Pražském hradě....

Když nefungují státní instituce, armáda neudělá nic, varoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. Promluvil na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná na Pražském...

5. března 2026  12:49

Je škoda, že jsme nekoupili větší letadlo, řekl Babiš k letům pro turisty

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Předseda vlády Andrej Babiš řekl poslancům, že Česká republika je jediná země v Evropě, která se snaží dostat turisty domů z Blízkého východu i letouny amády. „A je velká škoda, že jsme v minulosti...

5. března 2026  11:15,  aktualizováno  12:47

Policejní dron v akci. Nemocný muž se ztratil v lese, k tragédii chybělo málo

Pomocí dronu zachránili lidský život.

Pražští policisté zveřejnili video ze zásahu, při němž pomohl policejní dron s termovizí vypátrat pohřešovaného muže v Malešickém lese. Díky rychlé akci hlídek se podařilo zabránit tragédii. Seniora...

5. března 2026  12:43

Válková domluvila Šichtařové kvůli videím o investicích. Příště ji požene před výbor

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)

Poslankyně za SPD Markéta Šichtařová ve svých videích, která vznikla na půdě Sněmovny, láká na služby investiční poradkyně. Redakce iDNES.cz v minulém týdnu upozornila, že situaci řeší předsedkyně...

5. března 2026  11:51,  aktualizováno  12:43

Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v České republice po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,1 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před...

5. března 2026  12:34

Výpadek napájení uzavřel Komořanský tunel. Silničáři zjišťují příčiny

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a...

Silničáři dnes okolo poledne kvůli technickým problémům uzavřeli Komořanský tunel na jihu Prahy. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se jednalo o problémy s napájením. V místě se tvořily dlouhé...

5. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:31

Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Ani čtvrt roku po úmrtí dvou novorozeňat nezná veřejnost příčiny tragického vyústění porodů v Litoměřicích. Jasné nyní je, co bude s porodníkem Petrem Holbou, který od prosince nesmí pracovat. Měl...

5. března 2026  12:31

Raketa vyslaná na Turecko? To my ne, dušují se Íránci. Erdogana naštvat nechtějí

Premium
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (4. března 2026)

Ve středu se zdálo, že Írán už do nynější války vtáhl i „neutrální“ Turecko. Po zemích Perského zálivu jeho raketa zamířila také tureckým směrem, síly NATO ji nicméně včas zneškodnily. A Ankara...

5. března 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.